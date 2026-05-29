A mindössze 18 éves walesi versenyzőről egyre többen állítják, hogy generációs tehetség. Az Alpine csapata szerint olyan természetes sebessége van, amilyet még a tapasztalt mérnökök is ritkán látnak. Nem véletlen, hogy az e-sport világában mindenki róla beszél, teljesítményére talán még a Forma-1-ben sem legyinthetnek.

A Forma-1-es szimulátorok új királya: Otis Lawrence

Otis Lawrence Swansea városában nőtt fel, és már hatévesen F1-es videojátékokkal játszott. Ami másoknak egyszerű szórakozás volt, számára hamar szenvedéllyé vált. A fordulópont 2021-ben jött el, amikor megkapta első komoly versenykormányát, onnantól kezdve gyakorlatilag minden szabadidejét a szimulátorban töltötte.

A fiatal pilóta 2025-ben robbant be igazán a köztudatba, amikor újoncként futamot nyert az F1 hivatalos szimulátoros világbajnokságán.

Már akkor látszott, hogy nem hétköznapi tehetségről van szó, de arra talán még ő maga sem számított, hogy egy évvel később már világbajnokként beszélnek róla.

2026 F1 Sim Racing World Champion pic.twitter.com/AurK6YhyRi — Otis Lawrence (@FRA_ELITE45) May 28, 2026

Az Alpine Sim Racing csapatánál Lawrence villámgyorsan alapember lett. A csapat mérnökei szerint különösen időmérőn félelmetes: olyan íveken és olyan sebességgel fordul, amit más versenyzők egyszerűen nem tudnak reprodukálni.

Többen azt mondják róla, hogy a nyers tempója jelenleg a legjobb az egész mezőnyben.

Lawrence-nek ráadásul magyar csapattársa is van, ugyanis a legismertebb magyar F1-es e-sport-versenyző, Bereznay Dániel is az Alpine-t erősíti.

Ami Lawrence menetelését illeti, a walesi tinédzser az idei szezonban futamgyőzelmeket halmozott, pole pozíciókat szerzett, és hosszú heteken át vezette az egyéni összetettet. A döntő esemény előtt már 25 pontos előnnyel állt az élen, végül pedig idén májusban megszerezte a világbajnoki címet az F1 Sim Racing World Championship sorozatban.

The Drivers' Champion. Crowned 👑🏆



Otis Lawrence is your 2026 F1 Sim Racing Champion 😮‍💨#F1 #F1Esports pic.twitter.com/bRploIYwAm — Formula 1 (@F1) May 28, 2026

A siker mögött azonban brutális munka áll. Lawrence saját bevallása szerint naponta órákat tölt a virtuális pályákon, miközben még az iskolai tanulmányait is folytatja. Mérnöki és üzleti tárgyakat tanul, emellett folyamatosan elemzi az adatokat a csapat mérnökeivel.

Az emberek nem is sejtik, mennyi munka van ebben. Nem csak vezetünk, hanem elemezzük az adatokat, stratégiákat készítünk és minden apró részletet próbálunk tökéletesíteni”

– mondta korábban.