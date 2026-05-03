Mint ismert, a Forma-1-es Miami Nagydíj vasárnap esti futama Andrea Kimi Antonelli győzelmét hozta, aki ebben az idényben már harmadszor állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Mögötte a két McLaren futott be, de az már közvetlenül a leintést követően köztudott volt, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) még változtathat a végső eredményeken.

Charles Leclerc az élre állt a rajtnál a Forma-1-es Miami Nagydíjon

Változott a Forma-1-es Miami Nagydíj végeredménye

Az FIA Max Verstappent és George Russellt végül nem büntette meg, viszont ilyen szerencséje már nem volt Charles Leclerc-nek, aki utólag húsz másodperces időbüntetést kapott. A Ferrari sztárja az utolsó körben Oscar Piastri üldözése közben elvesztette az uralmát az autója felett, és megérintette a falat, a sérülései miatt pedig az is csoda, hogy egyáltalán beért a célba.

Ezt vizsgálta az FIA, amely megállapította, hogy az utolsó körben többször is a pálya elhagyásával szerzett előnyt Leclerc, így áthajtásos büntetést szabott ki rá, ami így húsz másodperces időbüntetést jelent.

A Miami Nagydíj végeredménye így megváltozott, Leclerc a hatodik helyett a nyolcadik lett, míg a mögötte befutó Lewis Hamilton és Franco Colapinto egy-egy helyet előre ugrott a listán.