A Forma-1 nyári és téli szüneteivel ellentétben nincs olyan szabály, amely megakadályozná a csapatokat abban, hogy a bahreini és szaúd-arábiai futamok lemondása miatt kialakult váratlan áprilisi szünet alatt is folytassák a fejlesztési munkákat. Éppen ezért minden csapat keményen dolgozott, hogy megoldja a legsürgetőbb problémáit, függetlenül attól, hogy azok az autóval, a motorral, a szoftverrel vagy a folyamatokkal kapcsolatosak-e. A főbb fejlesztések áttekintése előtt nézzük meg, milyen módosításokat vezetett be az FIA a Miami Nagydíj előtt.
A Forma-1-es Miami Nagydíj tényleg az újrakezdésről szól?
A Forma–1 hosszú, öthetes szünet után tér vissza a hétvégén Miamiban, és jelentős változásokat jöhetnek a 2026-os szezon első három futamához képest. Az FIA a múlt héten jelentette be a Miamira érvényes változtatásokat, amelyek elsősorban az új, 2026-os motorok elektromos energialeadására koncentrálnak. A döntések több egyeztetés eredményeként születtek, amelyeken a csapatok technikai vezetői, csapatfőnökei és néhány versenyző is részt vett.
A 2026-os autók komoly kritikákat kaptak. Max Verstappen, Fernando Alonso és Lando Norris is nyíltan bírálta őket, Verstappen például „versenyellenesnek” nevezte a konstrukciót. A négyszeres világbajnok elégedetlensége már odáig vezetett, hogy felmerült: akár az idény végén el is hagyhatja az F1-et.
„Meggyőződésünk, hogy ezek a változtatások jelentős előrelépést hoznak” – mondta az FIA együléses versenyekért felelős igazgatója, Nikolas Tombazis.
Széles körű egyetértés volt abban, hogy az időmérős rendszert módosítani kell. A versenyzőknek ugyanis egy körön belül komoly tempóesést kellett elszenvedniük, miközben az akkumulátort töltötték, hogy azt az egyenesekben használhassák. Ez elvette a „padlógázas” vezetés élményét, és kevésbé lett természetes a gyors körök teljesítése.
A versenyzők vagy visszavették a tempót a kanyarok előtt, vagy úgynevezett „superclippinget” használtak, amikor az akkumulátor automatikusan tölt, ami szintén sebességcsökkenést okoz. A módosítások után a superclipping erősebb lesz, miközben a visszatölthető energia mennyiségét korlátozzák, így a pilótáknak kevesebb ideig kell visszavenniük a tempót.
A McLaren technikai igazgatója, Mark Temple szerint az időmérő „sokkal természetesebb érzést” ad majd a pilótáknak. A köridőkben várható különbség kicsi lesz – legfeljebb néhány tizedmásodperc –, viszont a vezetési élmény sokkal inkább a határon autózásról szól majd.
Az FIA célja az volt, hogy a változtatások mellett megőrizze a versenyzés pozitívumait. Sok kritika érte az úgynevezett „jojó-előzéseket”, amikor az egyik autó megelőzi a másikat, majd az rögtön visszaelőz. Az FIA ezért korlátozta a Boost (plusz elektromos teljesítmény) mértékét és szabályozta az energiafelhasználást a kör különböző részein. Ezzel csökkentik a hirtelen sebességkülönbségeket, ami biztonsági szempontból is fontos. Az előzések így valamivel nehezebbek lehetnek.
A rajtok is problémásak voltak eddig 2026-ban, mivel az autók nem használhatják az akkumulátort egy bizonyos sebességig. Ez több pilótánál is lassú elindulást eredményezett. Az FIA ezért egy új rendszert tesztel: ha az autó túl lassan gyorsul, automatikusan bekapcsol az elektromos rásegítés. Ez csökkenti a balesetveszélyt, de nem ad előnyt.
„Ez nem arra szolgál, hogy valaki jobban rajtoljon, hanem hogy elkerülje a katasztrófát” – mondta Tombazis.
A Mercedes előnyben, de a többiek sem tétlenkedtek
Papíron a feladat egyszerű az istállónál: megőrizni a teljesítménybeli előnyt a mezőny többi tagjával szemben. A Mercedes viharos rajtja az új szabályok korszakában azt jelentette, hogy a szünet előtt megnyerte mindhárom nagydíjat és a kínai sprintversenyt is, így korai, kényelmes előnyt szerzett mind a pilóták, mind a konstruktőrök pontversenyében.
A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban máris óva intett az önelégültségtől, tekintettel arra, hogy minden csapatnak egy hónap állt rendelkezésére a fejlesztésre. „Számomra Miami szintén újrakezdés lesz. Kiderül, hogyan működnek a fejlesztések, amelyeket a csapatok hoznak, és hogyan optimalizáltuk az összes többi rendszert. Izgalmas lesz” – mondta Wolff.
