A közel-keleti háborús konfliktus miatt törölték a bahreini és szaúd-arábiai Forma-1-es futamot, így a pilóták és az F1-es istállók egy hónapos szünetet kaptak a Miami Nagydíj előtt.
Ezt az időt minden próbálta a lehető leghatékonyabban kihasználni, hogy megfeleljen az új, menet közben is módosult szabályoknak.
Az Aston Martin csődöt mondott Forma-1-es Miami Nagydíj sprintidőmérőjén is
A Miami Nagydíj pénteki első szabadedzésén remekelt a Ferrari. Az első helyen a monacói Charles Leclerc végzett, a negyedik legjobb időt pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton autózta. Közéjük ékelődött be a négyszeres világbajnok Max Verstappen, valamint Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája.
A pénteki szabadedzésen a Red Bull keltette a legnagyobb feltűnést, ugyanis az energiaitalos csapat autója teljesen megújult, a hátsó szárnya pedig fejtetőre fordul, akárcsak a Ferrarién, ami az idény elején óriási beszédtémát jelentett. A két fejlesztés között az a különbség, hogy a Ferrari Forma-1-es autóján a felső lapok előre kezdenek fordulni, míg a Red Bullon hátra. És mivel a forgástengelyt magasabbra helyezték a bikások, a hátratolt szárnylap alatt jóval nagyobb rés nyílik meg, mint a Scuderiáénál.
Úgysem fogják elhinni nekem, de a srácokkal szemben úgy fair, hogy elmondom: ők messze azelőtt előálltak ezzel a koncepcióval, hogy egyáltalán pályára hajtottunk volna, és láttuk volna, hogy mit csinálnak a többiek. De nagyobb problémáink voltak, előbb azokkal kellett foglalkoznunk, mielőtt ezt pályára vittük volna. De ez jól mutatja, milyen keményen dolgozik mindenki”
– idézte az M4 Sport Laurent Mekiest, a Red Bull csapatfőnökét, aki a szabadedzés után beszélt az új fejlesztésről.
A péntek esti sprintkvalifikáció rekkenő hőségben vette kezdetét. Nagy izgalmak nem voltak, de az ötödik percben jött a sárga zászlós jelzés, ugyanis Lance Stroll, az Aston Martin pilótája az utolsó kanyar végén kicsúszott a pályáról. A kanadai-belga versenyző szerencsére megtalálta a rükvercet, így vissza tudott térni a pályára. A Q1-ben érezhető volt, hogy a Ferrarinak ezúttal is megvan a tempója, akárcsak a szabadedzésen, Leclerc ezúttal is a leggyorsabb volt, Lewis Hamilton meg a harmadik legjobb időt autózta.
Nem sokkal később Stroll ki is szállt az autójából, ez idő alatt pedig megvillant a két McLaren. A vb-címvédő Lando Norris, valamint az ausztrál Oscar Piastri is remek időt autózott, így a wokingi istálló pilótái feljöttek az első két helyre. A Q1-ből végül Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Sergio Pérez (Cadillac), Valteri Bottas (Cadillac), Fernando Alonso (Aston Martin) és Lance Stroll (Aston Martin) esett ki.
- Az Aston Martin továbbra is pocsék szezont produkál. Stroll mért kör nélkül esett ki, a kétszeres világbajnok Alonso pedig mintegy 10 másodperccel volt lassa az előtte lévő Bottasnál.
A Q2-t remekül kezdte a Mercedes, a brit George Russell előrántott egy 1:28.903-as kört, ezt követően viszont jött Leclerc, aki az eddigi legjobbjával, 1:28.470-es idővel az élre állt. Mögé még megérkezett Piastri és Hamilton is, így Russell visszacsúszott a negyedik helyre. A hajrában aztán Leclerc tovább javított, az utolsó körben futott egy 1:28,333-as időt.
- A Q2-ből végül Gabriel Bortoleto (Audi), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Alex Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), és Arvid Lindblad (Racing Bulls) búcsúzott.
A Q3-ban minden autó sokáig a bokszban maradt, négy perccel a vége előtt érkeztek ki a pályára a pilóták, vélhetően csak egy nagy intenzitású körre.
Azt az egy kört végül Lando Norris hajtotta meg a legjobban. A vb-címvédő brit pilóta 1:27.869-es idővel az élre állt, a második helyre pedig a vb-pontversenyben élen álló Andrea Kimi Antonelli érkezett be, a harmadik legjobb időt a mclarenes Oscar Piastri autózta.
A szombat esti sprintfutamon így Lando Norris indulhat majd az élről, aki pályafutása ötödik sprint pole-pozícóját szerezte.
A Forma-1-es Miami Nagydíj hétvégéje szombat este hat órától a 19 körös sprintfutammal folytatódik, este tíztől pedig az időmérővel.
- kapcsolódó cikkek: