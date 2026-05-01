A közel-keleti háborús konfliktus miatt a Forma-1 teljes mezőnye a Japán Nagydíj után váratlanul hosszú, egy hónapos szünetet kapott a Miami Nagydíj előtt.
A csapatok számára ezúttal nem csak a pihenésé volt a főszerep. Kivétel nélkül mindegyik istálló gőzerővel fejlesztett, hogy megfeleljen az új, menet közben is módosult szabályoknak.
A Forma-1-es Miami Nagydíjon érvénybe lépnek az új szabályok
Az FIA a múlt héten jelentette be a Miamira érvényes változtatásokat, amelyek elsősorban az új, 2026-os motorok elektromos energialeadására koncentrálnak. A döntések több egyeztetés eredményeként születtek, amelyeken a csapatok technikai vezetői, csapatfőnökei és néhány versenyző is részt vett.
- Az időmérők módosuló energia-visszanyerés paramétereinél csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszra kerül sor. A maximális teljesítmény növelése a futamokra is vonatkozik, a versenyzőknek ezáltal kevésbé kell majd odafigyelniük az elektromos energia beosztására.
- A nagydíjak során változtatnak az elektromos rásegítés felső határán, ezzel elkerülve a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget két pilóta között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.
- A rajtokhoz az FIA kifejlesztett egy olyan rendszert, ami felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyenkor az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, emellett pedig egy vizuális rendszer figyelmezteti a hátrébb haladó pilótákat.
Az első szabadedzésen folytatódott az Aston Martin pechsorozata
A Forma-1 Miami Nagydíjon az első szabadedzés a bahreini és szaúdi hétvége törlésére tekintettel a megszokott 60 helyett 90 perces volt. Elsőként a Williams versenyzője, a spanyol Carlos Sainz érkezett a pályára, őt követte a két ferraris pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton.
A szabadedzés elején a világbajnoki címvédő Lando Norris tűnt a leggyorsabbnak, a legrosszabb helyzetben pedig az Aston Martin istálló volt, melynek pilótái ki sem gurultak a pályára, a szerelői pedig folyamatosan gumikesztyűkben sündörögtek egy áramellátási probléma miatt.
Szűk fél órát követően a vb-pontverseny élén álló Andrea Kimi Antonelli átvette a vezetést 1:30.079-es idővel. Csapattársa, a vb-pontversenyben második helyen álló George Russell közel sem volt elégedett a körülményekkel, fél óra után másfél másodperccel volt lassabb Antonellinél.
A kocsi kicsit olyan hangot ad, mint egy gőzmozdony. Nem tudom pontosan, mi ez, vagy honnan jön”
– mondta a Mercedes brit pilótája.
Bő fél óra után a két Aston Martin is megérkezett a pályára, azonban a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, valamint Lance Stroll is borzalmas időt autózott, mindketten a mezőny legvégén voltak.
45 perc után Charles Leclerc átvette a vezetést. A Ferrari monacói pilótája volt az első, aki bejutott 1:30 alá. Leclerc 1:29.855-ös időt futott, ami két tizedmásodperccel volt gyorsabb, mint a második helyen álló Kimi Antonellié. Nem mellesleg csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is feljött a harmadik helyre.
A Forma-1-es Miami Nagydíj első szabadedzésén nem nagyon kísérleteztek időmérős szimulációval a csapatok. A sprintversenyes hétvégéken eggyel kevesebb gumiszett áll rendelkezésre, mint a hagyományos F1-es hétvégéken, így a pilóták egy része nem használta a lágy keverékű gumiabroncsokat. Ebből kifolyólag a versenyzők a szabadedzés vége felé már egyre hosszabb etapokat mentek, így túl sok izgalmat nem tartogatott a gyakorlás.
Negyedórával a vége előtt Oscar Piastri, a McLaren pilóta jelentette, hogy füstöt észlel a pilótafülkében. Azt mondja, olyan szaga van, mint a fékfüstnek.
A szabadedzésen minden pilóta nagyon takarékosan bánt a gumikkal. Sokan csak egy szettet használtak, és azok is kemény keverékek voltak. Ez egyedül a finn Valtteri Bottasra nem volt igaz, aki két szett lágy Pirelli gumikészletet is elkoptatott.
Tíz perccel a vége előtt elkezdtek rákapcsolni a pilóták. Verstappen is bejutott az 1:29-es tartományba, és néhány pillanatra át is vette a vezetést, azonban Leclerc megjavította saját idejét és 1:29.44-3-as idővel szinte azonnal visszavette a vezetést. Nem sokkal később Lando Norris az élre állhatott volna, hiszen a lila szektorban haladt, azonban a Mclaren pilótája majdnem összeütközött Alexander Albonnal, így tönkrement a gyors köre.
A Forma-1-es Miami Nagydíj első szabadedzését végül Charles Leclerc, a Ferrari pilótája nyerte, aki három tizedmásodperccel volt gyorsabb, mint a második helyen végző Max Verstappen.
Érdekesség, hogy a monacói és a holland pilóta tették meg a legtöbb kört a szabadedzésen, mindketten 38-cal zártak.
Az F1-es hétvége péntek este magyar idő szerint 22.30-tól folytatódik a sprintidőmérővel.
