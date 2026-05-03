Meglepő döntés? A szervezők az utolsó pillanatban módosították a Forma–1-es Miami Nagydíj vasárnapi rajtjának időpontját, miután komoly viharok fenyegetik a floridai versenyt. Az eredetileg tervezett magyar idő szerinti 22 órás (helyi idő szerint 16:00) kezdés helyett a futam három órával korábban, 19 órakor (helyi idő szerint 13:00) rajtol.

A döntést közvetlenül az időmérő edzés után jelentette be a FIA és a Forma–1 vezetése.

Forma–1: változott a Miami Nagydíj kezdési időpontja
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért rajtol hamarabb a Forma–1-es Miami Nagydíj?

Az előrejelzések szerint a nap folyamán már délelőtt eső várható, a délutáni órákban pedig heves zivatarok érkezhetnek, amelyek akár estig is kitarthatnak.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy 

Florida államban szigorú biztonsági előírások vonatkoznak a szabadtéri eseményekre: amint mennydörgést hallani, a rendezvényeket azonnal félbe kell szakítani, és csak akkor folytathatók, ha az utolsó villámlás vagy dörgés után legalább 30 perc eltelt. Ez komoly kockázatot jelentett volna az eredeti rajtidőpont esetén.

A FIA, a Forma–1 kereskedelmi jogait birtokló szervezet és a helyi promóter közös közleményben hangsúlyozta: 

a módosítás célja, hogy minimalizálják a verseny megzavarásának esélyét, és a lehető legnagyobb időablak álljon rendelkezésre a teljes, 57 körös futam lebonyolítására."

Emellett kiemelt szempont volt a versenyzők, a csapatok, a nézők és a teljes személyzet biztonsága.

A pályán sem ígérkezik eseménytelennek a viadal: a világbajnoki összetett éllovasa, Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót a Mercedes színeiben, maga mögé utasítva a négyszeres világbajnok Max Verstappent, aki a Red Bullal a második helyről rajtolhat.

