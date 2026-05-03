A szexi szurkolónő, Ivana Knöll feltűnt a Forma–1-es es paddockban a Miami Nagydíjon, és máris felforgatta a világot.

Mi történt megint Ivana Knöll-lel?

A történet még a pénteki sprintkvalifikáció után játszódott le, de csak most került a nyilvánosság elé:

a Sky Sports élő közvetítésében a 2009-es világbajnok Jenson Button, a korábbi versenyző Naomi Schiff, valamint a műsorvezető Simon Lazenby elemezte az eseményeket, amikor a szakmai beszélgetést azonban váratlan „zavar” szakította meg. Az operatőr hirtelen elkalandozott, és egy feltűnő vendégre fókuszált.

A közösségi médiában hamar kiderítették, kiről is van szó:

a paddockban feltűnő hölgy nem más volt, mint Ivana Knöll, akit a 2018-as labdarúgó-világbajnokság során a „legszexibb szurkolóként” emlegettek. A rajongók azonnal felismerték a modellt, aki merész megjelenésével már korábban is komoly figyelmet generált a sporteseményeken.

A rövid jelenet humoros reakciókat váltott ki, hiszen jól látható volt, hogy az operatőr egy pillanatra elveszítette a fókuszt – szó szerint és átvitt értelemben is. Bár gyorsan visszatért a közvetítés a szakértői elemzéshez, az eset addigra már önálló életre kelt az interneten.

Live broadcast interview going smooth until the cameraman forgets his job mid shot… 😭 pic.twitter.com/78BksxufcP — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld) May 2, 2026

Knöll megjelenése nem volt véletlen: a paddock általában a csapatok és a technikai személyzet munkaterülete, ahol ritkán látni ilyen feltűnő öltözéket. Ugyanakkor a modell pontosan tudhatta, hogy a kamerák kereszttüzében lesz, és ezt a lehetőséget ki is használta.

Ami a Miami Nagydíjat illeti, a verseny hétvégi programja is módosult: az időjárási előrejelzések miatt a vasárnapi futam rajtját három órával korábbra hozták, így magyar idő szerint is korábban, 19 órakor kezdődik majd.