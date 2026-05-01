Néhány éve még úgy tűnt, Abby Steiner lehet az atlétika következő nagy sztárja. Az amerikai sprinter 2022-ben egyetemi rekordot állított fel 200 méteres síkfutásban, majd ugyanebben a számban országos bajnoki címet is nyert. A futónő ezt követően hatalmas és jövedelmező szerződést írt alá a Pumával, amely többek között a Mercedes Forma-1-es csapatának is hivatalos ruhaszállító partnere volt a tavalyi évig.

Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Bosszúból perli a világmárkát és a Forma-1-es csapatot az amerikai sprinter

Az eredmények azonban elmaradtak, a karrierje pedig lejtmenetnek indult, sőt 2023 és 2025 között számos alkalommal lábfájdalmakra panaszkodott. A sérülések miatt kétszer is műtéten kellett átesnie, és nem került be a 2024-es olimpiai csapatba sem.

Steiner néhány hónapja jelentette be, hogy a felépülése érdekében szünetet tart a pályafutásában, ám most megerősítette, hogy a sérülései nem teszik lehetővé, hogy valaha is visszatérjen a csúcsformájához, ezért végleg felhagy a futással. Emellett azonban úgy döntött, ha már vissza kell vonulnia, akkor a korábbi szponzorának se legyen jó, ezért bosszúból beperelte a Pumát, ugyanis meggyőződése, hogy a cég cipői okozták számára a sérüléseket.

A tehetséges Abby Steiner karrierjét derékba törték a sérülések

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY

A Puma már jelezte, hogy visszautasítja a vádakat, és hangsúlyozta, hogy a termékeiket világszinten élsportolók használják hatalmas sikerekkel.

A perben nemcsak a Puma, hanem a Mercedes Forma-1-es csapata is érintett, mivel a vád szerint részt vett a kifogásolt cipők fejlesztésében. A világhírű német sportszergyártó 2012 és 2024 között volt a brackley-i alakulat hivatalos partnere, többek között a tűzálló versenyruhákat és szurkolói ruházatot biztosítva. Az F1 konstruktőri tabelláját vezető istálló az idei évtől már az Adidas termékeiben versenyez.

A 26 évesen visszavonulni kényszerülő futónő jelentős kártérítést követel, többek között a kórházi kezelések költségeinek, valamint a sérülések miatt elmaradt bevételeinek megterítését. A New York Times szerint a bíróság júniusban hallgatja meg Steinert és ügyvédeit. A jogi csata könnyen lehet, hogy hosszú ideig elhúzódhat, ám az ügy komoly kérdéseket vethet fel a modern futócipőkkel kapcsolatban.