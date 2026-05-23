Liam Lawson alatt még a szabadedzés elején állt meg Racing Bulls. Később kiderült, hogy hidraulikus szivárgásról volt szó, ami viszonylag komoly gondot jelent, ráadásul Lawson autóján volt más is, ami nem stimmelt, így a Forma-1-es versenybírók előtt is jelenése volt a csapatnak.

Liam Lawson autója a Forma-1-es Kanadai Nagydíj egyetlen szabadedzésén állt meg

Büntetést is kiosztottak a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon

A probléma az volt, hogy nem működött az autón a CDS-gomba, ami üresbe teszi a gépet, hogy odébb lehessen tolni az autót. Az FIA egy 30 ezer dolláros pénzbírságot szabott ki a csapatra, melyből 20 ezer dollárt felfüggesztve kaptak a következő 12 hónapos időszakra.

„Amikor a bíró megnyomta a CDS-gombot, az nem oldotta fel a kuplungot, ezért az autót nem lehetett mozdítani. Ez súlyos ügy. Emiatt kellett piros zászlóval megszakítani az edzést. Amennyiben a rendszer a szabályoknak megfelelően működött volna, az esetet egy gyors virtuális biztonsági autós fázissal meg lehetett volna oldani” – idézi a szövetség közleményét az M4 Sport.

A meghallgatáson a csapat egyik mérnöke elmagyarázta, hogy náluk a kérdéses CDS-gomb kettős funkciót lát el: hatástalanítja a kuplungot motorhiba esetén, a másik funkciója pedig a lefulladásgátlóval kapcsolatos. Az FIA jelezte, hogy Jo Bauer technikai delegált már korábban problémásnak találta ezt a szisztémát.

Liam Lawson eközben a sportbírók hibájára mutatott rá. Az új-zélandi kifogásolta, hogy a bevett gyakorlattal ellentétben, illetve az ő javaslatával szemben a bírók álló helyzetben elkezdték tolni az autót, a CDS-t aktiválni próbáló bíró pedig először rossz gombot nyomott meg: egy, a fedélzeti kameránál lévő gombot a tényleges CDS-gomb helyett. Az FIA ezek után korrepetálásra küldi a helyi sportbírókat.

Lawson az FIA engedélyével rajthoz állhat a szombati sprintfutamon, ami 18 órakor kezdődik majd.