A brackley-i istállónál tehát ugyanúgy dolgoztak, mint a riválisoknál, hogy megőrizzék előnyüket. Egyénileg mindkét pilóta arra törekszik majd, hogy javítson a rajtjain az új autókkal, különös figyelem irányul azonban a bajnokság éllovasára, Kimi Antonellire, aki az első három futamon gyengébben rajtolt. Az olasz pilóta még a kormánykerékét és annak beállításait is házhoz szállíttatta, hogy megtalálja az ideális rendszert a beállítások és a kuplungkezelés terén.
- Ferrari
A Ferrari a szünet előtt kijelentette, hogy az SF-26-os F1-es autójának minden területén javítani szeretne, de nem akart túl részletesen kitérni arra, hogy mely konkrét alkatrészekre összpontosít. Miamiban derülhet ki igazán, mit tart az olasz csapat a legfontosabb fejlesztési területnek.
Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke szerint a floridai hétvége valóban új fejezetet nyithat. „Mindenki hoz fejlesztéseket Miamiba, lesz idejük dolgozni a szoftveren is, ezért mondtam, hogy új bajnokság kezdődik. Nem mi leszünk az egyetlenek, akik Japán és Miami között dolgoznak, erre figyelnünk kell. Egy hónap állt rendelkezésünkre, ami nem megszokott a Forma–1-ben. Minden csapat őrült tempóban dolgozik a fejlődésért” – mondta Vasseur.
A Ferrari számára a versenytempó jelentette a legnagyobb gyengeséget a Mercedeshez képest, miközben abban is bízhatnak, hogy riválisaik nem oldják meg teljesen a lassú rajtokkal és az energiahasználattal kapcsolatos problémáikat.
A címvédő McLaren mindig is azt tervezte, hogy első jelentős fejlesztési csomagját Miamiban mutatja be. Ebből a szempontból a közel-keleti futamok törlése nem borította fel a programját, inkább segített abban, hogy rendezettebben készülhessen a floridai hétvégére.
Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke szerint a csapat eredeti terve az volt, hogy az észak-amerikai futamokra – Miamira és Kanadára – gyakorlatilag jelentősen átdolgozott autóval érkezzen.
„A szándékunk mindig az volt, hogy lényegében egy teljesen új autót hozzunk, különösen aerodinamikai szempontból, az észak-amerikai versenyekre. Miami és Kanada között egy teljesen új MCL40-et láthatunk” – fogalmazott Stella.
A McLaren ugyanakkor nyíltan elismeri, hogy még mindig dolgoznia kell a karosszéria beállításának és a hajtásegység működésének optimalizálásán, miután a Mercedes egyértelmű előnyt szerzett az első futamokon. A wokingi csapat Japánban már tett előrelépést, amit Oscar Piastri második helye is bizonyított, de Stella szerint nem biztos, hogy a fejlesztési csomag önmagában átrendezi az erősorrendet, hiszen a riválisok is ugyanebben az időszakban fejlesztettek.
„Nem feltétlenül számítok arra, hogy megváltozik az erősorrend. Inkább az derül ki, ki tudott ugyanannyi idő alatt több teljesítményt hozzáadni az autójához” – mondta Stella.
A Haas vitathatatlanul az egyik legjobb szezonkezdést produkálta saját céljaihoz és méretéhez képest, hiszen a rajtrács legkisebb csapataként a konstruktőri bajnokság korai szakaszában a negyedik helyen állt. Ezt a pozíciót megőrizni hatalmas kihívás lesz, különösen úgy, hogy a Red Bull és az Alpine is nagyon közel van hozzá.
A Haas számára kulcskérdés, hogy a Ferrari hajtásláncára és két stabil pilótájára, Oliver Bearmanre és Esteban Oconra támaszkodva lépést tud-e tartani a fejlesztési versenyben. Miamiban nem feltétlenül az lesz a kérdés, hogy előrébb lép-e, hanem hogy meg tudja-e védeni eddigi pozícióját.
Az Alpine számára az új korszak kezdete biztatóan alakult, különösen annak fényében, hogy a csapat viszonylag sikeresen állt át a Mercedes-motorokra. A francia istálló most arra koncentrál, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az autóból. Pierre Gasly a 2021-es AlphaTauri mellett „karrierje legjobb autójának” nevezte a mostanit, és kulcsszerepe lesz az A526 fejlesztési irányának meghatározásában. Az Alpine célja, hogy továbbra is a középmezőny élén maradjon.
A teljes potenciál kiaknázása és a hatékony fejlesztések megvalósítása Miamiban különösen fontos lesz a Red Bull számára. A csapat Ausztráliában még biztatóbb tempót mutatott, Kínában és Japánban viszont visszaesett, az RB22 pedig nehezen kezelhető autónak tűnt.
