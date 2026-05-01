Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A közel-keleti háború miatt a száguldó cirkusz teljes mezőnye a Japán Nagydíj után kapott egy váratlanul hosszú, egy hónapos szünetet a május eleji Miami Nagydíj előtt. Ezúttal nem (csak) a pihenésé volt a főszerep. Kivétel nélkül mindegyik istálló gőzerővel fejlesztett, hogy megfeleljen az új, menet közben is módosult szabályoknak, és természetesen egymást is túl akarják szárnyalni a pályán. Mutatjuk az új szabályokat, a jelentős fejlesztéseket, és azt, mire kell figyelni a hétvégi, Forma-1-es Miami Nagydíj kezdése előtt.

A Forma-1 nyári és téli szüneteivel ellentétben nincs olyan szabály, amely megakadályozná a csapatokat abban, hogy a bahreini és szaúd-arábiai futamok lemondása miatt kialakult váratlan áprilisi szünet alatt is folytassák a fejlesztési munkákat. Éppen ezért minden csapat keményen dolgozott, hogy megoldja a legsürgetőbb problémáit, függetlenül attól, hogy azok az autóval, a motorral, a szoftverrel vagy a folyamatokkal kapcsolatosak-e. A főbb fejlesztések áttekintése előtt nézzük meg, milyen módosításokat vezetett be az FIA a Miami Nagydíj előtt.

A Mercedes idén egyelőre verhetetlennek tűnik a Forma-1-ben
Fotó: GONGORA / NurPhoto

A Forma-1-es Miami Nagydíj tényleg az újrakezdésről szól?

A Forma–1 hosszú, öthetes szünet után tér vissza a hétvégén Miamiban, és jelentős változásokat jöhetnek a 2026-os szezon első három futamához képest. Az FIA a múlt héten jelentette be a Miamira érvényes változtatásokat, amelyek elsősorban az új, 2026-os motorok elektromos energialeadására koncentrálnak. A döntések több egyeztetés eredményeként születtek, amelyeken a csapatok technikai vezetői, csapatfőnökei és néhány versenyző is részt vett.

A 2026-os autók komoly kritikákat kaptak. Max Verstappen, Fernando Alonso és Lando Norris is nyíltan bírálta őket, Verstappen például „versenyellenesnek” nevezte a konstrukciót. A négyszeres világbajnok elégedetlensége már odáig vezetett, hogy felmerült: akár az idény végén el is hagyhatja az F1-et.

„Meggyőződésünk, hogy ezek a változtatások jelentős előrelépést hoznak” – mondta az FIA együléses versenyekért felelős igazgatója, Nikolas Tombazis.

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Széles körű egyetértés volt abban, hogy az időmérős rendszert módosítani kell. A versenyzőknek ugyanis egy körön belül komoly tempóesést kellett elszenvedniük, miközben az akkumulátort töltötték, hogy azt az egyenesekben használhassák. Ez elvette a „padlógázas” vezetés élményét, és kevésbé lett természetes a gyors körök teljesítése.

A versenyzők vagy visszavették a tempót a kanyarok előtt, vagy úgynevezett „superclippinget” használtak, amikor az akkumulátor automatikusan tölt, ami szintén sebességcsökkenést okoz. A módosítások után a superclipping erősebb lesz, miközben a visszatölthető energia mennyiségét korlátozzák, így a pilótáknak kevesebb ideig kell visszavenniük a tempót.

A McLaren technikai igazgatója, Mark Temple szerint az időmérő „sokkal természetesebb érzést” ad majd a pilótáknak. A köridőkben várható különbség kicsi lesz – legfeljebb néhány tizedmásodperc –, viszont a vezetési élmény sokkal inkább a határon autózásról szól majd.

