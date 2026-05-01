A Forma-1 nyári és téli szüneteivel ellentétben nincs olyan szabály, amely megakadályozná a csapatokat abban, hogy a bahreini és szaúd-arábiai futamok lemondása miatt kialakult váratlan áprilisi szünet alatt is folytassák a fejlesztési munkákat. Éppen ezért minden csapat keményen dolgozott, hogy megoldja a legsürgetőbb problémáit, függetlenül attól, hogy azok az autóval, a motorral, a szoftverrel vagy a folyamatokkal kapcsolatosak-e. A főbb fejlesztések áttekintése előtt nézzük meg, milyen módosításokat vezetett be az FIA a Miami Nagydíj előtt.

Fotó: GONGORA / NurPhoto

A Forma–1 hosszú, öthetes szünet után tér vissza a hétvégén Miamiban, és jelentős változásokat jöhetnek a 2026-os szezon első három futamához képest. Az FIA a múlt héten jelentette be a Miamira érvényes változtatásokat, amelyek elsősorban az új, 2026-os motorok elektromos energialeadására koncentrálnak. A döntések több egyeztetés eredményeként születtek, amelyeken a csapatok technikai vezetői, csapatfőnökei és néhány versenyző is részt vett.

A 2026-os autók komoly kritikákat kaptak. Max Verstappen, Fernando Alonso és Lando Norris is nyíltan bírálta őket, Verstappen például „versenyellenesnek” nevezte a konstrukciót. A négyszeres világbajnok elégedetlensége már odáig vezetett, hogy felmerült: akár az idény végén el is hagyhatja az F1-et.

„Meggyőződésünk, hogy ezek a változtatások jelentős előrelépést hoznak” – mondta az FIA együléses versenyekért felelős igazgatója, Nikolas Tombazis.

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Széles körű egyetértés volt abban, hogy az időmérős rendszert módosítani kell. A versenyzőknek ugyanis egy körön belül komoly tempóesést kellett elszenvedniük, miközben az akkumulátort töltötték, hogy azt az egyenesekben használhassák. Ez elvette a „padlógázas” vezetés élményét, és kevésbé lett természetes a gyors körök teljesítése.

A versenyzők vagy visszavették a tempót a kanyarok előtt, vagy úgynevezett „superclippinget” használtak, amikor az akkumulátor automatikusan tölt, ami szintén sebességcsökkenést okoz. A módosítások után a superclipping erősebb lesz, miközben a visszatölthető energia mennyiségét korlátozzák, így a pilótáknak kevesebb ideig kell visszavenniük a tempót.