A közel-keleti háborús konfliktus miatt törölték a bahreini és szaúd-arábiai Forma-1-es futamot, így a pilóták és az F1-es istállók egy hónapos szünetet kaptak a Miami Nagydíj előtt.

A Ferrari pilótája, Charles Leclerc nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíj első szabadedzését

Ezt az időt minden próbálta a lehető leghatékonyabban kihasználni, hogy megfeleljen az új, menet közben is módosult szabályoknak.

A Miami Nagydíj pénteki első szabadedzésén remekelt a Ferrari. Az első helyen a monacói Charles Leclerc végzett, a negyedik legjobb időt pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton autózta. Közéjük ékelődött be a négyszeres világbajnok Max Verstappen, valamint Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája.

A pénteki szabadedzésen a Red Bull keltette a legnagyobb feltűnést, ugyanis az energiaitalos csapat autója teljesen megújult, a hátsó szárnya pedig fejtetőre fordul, akárcsak a Ferrarién, ami az idény elején óriási beszédtémát jelentett. A két fejlesztés között az a különbség, hogy a Ferrari Forma-1-es autóján a felső lapok előre kezdenek fordulni, míg a Red Bullon hátra. És mivel a forgástengelyt magasabbra helyezték a bikások, a hátratolt szárnylap alatt jóval nagyobb rés nyílik meg, mint a Scuderiáénál.

Úgysem fogják elhinni nekem, de a srácokkal szemben úgy fair, hogy elmondom: ők messze azelőtt előálltak ezzel a koncepcióval, hogy egyáltalán pályára hajtottunk volna, és láttuk volna, hogy mit csinálnak a többiek. De nagyobb problémáink voltak, előbb azokkal kellett foglalkoznunk, mielőtt ezt pályára vittük volna. De ez jól mutatja, milyen keményen dolgozik mindenki”

– idézte az M4 Sport Laurent Mekiest, a Red Bull csapatfőnökét, aki a szabadedzés után beszélt az új fejlesztésről.

Several active rear wing philosophies were on display in Miami practice, with Red Bull having introduced their own interpretation of Ferrari's concept 🔄#F1 #MiamiGP

A péntek esti sprintkvalifikáció rekkenő hőségben vette kezdetét. Nagy izgalmak nem voltak, de az ötödik percben jött a sárga zászlós jelzés, ugyanis Lance Stroll, az Aston Martin pilótája az utolsó kanyar végén kicsúszott a pályáról. A kanadai-belga versenyző szerencsére megtalálta a rükvercet, így vissza tudott térni a pályára. A Q1-ben érezhető volt, hogy a Ferrarinak ezúttal is megvan a tempója, akárcsak a szabadedzésen, Leclerc ezúttal is a leggyorsabb volt, Lewis Hamilton meg a harmadik legjobb időt autózta.