Az FIA célja az volt, hogy a változtatások mellett megőrizze a versenyzés pozitívumait. Sok kritika érte az úgynevezett „jojó-előzéseket”, amikor az egyik autó megelőzi a másikat, majd az rögtön visszaelőz. Az FIA ezért korlátozta a Boost (plusz elektromos teljesítmény) mértékét és szabályozta az energiafelhasználást a kör különböző részein. Ezzel csökkentik a hirtelen sebességkülönbségeket, ami biztonsági szempontból is fontos. Az előzések így valamivel nehezebbek lehetnek.

A rajtok is problémásak voltak eddig 2026-ban, mivel az autók nem használhatják az akkumulátort egy bizonyos sebességig. Ez több pilótánál is lassú elindulást eredményezett. Az FIA ezért egy új rendszert tesztel: ha az autó túl lassan gyorsul, automatikusan bekapcsol az elektromos rásegítés. Ez csökkenti a balesetveszélyt, de nem ad előnyt.

„Ez nem arra szolgál, hogy valaki jobban rajtoljon, hanem hogy elkerülje a katasztrófát” – mondta Tombazis.

A Mercedes előnyben, de a többiek sem tétlenkedtek

Papíron a feladat egyszerű az istállónál: megőrizni a teljesítménybeli előnyt a mezőny többi tagjával szemben. A Mercedes viharos rajtja az új szabályok korszakában azt jelentette, hogy a szünet előtt megnyerte mindhárom nagydíjat és a kínai sprintversenyt is, így korai, kényelmes előnyt szerzett mind a pilóták, mind a konstruktőrök pontversenyében.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban máris óva intett az önelégültségtől, tekintettel arra, hogy minden csapatnak egy hónap állt rendelkezésére a fejlesztésre. „Számomra Miami szintén újrakezdés lesz. Kiderül, hogyan működnek a fejlesztések, amelyeket a csapatok hoznak, és hogyan optimalizáltuk az összes többi rendszert. Izgalmas lesz” – mondta Wolff.

A brackley-i istállónál tehát ugyanúgy dolgoztak, mint a riválisoknál, hogy megőrizzék előnyüket. Egyénileg mindkét pilóta arra törekszik majd, hogy javítson a rajtjain az új autókkal, különös figyelem irányul azonban a bajnokság éllovasára, Kimi Antonellire, aki az első három futamon gyengébben rajtolt. Az olasz pilóta még a kormánykerékét és annak beállításait is házhoz szállíttatta, hogy megtalálja az ideális rendszert a beállítások és a kuplungkezelés terén.

  • Ferrari

A Ferrari a szünet előtt kijelentette, hogy az SF-26-os F1-es autójának minden területén javítani szeretne, de nem akart túl részletesen kitérni arra, hogy mely konkrét alkatrészekre összpontosít. Miamiban derülhet ki igazán, mit tart az olasz csapat a legfontosabb fejlesztési területnek.

Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke szerint a floridai hétvége valóban új fejezetet nyithat. „Mindenki hoz fejlesztéseket Miamiba, lesz idejük dolgozni a szoftveren is, ezért mondtam, hogy új bajnokság kezdődik. Nem mi leszünk az egyetlenek, akik Japán és Miami között dolgoznak, erre figyelnünk kell. Egy hónap állt rendelkezésünkre, ami nem megszokott a Forma–1-ben. Minden csapat őrült tempóban dolgozik a fejlődésért” – mondta Vasseur.

A Ferrari számára a versenytempó jelentette a legnagyobb gyengeséget a Mercedeshez képest, miközben abban is bízhatnak, hogy riválisaik nem oldják meg teljesen a lassú rajtokkal és az energiahasználattal kapcsolatos problémáikat. 

Lando Norris of the McLaren F1 Team and Andrea Kimi Antonelli of the Mercedes AMG F1 Team are seen ahead of the Japanese Grand Prix for the 2026 Formula 1 World Championship at the Suzuka Circuit in Suzuka, Japan, from March 26 to 29, 2026. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
A McLarennek össze kell szednie magát
Fotó: GONGORA / NurPhoto

A címvédő McLaren mindig is azt tervezte, hogy első jelentős fejlesztési csomagját Miamiban mutatja be. Ebből a szempontból a közel-keleti futamok törlése nem borította fel a programját, inkább segített abban, hogy rendezettebben készülhessen a floridai hétvégére.

