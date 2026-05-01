Magyar idő szerint pénteken 18 órától hivatalosan is elstartol a 2026-os Miami Nagydíj, az eredeti tervekhez képest fél órával hosszabb szabadedzéssel, hogy utána megkezdődhessenek a sprinthétvége további programjai. A Forma-1 egyik legkülönlegesebb helyszíne 2022-ben debütált, amikor a világ leggyorsabb pilótái első alkalommal versenyezhettek a Hard Rock Stadion körül.

A Forma-1 legdrágább hétvégéje?

Ahogyan arra a The Athletic is emlékeztet, idén a Hard Rock Stadion adott otthont az egyetemi amerikaifutball-bajnokság (NCAA) döntőjének, amelyet a hazai szurkolók nagy sajnálatára a Miami Hurricanes 27-21-re elveszített az Indiana Hoosiers ellen. Erre az eseményre megközelítőleg 67 ezer szurkoló látogatott ki, de az élet később sem állt meg, hiszen Arina Szabalenka és Jannik Sinner itt nyerte meg a 2026-os Miami Opent.

Májusra fordulva azonban boxutcává alakították át a környéket, hiszen a munka ünnepén hivatalosan is kezdetét veszi a Forma-1-es hétvége. Mint ismert, a száguldó cirkusz nem látogatott el Bahreinbe és Szaúd-Arábiába sem a közel-keleti konfliktus miatt, ezért Miami minden erejét bevetve koncentrálhatott a visszatérésre.

Bizonyos értelemben ez tökéletes Miami számára, mert a visszatérésre erősíthetünk. Volt egy kis szünet, de most egy nagy durranással tudjuk ismét elindítani a Forma-1-et”

– mondta Liam Parker, az F1 kommunikációs és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

Mielőtt 2022-ben Miami bekerült a hivatalos versenynaptárba, előtte csupán egyetlen egy (Austin) amerikai helyszínre látogatott el az F1, ám azóta már Las Vegas is belépett a körforgásba. A mostani nagydíj esetében az eredeti terv az volt, hogy a tengerpartnál építik fel a pályát, ám végül a Hard Rock Stadionra esett a választás. A helyiek kezdetben ellenezték az ötletet, de aztán többen is meglátták ennek az előnyeit, valamint többek között a Netflix miatt a rajongótábor is folyamatosan gyarapodott.

Mit jelent Miami ennek a sportágnak?

Katharina Nowak, aki 2025-ben lett a versenyhétvége elnöke, három célt fogalmazott meg: luxus, világszínvonalú versenyzés és a város jellegének tükrözése. Utóbbi megteremtéséhez a stadiont használták fel, amely különféle színekben pompázik, valamint körülötte több szokást is megjelenítenek.