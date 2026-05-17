A korábbi német Forma-1-es versenyző a Dörr Motorsport 69-es rajtszámú McLarenjét vezette, amikor hatalmas hibát követett el a Nürburgringi 24 órás verseny éjszakai etapja során. A sportfelügyelők szerint Timo Glock az egyik szakaszon csaknem a megengedett sebességhatár kétszeresével haladt – 112 km/órás tempóval száguldott egy a pálya azon részén, ahol maximum 60 km/órás sebességgel lett volna szabad.

A korábbi Forma-1-es pilóta, Timo Glock megfeledkezett a sebességkorlátról a McLaren 720S-GT3-as volánja mögött

Fotó: SILAS STEIN / DPA

Gyorshajtás miatt csapták ki a volt Forma-1-es pilótát a legendás versenyről

A Nürburgringen különösen szigorúan veszik az ilyesfajta szabályszegéseket, a gyorshajtásokért általában nem csupán időbüntetést, hanem büntetőpontokat is kiosztanak.

Glock helyzetét azonban súlyosbította, hogy már áprilisban, a 24 órás viadal kvalifikációs hétvégéjén is hasonló szabálytalanságon kapták. Akkor két büntetőpontot kapott, a mostani szabályszegés újabb két büntetőpontot ért, ami automatikus kizárást eredményezett.

A sportfelügyelők végül 82 másodperces időbüntetéssel is sújtották, majd közölték, hogy bevonták a 44 éves versenyző engedélyét, így nem indulhat a legendás Nordschleifén rendezett versenyeken. Glock kizárása ellenére a McLaren folytathatta a legendás 24 órás futamot.

A német pilóta 2004-ben mutatkozott be a Forma-1-ben, rövid ideig volt a Jordan versenyzője, majd 2008 és 2012 között a Toyota, a Virgin és a Marussia csapatánál versenyzett. A Toyotával három dobogót is szerzett, egyet a Hungaroringen. Az F1-es karrierje után a DTM-be igazolt és azóta is a túraautózás világában versenyez.

