Esteban Ocon számára nehézkesen indult a Forma-1 2026-os idénye, amely során eddig egyetlen pontot tudott szerezni. A francia sztárpilóta Japánban a tizedik helyen futott be, míg a többi három fordulóban a legjobb tízen kívül végzett. A helyzetét tovább nehezíti, hogy csapattársa, a másodéves Oliver Bearman 17 egységgel a világbajnokság 17. helyén áll.

Bearman és Ocon több mint egy éve csapattársak a Forma-1-ben

Ocon tényleg kirúgná a Forma-1-es Haas?

Sajtóhírek szerint az egyszeres futamgyőztes ülése inog a Haas istállójánál, azonban ezt az értesülést több oldal is cáfolta. Ami tény, Ocon tényleg nem éri el az elvárt szintet, helyzetéről pedig Ralf Schumacher is éles kritikát fogalmazott meg.

„Nehéz megérteni, mert Esteban Ocon egy hihetetlenül kedves srác, azonban csapaton belül problémásnak tűnik, különösen akkor, ha lassabb a csapattársánál. Megfigyelhettük ezt Pierre Gasly esetében az Alpine-nál, s most a Haas-nál Oliver Bearmannél” − mondta a Sky szakértője.

El sem tudom képzelni, hogy Ocont jövőre is látjuk a rajtrácson. Nem kizárt, hogy a Haas már a szezon közben elkezd valaki mást keresni”

− tette hozzá Schumacher, aki úgy gondolja, hogy az amerikai istálló mindkét pilótáját elvesztheti jövőre. Ebben a felállásban Ocon távozna, Bearmant pedig megszerezné a Ferrari, hogy vele pótolja Lewis Hamiltont.

Bearman korábban beugrósként szerepelt a Ferrarinál

A Forma-1 2026-os idénye pénteken, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik, ahová több csapat is számos fejlesztést visz magával.