Egyszerűen fogalmazva: a Red Bullnak versenyképesebb autót kell adnia Max Verstappennek, hogy enyhítse a négyszeres világbajnok frusztrációját.
„Biztos vagyok benne, hogy mire gyors autót adunk neki, Max sokkal boldogabb lesz” – mondta Laurent Mekies. „Olyan autót akarunk adni neki, amellyel nyomni tudja, és különbséget tud tenni.”
Mekies ugyanakkor óvatosan fogalmazott: szerinte nem kell csodát várni Miamiban, mert a lemaradás jelentős, de a szünet lehetőséget adott arra, hogy mélyebben elemezzék az adatokat, majd elkezdjék a javításokat.
„Nem azt jelenti, hogy Miamira csodával határos módon mindent megoldunk. De abban bízom, hogy a csapat megérti a problémákat, és már Miamiban elkezd javulni” – mondta Mekies.
Verstappen és csapattársa, Isack Hadjar egyaránt az autót jelölték meg a fejlődés legfontosabb területének, miközben a Red Bull saját, Ford által támogatott motorprogramja kellemes meglepetést okozott számukra.
Testvércsapatával ellentétben a Racing Bulls mindkét pilótának kényelmesebb alapot talált a VCARB 02-vel, így a fejlesztésekre fókuszálhatott, nem pedig alapvető kezelhetőségi problémák megoldására.
Arvid Lindblad problémamentesen kezdte F1-es karrierjét, már elérte a Q3-at, és pontokat szerzett ausztráliai debütálásán, míg Liam Lawson Kínában és Japánban is pontszerző helyeken végzett. A Racing Bulls számára Miami azért lesz fontos, mert kiderülhet, képes-e a csapat a stabil alapokra építve előrébb lépni a középmezőnyben.
Az Audi nyíltan elismerte első F1-es szezonjának kezdetén, hogy hosszú utat kell megtennie. Egyelőre nem rendelkezik elég hatékony energiagazdálkodással, és a rajtoknál is vannak hiányosságai.
„Nem tudunk csodákat tenni, de azért vagyunk itt, hogy megfelelő terveink legyenek a jövőbeli fejlesztésekre és a megoldásokra” – mondta Binotto. Az FIA Miamira bevezetett energiamenedzsment- és rajtszabály-módosításai az Audi számára különösen fontosak lehetnek, de az igazi előrelépés valószínűleg fokozatos lesz.
2026 elején a várakozásokhoz képest az egyik legnagyobb csalódást a Williams jelentette. A csapatnak a súlycsökkentési és autófejlesztési tervein is dolgoznia kell ahhoz, hogy fenntartsa az elmúlt két évben mutatott felfelé ívelő pályáját. A Williams ezért a szünetben elsősorban a fejlesztésekre összpontosított, legyen szó teljesítményről, specifikációról vagy a Mercedes erőforrásának hatékonyabb kihasználásáról. Carlos Sainz és Alex Albon számára kulcskérdés, hogy Miamiban versenyképesebb autót kapjanak a zsúfolt középmezőnyben.
A hosszabb szünet különösen jól jöhetett a Williamsnek, mert a gyengén rajtoló csapatoknak most volt idejük nagyobb relatív előrelépést keresni.
A Cadillac számára mindig is óriási feladat volt, hogy a nulláról indulva azonnal versenyképes legyen az F1-ben. Az első három forduló alapján a csapatnak nincs oka szégyenkezni, de bőven van még fejlődési lehetősége.
„A fejlesztés azt jelenti, hogy túlszárnyaljuk a riválisainkat, ami elég nehéz dolog a Forma–1-ben” – mondta Sergio Perez. „Ez a legnagyobb kihívás, amellyel a Cadillac csapatként szembesül. De hiszem, hogy jó a struktúránk, és amikor elkezdünk fejlődni, jelentős lépéseket tehetünk.”
Az Aston Martin számára az áprilisi szünet kifejezetten hasznos lehetett, hiszen a szezon eleje csalódást keltően alakult. Miamiban nemcsak az új alkatrészek, hanem a begyűjtött adatok jobb értelmezése is kulcsfontosságú lesz.
Egy dolog biztosnak tűnik: május első hétvégéjén sok kérdésre választ kapunk majd. A Miami Nagydíj nem egyszerű folytatás lesz, hanem az első igazi erőfelmérő az öt hétig tartó fejlesztési verseny után. A Mercedes előnyből várja a folytatást, de a Ferrari, a McLaren, a Red Bull és a középmezőny csapatai is olyan fejlesztésekkel érkeznek, amelyek akár át is rajzolhatják az erősorrendet.