Mi történik a halál után? Meglepő választ ad a tudomány

Súlyos lépésre szánta el magát az EU, ezt minden magyar érezni fogja

Több mint egy hónap szünet után ismét felbőgtek a motorok a száguldó cirkuszban. A Közel-Keleten kialakult háborús konfliktus miatt törölték a Bahreini és a Szaúd-Arábiai Nagydíjat, így az öthetes kényszerpihenő után Miamiban folytatódott a Forma-1-es szezon. Az első szabadedzésen Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája volt a leggyorsabb, őt a négyszeres világbajnok Max Verstappen követte.

A közel-keleti háborús konfliktus miatt a Forma-1 teljes mezőnye a Japán Nagydíj után váratlanul hosszú, egy hónapos szünetet kapott a Miami Nagydíj előtt. 

A Mercedes pilótája, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli nyerte a legutóbbi Forma-1-es futamot
Fotó: AFP/Charly Triballeau

A csapatok számára ezúttal nem csak a pihenésé volt a főszerep. Kivétel nélkül mindegyik istálló gőzerővel fejlesztett, hogy megfeleljen az új, menet közben is módosult szabályoknak. 

A Forma-1-es Miami Nagydíjon érvénybe lépnek az új szabályok

Az FIA a múlt héten jelentette be a Miamira érvényes változtatásokat, amelyek elsősorban az új, 2026-os motorok elektromos energialeadására koncentrálnak. A döntések több egyeztetés eredményeként születtek, amelyeken a csapatok technikai vezetői, csapatfőnökei és néhány versenyző is részt vett.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen nincs oda az idei F1-es szabályokért
  • Az időmérők módosuló energia-visszanyerés paramétereinél csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszra kerül sor. A maximális teljesítmény növelése a futamokra is vonatkozik, a versenyzőknek ezáltal kevésbé kell majd odafigyelniük az elektromos energia beosztására.
  • A nagydíjak során változtatnak az elektromos rásegítés felső határán, ezzel elkerülve a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget két pilóta között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.
  • A rajtokhoz az FIA kifejlesztett egy olyan rendszert, ami felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyenkor az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, emellett pedig egy vizuális rendszer figyelmezteti a hátrébb haladó pilótákat.

Az első szabadedzésen folytatódott az Aston Martin pechsorozata

A Forma-1 Miami Nagydíjon az első szabadedzés a bahreini és szaúdi hétvége törlésére tekintettel a megszokott 60 helyett 90 perces volt. Elsőként a Williams versenyzője, a spanyol Carlos Sainz érkezett a pályára, őt követte a két ferraris pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton. 

A szabadedzés elején a világbajnoki címvédő Lando Norris tűnt a leggyorsabbnak, a legrosszabb helyzetben pedig az Aston Martin istálló volt, melynek pilótái ki sem gurultak a pályára, a szerelői pedig folyamatosan gumikesztyűkben sündörögtek egy áramellátási probléma miatt. 

Szűk fél órát követően a vb-pontverseny élén álló Andrea Kimi Antonelli átvette a vezetést 1:30.079-es idővel. Csapattársa, a vb-pontversenyben második helyen álló George Russell közel sem volt elégedett a körülményekkel, fél óra után másfél másodperccel volt lassabb Antonellinél. 

A kocsi kicsit olyan hangot ad, mint egy gőzmozdony. Nem tudom pontosan, mi ez, vagy honnan jön” 

– mondta a Mercedes brit pilótája. 

Bő fél óra után a két Aston Martin is megérkezett a pályára, azonban a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, valamint Lance Stroll is borzalmas időt autózott, mindketten a mezőny legvégén voltak. 

45 perc után Charles Leclerc átvette a vezetést. A Ferrari monacói pilótája volt az első, aki bejutott 1:30 alá. Leclerc 1:29.855-ös időt futott, ami két tizedmásodperccel volt gyorsabb, mint a második helyen álló Kimi Antonellié. Nem mellesleg csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is feljött a harmadik helyre. 

A Ferrari tempójával eddig sem volt probléma az idei szezonban
A Forma-1-es Miami Nagydíj első szabadedzésén nem nagyon kísérleteztek időmérős szimulációval a csapatok. A sprintversenyes hétvégéken eggyel kevesebb gumiszett áll rendelkezésre, mint a hagyományos F1-es hétvégéken, így a pilóták egy része nem használta a lágy keverékű gumiabroncsokat. Ebből kifolyólag a versenyzők a szabadedzés vége felé már egyre hosszabb etapokat mentek, így túl sok izgalmat nem tartogatott a gyakorlás.

Negyedórával a vége előtt Oscar Piastri, a McLaren pilóta jelentette, hogy füstöt észlel a pilótafülkében. Azt mondja, olyan szaga van, mint a fékfüstnek.

A szabadedzésen minden pilóta nagyon takarékosan bánt a gumikkal. Sokan csak egy szettet használtak, és azok is kemény keverékek voltak. Ez egyedül a finn Valtteri Bottasra nem volt igaz, aki két szett lágy Pirelli gumikészletet is elkoptatott. 

Tíz perccel a vége előtt elkezdtek rákapcsolni a pilóták. Verstappen is bejutott az 1:29-es tartományba, és néhány pillanatra át is vette a vezetést, azonban Leclerc megjavította saját idejét és 1:29.44-3-as idővel szinte azonnal visszavette a vezetést. Nem sokkal később Lando Norris az élre állhatott volna, hiszen a lila szektorban haladt, azonban a Mclaren pilótája majdnem összeütközött Alexander Albonnal, így tönkrement a gyors köre. 

A Forma-1-es Miami Nagydíj első szabadedzését végül Charles Leclerc, a Ferrari pilótája nyerte, aki három tizedmásodperccel volt gyorsabb, mint a második helyen végző Max Verstappen.

Érdekesség, hogy a monacói és a holland pilóta tették meg a legtöbb kört a szabadedzésen, mindketten 38-cal zártak. 

Az F1-es hétvége péntek este magyar idő szerint 22.30-tól folytatódik a sprintidőmérővel. 

