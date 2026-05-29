A McLaren ausztrál Forma–1-es pilótájáról elkeresztelt rovar a Gwesped piastrii nevet kapta. A tudósok egy krétakori borostyánban fennmaradt fosszíliát vizsgáltak, és ezzel a névadással kívánták elismerni a fiatal versenyző, Oscar Piastri eddigi autósportos sikereit.

Egy újonnan azonosított ősi darázsfajt a Forma–1-es sztár, Oscar Piastri tiszteletére neveztek el

Darázsfaj lett a Forma–1-es sztárból?

A választásban nemcsak Piastri pályafutása játszott szerepet, hanem egy látványos egybeesés is.

A kutatók szerint a megkövesedett gyanta színe feltűnően emlékeztette őket a McLaren ikonikus narancssárga árnyalatára, így adta magát az ötlet, hogy a leletet az ausztrál Forma–1-es sztárról nevezzék el.

Az apró, mindössze 2,3 milliméteres ősi rovart Mianmar északi részén találták meg. A különleges példány a középső kréta időszakból származik, vagyis több tízmillió éves múltra tekint vissza – írja a Motorsport.

A fosszíliát jelenleg Kínában őrzik: a ritka lelet a Kínai Tudományos Akadémia nankingi geológiai és őslénytani intézetének gyűjteményébe került.

Az eset újabb példája annak, hogy a tudományos világ időről időre a sport ismert alakjai előtt is tiszteleg – ezúttal egy