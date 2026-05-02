A 2026-os Forma-1-es szezon eddig abszolút a Mercedes fölényéről szólt. George Russell és Kimi Antonelli Melbourne-ből elhozta az első két helyet, majd Kínában az egyetlen szabadedzésen és a sprintkvalifikáción is megszerezték az első két helyet ebben a sorrendben, majd a brit pilóta a sanghaji sprintfutamot, az olasz pedig a Japán Nagydíjat nyerte meg magabiztosan. A kényszerszünet után a Miami Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján azonban a címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb, megelőzve Antonellit és a szintén McLarenes Oscar Piastrit.

Lando Norris rajt cél győzelmet aratott a Forma-1-es Miami Nagydíj sprintfutamán

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A McLaren feltámadt a második Forma-1-es sprintfutamon

A szombat kora esti sprintfutamon jól kapta el a rajtot Norris, Antonelli azonban kissé beragadt, így Piastri és Leclerc is megelőzte az olaszt, aki a nyitókör végére visszacsúszott a negyedik helyre. Bár a rajt után sokáig egyben maradt az élmezőny, a McLarenek próbáltak ellépni az üldözőktől és Norris már az ötödik körben közel másfél másodperces előnyt autózott ki a második helyen haladó csapattársával szemben, aki ekkor 3 másodperccel előzte Leclerc-t.

A nyolcadik körben Mercedes házicsata keretein belül George Russell előzte meg Antonellit, aki azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és néhány kanyarral később visszavette a negyedik helyet.

Mercedes-dobogó nélkül zárult a sprintfutam Miamiban

Fotó: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eközben Max Verstappen és Lewis Hamilton talált egymásra, a Red Bull pilótája agresszív manőverrel a hétszeres világbajnok elé került, de vissza kellett engedne maga elé, mivel kitolta a pályáról a britet – a 10. körben viszont a holland már szabályosan tudta maga mögé utasítani Hamiltont.

Norris rendkívül magabiztosan vezetett az élen, több mint három másodpercre növelve előnyét, miközben öt körrel a vége előtt Leclerc érkezett meg Piastri nyakába, ám a Ferrari monacói pilótája sokáig nem tudott egy másodpercen belülre kerülni, így nem tudott támadást indítani az ausztrál ellen, aki így megőrizte a második helyet. Piastri és Leclerc mögött pontot szerzett még Antonelli, Russell, Verstappen, Hamilton és Gasly is, ám a Mercedes olasz versenyzője a pályahatárok kiszélesítése miatt 5 másodperces büntetést kapott a végén, így végül csak hatodik lett.