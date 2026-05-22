Robert Kubica története hihetetlenül inspiráló. A lengyel autóversenyzés hamisítatlan ikonja 2006-ban, a BMW színeiben debütált a Forma-1-ben, majd egy évvel később a Kanadai Nagydíjon elszenvedte minden idők egyik legnagyobb balesetét. Kubica jellemét és szerencséjét jól mutatja, hogy kisebb sérülésekkel megúszta a horrorütközést, 2008-ban pedig felállhatott a dobogó legfelső fokára.

A Forma-1 2007-es szezonjának első öt futama a Ferrari és a McLaren Mercedes párviadaláról szólt. Az olaszok akkoriban szerezték meg Kimi Räikkönent, aki rögtön futamgyőzelemmel indított új állomáshelyén, de az addigra már kétszeres világbajnok Fernando Alonso is két serleget tehetett be a vitrinbe. Ekkor robbant be Felipe Massa és Lewis Hamilton is, aki éppen a Kanadai Nagydíjon szerezte meg élete első F1-es győzelmét.

Robert Kubica egyetlen győzelmét a Kanadai Nagydíjon ünnepelhette
Fotó: DON EMMERT / AFP

Minden autósport kedvelő elnémult a Kanadai Nagydíjon

A 2007-es montreali megmérettetés a verseny huszonhatodik körében vett hatalmas fordulatot, amikor a BMW tehetséges pilótája, a lengyel Robert Kubica súlyos balesetet szenvedett. Ő legalább akkora reménységnek számított, mint Hamilton, a karrierje mégsem tudott akkora magasságokba emelkedni.

Kubica mintegy 300 kilométer/órás sebességgel csapódott a falba, majd a BMW a pálya másik oldalában kötött ki, felborulva.

Amennyire sokkoló volt a baleset, annyira meglepőnek számított, hogy a lengyel „mindössze” agyrázkódást és bokaficamot szenvedett. Csodával határos módon nem ért véget Kubica karrierje, sőt csak egyetlen versenyt hagyott ki, de akkor az egész világ megismerhetett egy bizonyos Sebastian Vettelt. A visszatérése pedig különösen jól sült el, hiszen rögtön negyedik lett Franciaországban, majd egy évvel később megnyerte a 2008-as Kanadai Nagydíjat. 

Sikeréhez persze a boxutcai káosz is kellett, amely során Hamilton és Räikkönen is kiesett, de ez a legkevésbé sem csökkenti az akkori világbajnokság élére álló Kubica érdemeit. Sajnálatos módon ez volt a lengyel utolsó F1-es győzelme, 2011-ben pedig egy újabb baleset derékba törte a karrierjét. A műtétekkel együtt egy potenciális Ferrari-szerződés is elúszott, legközelebb pedig 2019-ben láthattuk a száguldó cirkuszban.

Azonban a versenyzést így sem hagyta abba, 2025-ben pedig pályafutása egyik legnagyobb eredményét érte el azzal, hogy a Le Mans-i 24 órás versenyen felállhatott a dobogó legfelső fokára.

A Forma-1 ezen a hétvégén visszatér Kanadába, ahol a szakértők a Mercedes és a McLaren párharcára számítanak.

Program, péntek:
18:25: szabadedzés 
22:25: sprintidőmérő

Szombat
17:45: sprintfutam 
22:00: időmérő 

Vasárnap
22:00: futam 

