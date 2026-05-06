A brazil színekben versenyző egykori Forma-1-es pilóta, Hermano da Silva Ramos 1925-ben, Párizsban született, ám versenyzői karrierjét Brazíliában indította el az 1940-es években. Indult sportautó és raliversenyeken, 1955 és 1956 között pedig összesen hét F1-es futamon állt rajthoz.

Da Silva Ramos volt a legidősebb volt Forma-1-es versenyző

Meghalt a legidősebb Forma-1-es pilóta

Da Silva Ramos a franciaországi Biarritzben, hétfőn hunyta le örökre a szemét, a legidősebb volt F1-es pilóta százéves korában hunyt el. Tartalmas autósportos karrierje során hét alkalommal versenyzett az F1-ben, az 1955-ös Holland Nagydíjon mutatkozott be, egyetlen pontjait pedig Monacóban szerezte, amikor ötödik helyen ért célba. Paul Pietsch és Kenneth McAlpine után a brazil versenyző volt a harmadik, aki megélte a százéves kort a Forma-1-es pilóták közül.

Az ő neve az 1955-ös Le Mans-i 24 órás versenynél is felmerül, amely során az autósport történetének eddigi legnagyobb tragédiája történt meg. Azon a futamon több mint nyolcvan pilóta hunyt el, Da Silva Ramos élt a legtovább azok közül, akik elindultak a versenyen és túlélték.

Hermano da Silva Ramos, who was the oldest living F1 driver and Brazil's third ever participant, has passed away at the age of 100. RIP 🙏🇧🇷 pic.twitter.com/0stI9g7u6t — Autosport (@autosport) May 6, 2026

A brazil-francia halálát követően az 1965-ös Brit Nagydíjon induló John Rhodes a legidősebb élő F1-es pilóta, ő 98 éves.