A Forma-1 2026-os idénye Kanadában folytatódik, ahová az olasz Andrea Kimi Antonelli világbajnoki elsőségével érkezik meg az a mezőny, amely jelenleg egyetlen német pilótának ad helyet. Húsz évvel ezelőtt, amikor Michael Schumacher még a Ferrarinál versenyzett, ez elképzelhetetlen lett volna.

Michael Schumacher fia, Mick nem tudta apja sikereit megismételni a Forma-1-ben

Hova tűntek a németek a Forma-1-ből?

Sebastian Vettel négy világbajnoki cím után, 2022-ben intett búcsút a Forma-1-nek, amikor az Aston Martin volánja mögött a második szezonját is lehúzta. Abban az esztendőben távozott Michael Schumacher fia, Mick is, aki finoman szólva sem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. A legenda fia jelenleg az IndyCarban versenyez, s bár több sajtóhír is felmerült egy esetleges visszatérésről, erre kevés az esély.

Visszatérve az édesapához, a hétszeres világbajnok 2006-os első visszavonulása adta az első gyomrost a német F1-nek, hiszen a nemzeti hős lelépésével nem volt kinek szurkolni. Hiába szerepelt öt német pilóta is a mezőnyben, ők javarészt gyenge csapatokban szerepeltek, vagy csak akkor mutatkoztak be a nagyok között. A későbbi vb-győztes Nico Rosberg egy gyenge Williams volánja mögött teljesített, Adrian Sutil és Sebastian Vettel pedig akkor kezdték bontogatni a szárnyaikat, utóbbinál ez különösen jól sikerült.

Schumacher kiszállásával az évenkénti két Német Nagydíj is megszűnt, onnantól kezdve váltotta egymást Nürburgring és Hockenheim.

#OTD in 2012, SEVEN-TIME Formula 1 champion Michael Schumacher raced in the last Grand Prix of his career in Interlagos.



In 2013, he was hurt in a horrific skiing accident and his recovery has since been monitored and kept private by his family.



Keep fighting, Michael 🙏❤️ pic.twitter.com/PJWupoNOfn — DW Sports (@dw_sports) November 25, 2024

2008-ban pedig jött a globális válság, mely során a BMW kivonult a sportból, s Vettel hiába kezdett el szépen lassan egyeduralkodóvá válni, a Schumacher-kultuszt ő sem tudta megközelíteni. A szurkolók belátásán a négyszeres bajnok Ferrarihoz való szerződése sem segített, mivel ő is csak megszorongatni tudta a Mercedest, legyőznie egyszer sem sikerült. Nico Rosberg sokat tudott volna segíteni a szurkolók visszahozásán, de még a 2016-ban behúzott bajnoki címe sem tette hazájában népszerűbbé, hiszen édesapja, Keke Rosberg finn színekben versenyzett, s Nico Monacóban nőtt fel.

A RacingNews365 Vettel visszavonulásával teszi egyenlővé a német F1 bukását, azon belül is azt a bizonyos 2018-as Német Nagydíjat, ahol a négyszeres bajnok kicsúszása gyakorlatilag a pályafutását is megtörte. Egy évvel később a száguldó cirkusz még visszatért Hockenheimbe, de azóta nem járt német földön, egyetlen kivétellel.