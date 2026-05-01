Franco Colapinto nagy focirajongó. A Forma–1-es pilótát többször látták már az argentin Boca Juniors mezében. A fiatal versenyző felejthetetlen pillanatokról mesélt, miután találkozhatott honfitársával.

Messivel találkozni még egy Forma–1-es pilótának is földöntúli élmény

Fotó: LUCIANO GONZALEZ / ANADOLU

Messivel találkozni még egy Forma–1-es pilótának is földöntúli élmény

A találkozóra az Inter Miami edzőközpontjában került sor, miután az argentin pilóta egy Buenos Aires-i bemutatón elmondta, nagyon szetené megismerni a 8-szoros Aranylabdás futballistát. Lionel Messi mellett jelen volt az argentin válogatott másik játékosa, Rodrigo De Paul is.

„Elég sűrű hétvége volt. Nekik szombat délután volt mérkőzésük, de ez egy nagyon különleges pillanat volt. Egész életemben erről álmodtam. Ha egy argentint megkérdezel, kit szeretne megismerni, akkor a válasz biztosan Messi lesz. Nekem ez megadathatott” – vélekedett a büszke pilóta, Colapinto.

¡SE CUMPLIÓ EL ENCUENTRO ESPERADO!



FRANCO COLAPINTO CON LEO MESSI Y RODRIGO DE PAUL



— Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) April 28, 2026

Colapinto korábban már tisztelete jeléül küldött egy egyedi tervezésű sisakot Messinek, amelyre egy rövid üzenetet is írt: „köszönöm a sok örömöt és a rengeteg tanulságot. Minden jót!”.

A találkozóról még elmondta, hogy nagyon régóta szeretett volna találkozni idoljával, de korábban nem volt rá lehetősége. Nem voltak kamerák, marketingesek, csak Messi, De Paul és maga Colapinto.

„Egy kellemes, inkább személyes beszélgetés volt, nem a sportról szólt. Ez tényleg egy álom volt számomra. Már az is különleges volt, hogy találkozhattam vele, és hogy időt szánt rám” – fogalmazott Colapinto.