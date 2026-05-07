A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a tavaszi szünetben négy ponton módosította a szabályokat. Szerették volna, ha a Forma–1 biztonságosabbá és élvezetesebbé válik a pilóták számára.

Hogy értékelnek a Forma–1 vezetői?

Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hogy értékelnek a Forma–1 vezetői?

A racingnews365 számolt be a pénteken esedékes vezetői találkozóról. Információik szerint a legfontosabb napirendi pont a Miami Nagydíj előtti szabálymódosítás kiértékelése és áttekintése lesz. Megjegyzik, szó lehet arról is, milyen irányba haladjon tovább az F1, ha a pilóták és a csapatok szerint drasztikusabb változtatásokra van szükség.

Az viszont szinte biztosnak tűnik, hogy gyors és mindenre kiterjedő, jelentős változtatások egyelőre nem várhatóak.

A miamiban látott és tapasztalt versenymódosításokat számos egyeztetés előzte meg, folyamatosan elemezték az első három hétvége adatait. Bevonták a versenyzőket is, akik korábban élesen kritizálták az új szabályokat.

A legutóbbi nagydíj után több versenyző is megemlítette, hogy az F1 jó irányba indult el, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy még sok a teendő. Sajtóhírek szerint az F1 több irányt is vizsgálgat: a leszorítóerő csökkentésével közelíthetnek a probléma megoldásához, miközben természetesen az erőforrások módosításáról is szó.

A Forma–1 mezőnye legközelebb Kanadába utazik, május 22-től Montreálban versenyeznek tovább a pilóták.