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke szerint a csapat eredeti terve az volt, hogy az észak-amerikai futamokra – Miamira és Kanadára – gyakorlatilag jelentősen átdolgozott autóval érkezzen.

„A szándékunk mindig az volt, hogy lényegében egy teljesen új autót hozzunk, különösen aerodinamikai szempontból, az észak-amerikai versenyekre. Miami és Kanada között egy teljesen új MCL40-et láthatunk” – fogalmazott Stella.

A McLaren ugyanakkor nyíltan elismeri, hogy még mindig dolgoznia kell a karosszéria beállításának és a hajtásegység működésének optimalizálásán, miután a Mercedes egyértelmű előnyt szerzett az első futamokon. A wokingi csapat Japánban már tett előrelépést, amit Oscar Piastri második helye is bizonyított, de Stella szerint nem biztos, hogy a fejlesztési csomag önmagában átrendezi az erősorrendet, hiszen a riválisok is ugyanebben az időszakban fejlesztettek.

„Nem feltétlenül számítok arra, hogy megváltozik az erősorrend. Inkább az derül ki, ki tudott ugyanannyi idő alatt több teljesítményt hozzáadni az autójához” – mondta Stella.

A Haas vitathatatlanul az egyik legjobb szezonkezdést produkálta saját céljaihoz és méretéhez képest, hiszen a rajtrács legkisebb csapataként a konstruktőri bajnokság korai szakaszában a negyedik helyen állt. Ezt a pozíciót megőrizni hatalmas kihívás lesz, különösen úgy, hogy a Red Bull és az Alpine is nagyon közel van hozzá.

A Haas számára kulcskérdés, hogy a Ferrari hajtásláncára és két stabil pilótájára, Oliver Bearmanre és Esteban Oconra támaszkodva lépést tud-e tartani a fejlesztési versenyben. Miamiban nem feltétlenül az lesz a kérdés, hogy előrébb lép-e, hanem hogy meg tudja-e védeni eddigi pozícióját.

Az Alpine számára az új korszak kezdete biztatóan alakult, különösen annak fényében, hogy a csapat viszonylag sikeresen állt át a Mercedes-motorokra. A francia istálló most arra koncentrál, hogy a lehető legtöbbet hozza ki az autóból. Pierre Gasly a 2021-es AlphaTauri mellett „karrierje legjobb autójának” nevezte a mostanit, és kulcsszerepe lesz az A526 fejlesztési irányának meghatározásában. Az Alpine célja, hogy továbbra is a középmezőny élén maradjon.

A teljes potenciál kiaknázása és a hatékony fejlesztések megvalósítása Miamiban különösen fontos lesz a Red Bull számára. A csapat Ausztráliában még biztatóbb tempót mutatott, Kínában és Japánban viszont visszaesett, az RB22 pedig nehezen kezelhető autónak tűnt.

Egyszerűen fogalmazva: a Red Bullnak versenyképesebb autót kell adnia Max Verstappennek, hogy enyhítse a négyszeres világbajnok frusztrációját.

„Biztos vagyok benne, hogy mire gyors autót adunk neki, Max sokkal boldogabb lesz” – mondta Laurent Mekies. „Olyan autót akarunk adni neki, amellyel nyomni tudja, és különbséget tud tenni.”

Mekies ugyanakkor óvatosan fogalmazott: szerinte nem kell csodát várni Miamiban, mert a lemaradás jelentős, de a szünet lehetőséget adott arra, hogy mélyebben elemezzék az adatokat, majd elkezdjék a javításokat.

