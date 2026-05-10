A képeken Lewis Hamilton merész öltözékben jelenik meg: gyöngy nyakláncok, napszemüveg, fonott haj – és mindehhez egy esernyő, amellyel esőben sétál.

Nem először szolgáltat beszédtémát Lewis Hamilton öltözködése

Lewis Hamilton modell vagy F1-es versenyző?

A Ferrari a bejegyzésben külön hangsúlyozta, hogy pilótájuk stílusa

esőben vagy napsütésben”

egyaránt erős és karakteres marad. A poszt villámgyorsan terjedt a közösségi oldalakon. Rajongók ezrei dicsérték Hamilton kisugárzását és magabiztosságát, sokan pedig a sportvilág egyik legnagyobb divatikonjaként emlegetik a brit versenyzőt – írja a Motorsport.

Ugyanakkor a reakciók nem voltak egyöntetűen pozitívak. Kritikusabb hangok is megszólaltak, amelyek szerint

Hamilton divatszereplései túlságosan sok figyelmet kapnak, miközben a Ferrari számára a versenyképesség javítása lenne az igazán fontos kérdés az idei szezonban.

A vita azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy Lewis Hamilton az F1 egyik legerősebb személyes márkájával rendelkezik. Második ferraris idényében is folyamatosan a reflektorfényben marad – hol a pályán nyújtott teljesítménye, hol a paddockban viselt egyedi öltözékei miatt. A Ferrari pedig úgy tűnik, büszkén vállalja pilótája divatguru-státuszát.