Több mint egy hónapos kihagyás után visszatér a televízió képernyőire a száguldó cirkusz, amely a Miami Nagydíjjal folytatja a 2026-os szezont. A tengerentúli helyszínek napjainkra már alap pillérjei lettek a Forma-1-nek, Miami pedig több szempont és sportág miatt is különleges helyszín.

Magyar idő szerint pénteken 18 órától hivatalosan is elstartol a 2026-os Miami Nagydíj, az eredeti tervekhez képest fél órával hosszabb szabadedzéssel, hogy utána megkezdődhessenek a sprinthétvége további programjai. A Forma-1 egyik legkülönlegesebb helyszíne 2022-ben debütált, amikor a világ leggyorsabb pilótái első alkalommal versenyezhettek a Hard Rock Stadion körül.

A Hard Rock Stadion ad otthont a Forma-1-es Miami Nagydíjnak
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Forma-1 legdrágább hétvégéje?

Ahogyan arra a The Athletic is emlékeztet, idén a Hard Rock Stadion adott otthont az egyetemi amerikaifutball-bajnokság (NCAA) döntőjének, amelyet a hazai szurkolók nagy sajnálatára a Miami Hurricanes 27-21-re elveszített az Indiana Hoosiers ellen. Erre az eseményre megközelítőleg 67 ezer szurkoló látogatott ki, de az élet később sem állt meg, hiszen Arina Szabalenka és Jannik Sinner itt nyerte meg a 2026-os Miami Opent. 

Májusra fordulva azonban boxutcává alakították át a környéket, hiszen a munka ünnepén hivatalosan is kezdetét veszi a Forma-1-es hétvége. Mint ismert, a száguldó cirkusz nem látogatott el Bahreinbe és Szaúd-Arábiába sem a közel-keleti konfliktus miatt, ezért Miami minden erejét bevetve koncentrálhatott a visszatérésre.

Bizonyos értelemben ez tökéletes Miami számára, mert a visszatérésre erősíthetünk. Volt egy kis szünet, de most egy nagy durranással tudjuk ismét elindítani a Forma-1-et” 

 – mondta Liam Parker, az F1 kommunikációs és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

Mielőtt 2022-ben Miami bekerült a hivatalos versenynaptárba, előtte csupán egyetlen egy (Austin) amerikai helyszínre látogatott el az F1, ám azóta már Las Vegas is belépett a körforgásba. A mostani nagydíj esetében az eredeti terv az volt, hogy a tengerpartnál építik fel a pályát, ám végül a Hard Rock Stadionra esett a választás. A helyiek kezdetben ellenezték az ötletet, de aztán többen is meglátták ennek az előnyeit, valamint többek között a Netflix miatt a rajongótábor is folyamatosan gyarapodott. 

Mit jelent Miami ennek a sportágnak?

Katharina Nowak, aki 2025-ben lett a versenyhétvége elnöke, három célt fogalmazott meg: luxus, világszínvonalú versenyzés és a város jellegének tükrözése. Utóbbi megteremtéséhez a stadiont használták fel, amely különféle színekben pompázik, valamint körülötte több szokást is megjelenítenek.

„Sétálás közben kaphatsz ízelítőt Miami legikonikusabb helyeiről”−mondta az elnök, aki hozzátette, hogy az előző évekkel ellentétben idén nem művízen parkoltatják a jachtokat, hanem felhúztak egy külön erre szánt ötemeletes építményt. Ezt a hetes kanyarban lehet megtalálni, a célja pedig az, hogy valódi fesztiválhangulatot teremtsenek.

Mint ismert, a Miami Nagydíj 2041-ig biztosan marad a Forma-1-ben, míg olyan legendás helyszínek, mint Imola, nem kapott rendezési jogot. Nowak szerint az innováció a legnehezebb feladat, de szerinte előnyös, hogy hosszabb távú megállapodást kötöttek.

Ez már most is olyan, mint egy Super Bowl-hétvége. Szeretnénk olyan hangulatot varázsolni, a jövőben pedig azt szeretnénk, hogy a hét minden napján legyen valami program, így a szurkolók az egész hetet Miamiban töltenék.”

Az amerikai sportpiac telített. A csapatsportokat az NFL, az NHL, az NBA, és az MLB uralják, motorsportok terén pedig a NASCAR, valamint az IndyCar a zászlóshajó. Ide tört be 2022-ben a Miami Nagydíj, amely tudja, hogy nem veheti fel a versenyt a nagyobb halakkal, viszont mindenkit szívesen várnak ezen a különleges fesztiválon.

Forma-1, Miami Nagydíj,
Pénteki program:
szabadedzés 18.30, 
sprintkvalifikáció 22.30

