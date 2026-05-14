Micsoda hírek! Egyre több jel utal arra, hogy komoly fordulatot vett Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata. A nemzetközi bulvársajtó szerint a hétszeres Forma–1-es világbajnok és az amerikai sztár már közös, elvonulásra alkalmas luxusingatlant keres, ami sokak szerint azt bizonyítja, hogy kapcsolatuk jóval több egy rövid románcnál.

Lewis Hamilton magánélete azóta került ismét reflektorfénybe, hogy az elmúlt hónapokban többször is együtt látták Kim Kardashiannel.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian szerelmes sétája
Február óta több közös programjukról is beszámoltak: Malibuban csókolóztak, később pedig a Broadway környékén kézen fogva sétáltak, ami csak tovább erősítette a románcról szóló találgatásokat - írja a Motorsport.

A Heat magazinnak nyilatkozó bennfentes szerint a sztárpár már a közös jövőt tervezi. „Kim és Lewis szeretnének egy saját helyet. A legtöbb pár egyszerűen lefoglalna egy közös hétvégét, de az ő hírnevük mellett 

minden egyes hotelszobánál teljes biztonsági ellenőrzést kell tartani. Olyan, mintha egy elnöki látogatás lenne. Sokkal egyszerűbb lenne egy saját, privát menedék. Malibuban, Beverly Hillsben és Santa Barbarában is néztek ingatlanokat”

 – árulta el a forrás.

A bennfentes arról is beszélt, hogy kapcsolatuk dinamikája sokat elárul arról, mennyire komolyra fordult a viszonyuk. 

„A dolgok igazán komolyra fordultak közöttük. Kim tudatosan ügyelt arra, hogy ne tűnjön túl rámenősnek, inkább hagyta, hogy Lewis hódítsa meg. Tudja, hogy versengő típus, aki élvezi a meghódítás izgalmát, és ez tökéletesen működött” – idézte a Le10Sport.

Hamilton a 2015-ös, Nicole Scherzingerrel való szakítása óta ritkán beszélt nyilvánosan a magánéletéről, ezért különösen nagy figyelmet kap minden új fejlemény körülötte. A mostani hírek alapján azonban úgy tűnik, hogy a Forma–1 legendája és Kim Kardashian már hosszabb távon is együtt képzelheti el a jövőt.

