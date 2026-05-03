A Forma-1-es Miami Nagydíj sprintfutamát a címvédő Lando Norris húzta be, bizonyítva ezzel a McLaren visszatérését, de aztán a szombati időmérő edzésen már nem jött ki nekik a lépés. Végül Andrea Kimi Antonelli megfutotta a leggyorsabb kört, mögötte a megtáltosodó Max Verstappen végzett, míg a második sorba Charles Leclerc és Norris kvalifikált be.

George Russell az ötödik helyről indulhat a Forma-1-es Miami Nagydíjon

Ezt a nagydíjat eddig Verstappen húzta be kétszer, míg Norris és Piastri egy-egy győzelemmel büszkélkedhet.

Viharveszély miatt hozták előre a Forma-1-es Miami Nagydíjat

Mint ismert, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) úgy döntött, hogy a viharveszély miatt három órával előbb indítja a vasárnapi futamot, mivel az előrejelzések szerint olyan zivatarok csaphatnak le, amelyek akár estig is kitarthatnak. Magyar szempontból így egy időben sokkal nézhetőbb eseményt kaptunk, a rajtfelállás pedig a következő Isack Hadjar büntetése után:

Isack Hadjar at the back, after being DSQ'd from Qualifying #F1 #MiamiGP — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

