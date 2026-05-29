A mindössze 18 éves walesi versenyzőről egyre többen állítják, hogy generációs tehetség. Az Alpine csapata szerint olyan természetes sebessége van, amilyet még a tapasztalt mérnökök is ritkán látnak. Nem véletlen, hogy az e-sport világában mindenki róla beszél, teljesítményére talán még a Forma-1-ben sem legyinthetnek.
A Forma-1-es szimulátorok új királya: Otis Lawrence
Otis Lawrence Swansea városában nőtt fel, és már hatévesen F1-es videojátékokkal játszott. Ami másoknak egyszerű szórakozás volt, számára hamar szenvedéllyé vált. A fordulópont 2021-ben jött el, amikor megkapta első komoly versenykormányát, onnantól kezdve gyakorlatilag minden szabadidejét a szimulátorban töltötte.
A fiatal pilóta 2025-ben robbant be igazán a köztudatba, amikor újoncként futamot nyert az F1 hivatalos szimulátoros világbajnokságán.
Már akkor látszott, hogy nem hétköznapi tehetségről van szó, de arra talán még ő maga sem számított, hogy egy évvel később már világbajnokként beszélnek róla.
Az Alpine Sim Racing csapatánál Lawrence villámgyorsan alapember lett. A csapat mérnökei szerint különösen időmérőn félelmetes: olyan íveken és olyan sebességgel fordul, amit más versenyzők egyszerűen nem tudnak reprodukálni.
Többen azt mondják róla, hogy a nyers tempója jelenleg a legjobb az egész mezőnyben.
Lawrence-nek ráadásul magyar csapattársa is van, ugyanis a legismertebb magyar F1-es e-sport-versenyző, Bereznay Dániel is az Alpine-t erősíti.
Ami Lawrence menetelését illeti, a walesi tinédzser az idei szezonban futamgyőzelmeket halmozott, pole pozíciókat szerzett, és hosszú heteken át vezette az egyéni összetettet. A döntő esemény előtt már 25 pontos előnnyel állt az élen, végül pedig idén májusban megszerezte a világbajnoki címet az F1 Sim Racing World Championship sorozatban.
A siker mögött azonban brutális munka áll. Lawrence saját bevallása szerint naponta órákat tölt a virtuális pályákon, miközben még az iskolai tanulmányait is folytatja. Mérnöki és üzleti tárgyakat tanul, emellett folyamatosan elemzi az adatokat a csapat mérnökeivel.
Az emberek nem is sejtik, mennyi munka van ebben. Nem csak vezetünk, hanem elemezzük az adatokat, stratégiákat készítünk és minden apró részletet próbálunk tökéletesíteni”
– mondta korábban.
Az Alpine csapatán belül óriási a lelkesedés vele kapcsolatban. Csapattársa, Josh Idowu egyszerűen úgy fogalmazott: Lawrence a legizgalmasabb fiatal tehetség, akit valaha látott a szimulátoros versenyzésben.
A szimulátoros autóversenyzés ma már több, mint puszta szórakozás
A szimulátoros autóversenyzés az elmúlt években elképesztő fejlődésen ment keresztül. Ma már gyári F1-es csapatok, profi mérnökök és komoly pénzdíjak tartoznak hozzá. Az idei világbajnokság összdíjazása például 750 ezer dollár volt, így egyre több fiatal választja ezt az utat.
Sokan már most azt találgatják, hogy Otis Lawrence egyszer valódi F1-es versenyautóba is beülhet-e.
Bár az e-sport és a valódi motorsport között továbbra is nagy a különbség, több példa is bizonyította már, hogy a szimulátoros versenyzők komoly pályakarriert építhetnek.
Bekerülhetnek a Forma-1-be a szimulátoros versenyzés legjobbjai?
A népszerű F1-es kommentátor, Wéber Gábor 2001-ben a Grand Prix Legends szimulátorral nyert világbajnoki címet, majd később eljutott a Túraautó-világbajnokságig (WTCC) is, de elmondása szerint a Forma-1-be már nem lehet bekerülni, hiába nyer valaki szimulátoros vb-t.
„Nagyon jók és nagyon tehetségesek ezek a srácok, de ez a műfaj nem igazán van szem előtt. Csak egy nagyon szűk réteg tudja azt, hogy itt mi történik, sajnos ez teljesen a szőnyeg alatt van. Ezt a vb-t megnyerni rendkívül nehéz és óriási dolog, de a szimulátorozás sosem lesz még csak a közelében sem a Forma-1 jelentőségének.
Az F1-be innen gyakorlatilag lehetetlen bekerülni. Ezt annyira máshogy és más korban kellene elkezdeni. Ezek a srácok formaautós szemmel nézve későn kezdik meg ezt a tevékenységet.
Már 8-10 évesen gokartozniuk kellene, hogy 15 évesen egy formaautós történetre már készen álljanak, majd a ranglétrákon felfelé haladva előrébb léphessenek” – árulta el az Origo Sportnak Wéber Gábor, aki a saját szimulátoros tapasztalatairól is megosztott néhány részletet.
Annak idején, beleértve a 2001-es versenyeket is, rengeteget készültem. Minden futam előtt napi minimum 4 órát, de akár 6-8 órát is gyakoroltam, csak az adott pályára történő beállításokkal.
Az extra tehetség itt is mindig kitűnik, de amikor hasonló képessűgű emberek versenyeznek, akkor sok múlik a nüanszokon. Én viszonylag későn, a 20-as éveim végén kezdtem ebbe bele, de sokat segített a valós veresenyzésben. Rengeteg olyan versenyszituációt megéltem online, amihez hasonló aztán a valóságban is megtörtént” – tette hozzá Wéber Gábor.
Ami Otis Lawrence-t illeti: ha a walesi csodagyerek az F1-be nem is kerülhet be, az már biztos, hogy a neve mostantól megkerülhetetlen az F1 Sim Racing világában. Könnyen lehet, hogy mindez számára még csak egy elképesztő történet kezdete.
