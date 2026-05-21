A Forma-1 2026-os idénye Kanadában folytatódik, ahová az olasz Andrea Kimi Antonelli világbajnoki elsőségével érkezik meg az a mezőny, amely jelenleg egyetlen német pilótának ad helyet. Húsz évvel ezelőtt, amikor Michael Schumacher még a Ferrarinál versenyzett, ez elképzelhetetlen lett volna.
Hova tűntek a németek a Forma-1-ből?
Sebastian Vettel négy világbajnoki cím után, 2022-ben intett búcsút a Forma-1-nek, amikor az Aston Martin volánja mögött a második szezonját is lehúzta. Abban az esztendőben távozott Michael Schumacher fia, Mick is, aki finoman szólva sem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A legenda fia jelenleg az IndyCarban versenyez, s bár több sajtóhír is felmerült egy esetleges visszatérésről, erre kevés az esély.
Visszatérve az édesapához, a hétszeres világbajnok 2006-os első visszavonulása adta az első gyomrost a német F1-nek, hiszen a nemzeti hős lelépésével nem volt kinek szurkolni. Hiába szerepelt öt német pilóta is a mezőnyben, ők javarészt gyenge csapatokban szerepeltek, vagy csak akkor mutatkoztak be a nagyok között. A későbbi vb-győztes Nico Rosberg egy gyenge Williams volánja mögött teljesített, Adrian Sutil és Sebastian Vettel pedig akkor kezdték bontogatni a szárnyaikat, utóbbinál ez különösen jól sikerült.
Schumacher kiszállásával az évenkénti két Német Nagydíj is megszűnt, onnantól kezdve váltotta egymást Nürburgring és Hockenheim.
2008-ban pedig jött a globális válság, mely során a BMW kivonult a sportból, s Vettel hiába kezdett el szépen lassan egyeduralkodóvá válni, a Schumacher-kultuszt ő sem tudta megközelíteni. A szurkolók belátásán a négyszeres bajnok Ferrarihoz való szerződése sem segített, mivel ő is csak megszorongatni tudta a Mercedest, legyőznie egyszer sem sikerült. Nico Rosberg sokat tudott volna segíteni a szurkolók visszahozásán, de még a 2016-ban behúzott bajnoki címe sem tette hazájában népszerűbbé, hiszen édesapja, Keke Rosberg finn színekben versenyzett, s Nico Monacóban nőtt fel.
A RacingNews365 Vettel visszavonulásával teszi egyenlővé a német F1 bukását, azon belül is azt a bizonyos 2018-as Német Nagydíjat, ahol a négyszeres bajnok kicsúszása gyakorlatilag a pályafutását is megtörte. Egy évvel később a száguldó cirkusz még visszatért Hockenheimbe, de azóta nem járt német földön, egyetlen kivétellel.
A koronavírus ugyanis azt a helyzetet teremtette, hogy Eifel Nagydíj néven újra a Nürburgringen láthattuk a legnagyobb F1-es sztárokat.
Nico Hülkenberg az egyetlen képviselő
A 38 éves pilóta a német autósport utolsó nagy tehetsége, s egy kisebb megszakítással immáron már a 16. idényét tölti a Forma-1-ben. A Kanadai Nagydíjat megelőzően 253 nagydíjnál jár, és sokáig ő volt a mezőny legbalszerencsésebb pilótája. Hülkenberg 2010 óta hét istállónál is próbálkozott, de még csak a dobogó sem akart összejönni neki. 2025-ben aztán aláírt a Sauberhez, amely istállónál karrierjének 239. versenyén, a Brit Nagydíjon összejött az a bizonyos dobogós helyezés.
Hülkenberget még a mögötte érkező Lewis Hamilton sem tudta megtörni, a megszerzett harmadik helye gyakorlatilag az év legszebb pillanatát is jelentette.
A siker fontosságát jól mutatja, hogy a német pilóta még a sisakját is elfelejtette felvinni a díjátadóra, ezt a későbbi világbajnok Lando Norris tette meg helyette.
Hülkenberg jó helyzetben van, hiszen az idén csatlakozó Audi hazai versenyzőjeként szerepel, és kisebb meglepetésre már az első pontjaikat is megszerezte. Ez a németek számára hatalmas löketet adhat, ehhez azonban az kell, hogy több német tehetség tűnjön fel a radaron. Az F2-ben jelenleg csak Oliver Goethe képviseli Németországot, míg az F3-ben egyetlen ilyen versenyzőt sem találunk.
- Kapcsolódó tartalom