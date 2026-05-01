A Cadillac és az Alpine után a Racing Bulls is különleges festéssel készül a magyar idő szerint péntek délután kezdődő Miami Nagydíjra. A Forma-1 több mint egy hónapos kihagyás után tér vissza, nem is akármilyen autófestésekkel.

A közel-keleti konfliktus miatt szünetre vonuló Forma-1 a 2026-os Miami Nagydíjjal tér vissza, amelynek első szabadedzését magyar idő szerint 18 órától rendezik meg a tengerentúlon. Ami biztos, hogy a Mercedes magabiztosan vezeti a világbajnoki pontversenyt, de a friss szabályváltozások könnyen átírhatják az erőviszonyokat.

A Racing Bulls különleges köntösben várja a Forma-1 folytatását
Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Több Forma-1-es csapat is különleges festéssel készült

Az Alpine és a Cadillac már korábban bejelentették a Miami Nagydíjra készült autófényezéseiket, ám a legnagyobb változáson a Racing Bulls ment keresztül, amely szokatlan módon sárgába öltözött. A festésről az egykori Jordan istálló juthat eszünkbe, de ott van még a Renault 2016-os versenyautója is.

„Miami különleges hely lett a Visa Cash App Racing Bulls számára, ahol kifejezhetjük, hogy milyen istálló is vagyunk. Az elmúlt két évben ezt a futamot használtuk arra, hogy valami merész és egyedi dolgot mutassunk be, és ez a legújabb festés sem kivétel” − olvasható a Red Bull fiókcsapatának közleményében.

 A Red Bull Summer Edition dizájn élénk energiát sugároz, amely tükrözi, kik vagyunk csapatként.”

Az autófestések mellett a program is megváltozott a Miami Nagydíjra, amelynek első szabadedzése rendhagyó módón nem 60, hanem 90 percig fog tartani. Az eseményt 18 órától közvetíti az M4 Sport.