„Nem azt jelenti, hogy Miamira csodával határos módon mindent megoldunk. De abban bízom, hogy a csapat megérti a problémákat, és már Miamiban elkezd javulni” – mondta Mekies.

Verstappen és csapattársa, Isack Hadjar egyaránt az autót jelölték meg a fejlődés legfontosabb területének, miközben a Red Bull saját, Ford által támogatott motorprogramja kellemes meglepetést okozott számukra.

Testvércsapatával ellentétben a Racing Bulls mindkét pilótának kényelmesebb alapot talált a VCARB 02-vel, így a fejlesztésekre fókuszálhatott, nem pedig alapvető kezelhetőségi problémák megoldására.

Arvid Lindblad problémamentesen kezdte F1-es karrierjét, már elérte a Q3-at, és pontokat szerzett ausztráliai debütálásán, míg Liam Lawson Kínában és Japánban is pontszerző helyeken végzett. A Racing Bulls számára Miami azért lesz fontos, mert kiderülhet, képes-e a csapat a stabil alapokra építve előrébb lépni a középmezőnyben.

Az Audi nyíltan elismerte első F1-es szezonjának kezdetén, hogy hosszú utat kell megtennie. Egyelőre nem rendelkezik elég hatékony energiagazdálkodással, és a rajtoknál is vannak hiányosságai.

„Nem tudunk csodákat tenni, de azért vagyunk itt, hogy megfelelő terveink legyenek a jövőbeli fejlesztésekre és a megoldásokra” – mondta Binotto. Az FIA Miamira bevezetett energiamenedzsment- és rajtszabály-módosításai az Audi számára különösen fontosak lehetnek, de az igazi előrelépés valószínűleg fokozatos lesz.

2026 elején a várakozásokhoz képest az egyik legnagyobb csalódást a Williams jelentette. A csapatnak a súlycsökkentési és autófejlesztési tervein is dolgoznia kell ahhoz, hogy fenntartsa az elmúlt két évben mutatott felfelé ívelő pályáját. A Williams ezért a szünetben elsősorban a fejlesztésekre összpontosított, legyen szó teljesítményről, specifikációról vagy a Mercedes erőforrásának hatékonyabb kihasználásáról. Carlos Sainz és Alex Albon számára kulcskérdés, hogy Miamiban versenyképesebb autót kapjanak a zsúfolt középmezőnyben.

A hosszabb szünet különösen jól jöhetett a Williamsnek, mert a gyengén rajtoló csapatoknak most volt idejük nagyobb relatív előrelépést keresni.

A Cadillac számára mindig is óriási feladat volt, hogy a nulláról indulva azonnal versenyképes legyen az F1-ben. Az első három forduló alapján a csapatnak nincs oka szégyenkezni, de bőven van még fejlődési lehetősége.

„A fejlesztés azt jelenti, hogy túlszárnyaljuk a riválisainkat, ami elég nehéz dolog a Forma–1-ben” – mondta Sergio Perez. „Ez a legnagyobb kihívás, amellyel a Cadillac csapatként szembesül. De hiszem, hogy jó a struktúránk, és amikor elkezdünk fejlődni, jelentős lépéseket tehetünk.”

Az Aston Martin számára az áprilisi szünet kifejezetten hasznos lehetett, hiszen a szezon eleje csalódást keltően alakult. Miamiban nemcsak az új alkatrészek, hanem a begyűjtött adatok jobb értelmezése is kulcsfontosságú lesz.

Egy dolog biztosnak tűnik: május első hétvégéjén sok kérdésre választ kapunk majd. A Miami Nagydíj nem egyszerű folytatás lesz, hanem az első igazi erőfelmérő az öt hétig tartó fejlesztési verseny után. A Mercedes előnyből várja a folytatást, de a Ferrari, a McLaren, a Red Bull és a középmezőny csapatai is olyan fejlesztésekkel érkeznek, amelyek akár át is rajzolhatják az erősorrendet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!