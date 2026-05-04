A Forma–1-es amerikai versenyhétvége egyik legnagyobb nyertese Andrea Kimi Antonelli volt, aki sorozatban harmadik győzelmét aratta az idényben, és ezzel tovább növelte előnyét a bajnoki összetettben.

Toto Wolff szerint a Miami Nagydíj nagyszerű reklám volt a Forma–1 számára

Mit gondol az új Forma–1-ről Toto Wolff?

Az olasz tehetség ugyan ezúttal sem kapta el jól a rajtot, ám hamar ritmust váltott, és látványos előzésekkel tört előre a mezőnyben. A futam közepén Lando Norris sem tudta feltartóztatni, Antonelli átvette a vezetést, majd magabiztos versenyzéssel meg is tartotta azt a leintésig.

A Mercedes másik pilótája, George Russell ezúttal csak a negyedik helyen zárt, így négy nagydíj és két sprintfutam után már húszpontos hátrányba került csapattársával szemben. Antonelli ráadásul a százpontos álomhatárt is elérte, ami egyértelművé teszi: nemcsak a bajnoki cím egyik fő esélyese, hanem házon belül is átvette az irányítást.

A futam azonban nemcsak az eredmények miatt marad emlékezetes. A paddockban is sok szó esett az új technikai szabályokról, amelyek célja a biztonság növelése mellett a valódi, kerék a kerék elleni versenyzés visszahozása volt.

A jelek szerint ez sikerült is – legalábbis Toto Wolff szerint mindenképp.

Őszintén szólva, ha akad egyetlen olyan ember is, akinek panasza van a mai versenyre, annak szerintem el kellene bújnia, noha ez a pálya nyilvánvalóan egy kicsit könnyebb az energiakezelés szempontjából”

– fogalmazott a Mercedes csapatfőnöke, aki szerint a látottak tökéletesen igazolták a szabálymódosítások létjogosultságát.

A Motorsport beszámolója szerint a szakember külön kiemelte, hogy az akkumulátorhasználat közti különbségek csökkentése révén eltűntek a mesterségesnek ható manőverek, és a pilóták ismét valódi párharcokat vívhatnak a pályán. Ez pedig szerinte pontosan az, amire a sportágnak szüksége van.

„Vannak jó és rossz játszmák, így úgy gondolom, ez nagyszerű reklám volt a Forma–1 számára” – tette hozzá.

Átrendeződő erőviszonyok

Miközben a Mercedes ünnepelhetett, Wolff nem ringatja magát hamis biztonságérzetbe. A csapatfőnök szerint a mezőnyben komoly mozgások indultak el, és az üldözők egyre közelebb kerülnek.

Ami az erőviszonyokat illeti, egyértelműen elmozdulás történt, és bár még tartjuk magunkat, a McLaren hatalmas lépést tett előre, miközben a Red Bull tiszta tempója is elképesztő volt a tegnapi időmérőn”

– értékelt.