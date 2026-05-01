A közel-keleti háborús konfliktus miatt a Forma-1 teljes mezőnye a Japán Nagydíj után váratlanul hosszú, egy hónapos szünetet kapott a Miami Nagydíj előtt.

A Mercedes pilótája, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli nyerte a legutóbbi Forma-1-es futamot

A csapatok számára ezúttal nem csak a pihenésé volt a főszerep. Kivétel nélkül mindegyik istálló gőzerővel fejlesztett, hogy megfeleljen az új, menet közben is módosult szabályoknak.

A Forma-1-es Miami Nagydíjon érvénybe lépnek az új szabályok

Az FIA a múlt héten jelentette be a Miamira érvényes változtatásokat, amelyek elsősorban az új, 2026-os motorok elektromos energialeadására koncentrálnak. A döntések több egyeztetés eredményeként születtek, amelyeken a csapatok technikai vezetői, csapatfőnökei és néhány versenyző is részt vett.

A négyszeres világbajnok Max Verstappen nincs oda az idei F1-es szabályokért

Az időmérők módosuló energia-visszanyerés paramétereinél csökken a maximális visszatöltés, de annak teljesítménye nő, amitől azt várják, hogy több padlógázas szakaszra kerül sor. A maximális teljesítmény növelése a futamokra is vonatkozik, a versenyzőknek ezáltal kevésbé kell majd odafigyelniük az elektromos energia beosztására.

A nagydíjak során változtatnak az elektromos rásegítés felső határán, ezzel elkerülve a váratlan helyeken kialakuló jelentős tempókülönbséget két pilóta között. A gyorsítási zónákban maradnak az eddigi értékek, a körök többi részén viszont csökken a teljesítmény.

A rajtokhoz az FIA kifejlesztett egy olyan rendszert, ami felismeri, ha egy autó a kuplung kiengedése után rendellenesen lassan gyorsul. Ilyenkor az elektromos rendszer automatikusan rásegít majd a hajtásra, hogy az autó elérje a minimális gyorsulást, emellett pedig egy vizuális rendszer figyelmezteti a hátrébb haladó pilótákat.

Az első szabadedzésen folytatódott az Aston Martin pechsorozata

A Forma-1 Miami Nagydíjon az első szabadedzés a bahreini és szaúdi hétvége törlésére tekintettel a megszokott 60 helyett 90 perces volt. Elsőként a Williams versenyzője, a spanyol Carlos Sainz érkezett a pályára, őt követte a két ferraris pilóta, Charles Leclerc és Lewis Hamilton.

A szabadedzés elején a világbajnoki címvédő Lando Norris tűnt a leggyorsabbnak, a legrosszabb helyzetben pedig az Aston Martin istálló volt, melynek pilótái ki sem gurultak a pályára, a szerelői pedig folyamatosan gumikesztyűkben sündörögtek egy áramellátási probléma miatt.