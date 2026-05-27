Az Alpine Forma-1-es csapata szerdán jelentette be hivatalosan, hogy 2027-től a világhírű olasz divatmárka, a Gucci lesz a névadó szponzora. A csapat hivatalos neve a Gucci Racing Alpine Formula One Team lesz.

A Gucci váltja jövőre a BWT-t az Alpine Forma-1-es csapatánál

A luxusdivatház ezzel történelmet ír, ugyanis korábban még soha nem fordult elő, hogy egy divatmárka névadó szponzorként jelenjen meg egy Forma-1-es csapatnál.

A bejelentés mögött komoly üzleti stratégia húzódik. A Gucci anyavállalatának, a Keringnek a vezérigazgatója Luca de Meo lett, aki korábban a Renault-csoportot irányította, így kiváló kapcsolatot ápol az Alpine vezetőivel és Flavio Briatoréval is.

Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential… pic.twitter.com/C7ibZFZ2H6 — gucci (@gucci) May 27, 2026

A Gucci miatt teljesen megújulhat a Forma-1-es csapat

A hírek szerint az Alpine jelenlegi főszponzora, a BWT 2026 végén távozik, így nyílt meg az út a Gucci előtt. A luxusmárka nemcsak a csapat nevében jelenik majd meg, de a 150 millió dolláros üzletnek köszönhetően az F1-es istálló arculata is változni fog: a jelenlegi kék-rózsaszín dizájnt jó eséllyel a zöld-piros-arany színkombináció válthatja fel.

Az Alpine tavaly utolsó helyen zárt a konstruktőri bajnokságban, ám az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül. A Mercedes-motorokra való átállás után a csapat középmezőny élére kapaszkodott: Pierre Gasly és Franco Colapinto együtt eddig összesen 36 pontot szereztek, amivel az Alpine ötödik helyen áll a bajnokságban.

Flavio Briatore szerint a Gucci érkezése új korszakot nyithat az istálló életében.

„Az Alpine mindig szeretett más utat járni, most pedig a divat és a Forma-1 találkozik egy teljesen új szinten” – mondta az olasz üzletember.