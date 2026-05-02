Öthetes szünet után visszatért az F1, méghozzá Miamiba, ahol szombaton már a szezon második sprintfutamát rendezték. A Forma-1-es Miami Nagydíj szombat esti sprintfutamát a címvédő Lando Norris nyerte. A második helyet csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri szerezte meg, míg Charles Leclerc jött be harmadiknak a Ferrarival. Meglepetésre az idei Forma-1-es szezonban domináló Mercedes először zárt versenyt dobogós helyezés nélkül.

A 2026-os Forma-1-es szezon eddig abszolút a Mercedes fölényéről szólt. George Russell és Kimi Antonelli Melbourne-ből elhozta az első két helyet, majd Kínában az egyetlen szabadedzésen és a sprintkvalifikáción is megszerezték az első két helyet ebben a sorrendben, majd a brit pilóta a sanghaji sprintfutamot, az olasz pedig a Japán Nagydíjat nyerte meg magabiztosan. A kényszerszünet után a Miami Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján azonban a címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb, megelőzve Antonellit és a szintén McLarenes Oscar Piastrit.

Lando Norris rajt cél győzelmet aratott a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintfutamán
Lando Norris rajt cél győzelmet aratott a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintfutamán
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A McLaren feltámadt a második Forma-1-es sprintfutamon

A szombat kora esti sprintfutamon jól kapta el a rajtot Norris, Antonelli azonban kissé beragadt, így Piastri és Leclerc is megelőzte az olaszt, aki a nyitókör végére visszacsúszott a negyedik helyre. Bár a rajt után sokáig egyben maradt az élmezőny, a McLarenek próbáltak ellépni az üldözőktől és Norris már az ötödik körben közel másfél másodperces előnyt autózott ki a második helyen haladó csapattársával szemben, aki ekkor 3 másodperccel előzte Leclerc-t. 

A nyolcadik körben Mercedes házicsata keretein belül George Russell előzte meg Antonellit, aki azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és néhány kanyarral később visszavette a negyedik helyet.

MIAMI, FLORIDA - MAY 02: Andrea Kimi Antonelli of Italy driving the (12) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 on track during the Sprint ahead of the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 02, 2026 in Miami, Florida. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Mercedes-dobogó nélkül zárult a sprintfutam Miamiban
Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eközben Max Verstappen és Lewis Hamilton talált egymásra, a Red Bull pilótája agresszív manőverrel a hétszeres világbajnok elé került, de vissza kellett engedne maga elé, mivel kitolta a pályáról a britet – a 10. körben viszont a holland már szabályosan tudta maga mögé utasítani Hamiltont.

Norris rendkívül magabiztosan vezetett az élen, több mint három másodpercre növelve előnyét, miközben öt körrel a vége előtt Leclerc érkezett meg Piastri nyakába, ám a Ferrari monacói pilótája sokáig nem tudott egy másodpercen belülre kerülni, így nem tudott támadást indítani az ausztrál ellen, aki így megőrizte a második helyet. Piastri és Leclerc mögött pontot szerzett még Antonelli, Russell, Verstappen, Hamilton és Gasly is, ám a Mercedes olasz versenyzője a pályahatárok kiszélesítése miatt 5 másodperces büntetést kapott a végén, így végül csak hatodik lett.

Lando Norris pályafutása negyedik sprintgyőzelmét aratta. A vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést - magyar idő szerint - 22 órától rendezik.

  • Kapcsolódó cikkek:
A Forma-1 vezérigazgatója megrendítő búcsút vett Alex Zanarditól
„Egész életemben erről álmodtam” – Messi olyat tett a Forma–1-es pilótával, amit sosem felejt el
Meghalt Alex Zanardi, a Forma-1 hőse és a sportvilág példaképe
A Mercedes pilótája gőzmozdonyhoz hasonlította autóját a Forma-1-es szabadedzésen
Büntetés miatt változott a Forma-1-es Miami Nagydíj rajtsorrendje
A korábbi F1-es világbajnok a Miami Nagydíj sprintidőmérőjén hatalmasat bukott
Forma-1 Miamiban: a milliárdos luxusjachtok nagydíja

 

