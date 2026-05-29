A McLaren ausztrál Forma–1-es pilótájáról elkeresztelt rovar a Gwesped piastrii nevet kapta. A tudósok egy krétakori borostyánban fennmaradt fosszíliát vizsgáltak, és ezzel a névadással kívánták elismerni a fiatal versenyző, Oscar Piastri eddigi autósportos sikereit.
Darázsfaj lett a Forma–1-es sztárból?
A választásban nemcsak Piastri pályafutása játszott szerepet, hanem egy látványos egybeesés is.
A kutatók szerint a megkövesedett gyanta színe feltűnően emlékeztette őket a McLaren ikonikus narancssárga árnyalatára, így adta magát az ötlet, hogy a leletet az ausztrál Forma–1-es sztárról nevezzék el.
Az apró, mindössze 2,3 milliméteres ősi rovart Mianmar északi részén találták meg. A különleges példány a középső kréta időszakból származik, vagyis több tízmillió éves múltra tekint vissza – írja a Motorsport.
A fosszíliát jelenleg Kínában őrzik: a ritka lelet a Kínai Tudományos Akadémia nankingi geológiai és őslénytani intézetének gyűjteményébe került.
Az eset újabb példája annak, hogy a tudományos világ időről időre a sport ismert alakjai előtt is tiszteleg – ezúttal egy
apró, borostyánba zárt darázs révén került Oscar Piastri neve a paleontológia történetébe.