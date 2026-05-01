Magyar idő szerint pénteken 18 órától hivatalosan is elstartol a 2026-os Miami Nagydíj, az eredeti tervekhez képest fél órával hosszabb szabadedzéssel, hogy utána megkezdődhessenek a sprinthétvége további programjai. A Forma-1 egyik legkülönlegesebb helyszíne 2022-ben debütált, amikor a világ leggyorsabb pilótái első alkalommal versenyezhettek a Hard Rock Stadion körül.
A Forma-1 legdrágább hétvégéje?
Ahogyan arra a The Athletic is emlékeztet, idén a Hard Rock Stadion adott otthont az egyetemi amerikaifutball-bajnokság (NCAA) döntőjének, amelyet a hazai szurkolók nagy sajnálatára a Miami Hurricanes 27-21-re elveszített az Indiana Hoosiers ellen. Erre az eseményre megközelítőleg 67 ezer szurkoló látogatott ki, de az élet később sem állt meg, hiszen Arina Szabalenka és Jannik Sinner itt nyerte meg a 2026-os Miami Opent.
Májusra fordulva azonban boxutcává alakították át a környéket, hiszen a munka ünnepén hivatalosan is kezdetét veszi a Forma-1-es hétvége. Mint ismert, a száguldó cirkusz nem látogatott el Bahreinbe és Szaúd-Arábiába sem a közel-keleti konfliktus miatt, ezért Miami minden erejét bevetve koncentrálhatott a visszatérésre.
Bizonyos értelemben ez tökéletes Miami számára, mert a visszatérésre erősíthetünk. Volt egy kis szünet, de most egy nagy durranással tudjuk ismét elindítani a Forma-1-et”
– mondta Liam Parker, az F1 kommunikációs és vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.
Mielőtt 2022-ben Miami bekerült a hivatalos versenynaptárba, előtte csupán egyetlen egy (Austin) amerikai helyszínre látogatott el az F1, ám azóta már Las Vegas is belépett a körforgásba. A mostani nagydíj esetében az eredeti terv az volt, hogy a tengerpartnál építik fel a pályát, ám végül a Hard Rock Stadionra esett a választás. A helyiek kezdetben ellenezték az ötletet, de aztán többen is meglátták ennek az előnyeit, valamint többek között a Netflix miatt a rajongótábor is folyamatosan gyarapodott.
Mit jelent Miami ennek a sportágnak?
Katharina Nowak, aki 2025-ben lett a versenyhétvége elnöke, három célt fogalmazott meg: luxus, világszínvonalú versenyzés és a város jellegének tükrözése. Utóbbi megteremtéséhez a stadiont használták fel, amely különféle színekben pompázik, valamint körülötte több szokást is megjelenítenek.
„Sétálás közben kaphatsz ízelítőt Miami legikonikusabb helyeiről”−mondta az elnök, aki hozzátette, hogy az előző évekkel ellentétben idén nem művízen parkoltatják a jachtokat, hanem felhúztak egy külön erre szánt ötemeletes építményt. Ezt a hetes kanyarban lehet megtalálni, a célja pedig az, hogy valódi fesztiválhangulatot teremtsenek.
Mint ismert, a Miami Nagydíj 2041-ig biztosan marad a Forma-1-ben, míg olyan legendás helyszínek, mint Imola, nem kapott rendezési jogot. Nowak szerint az innováció a legnehezebb feladat, de szerinte előnyös, hogy hosszabb távú megállapodást kötöttek.
Ez már most is olyan, mint egy Super Bowl-hétvége. Szeretnénk olyan hangulatot varázsolni, a jövőben pedig azt szeretnénk, hogy a hét minden napján legyen valami program, így a szurkolók az egész hetet Miamiban töltenék.”
Az amerikai sportpiac telített. A csapatsportokat az NFL, az NHL, az NBA, és az MLB uralják, motorsportok terén pedig a NASCAR, valamint az IndyCar a zászlóshajó. Ide tört be 2022-ben a Miami Nagydíj, amely tudja, hogy nem veheti fel a versenyt a nagyobb halakkal, viszont mindenkit szívesen várnak ezen a különleges fesztiválon.
Pénteki program:
szabadedzés 18.30,
sprintkvalifikáció 22.30
