A Forma-1 2007-es szezonjának első öt futama a Ferrari és a McLaren Mercedes párviadaláról szólt. Az olaszok akkoriban szerezték meg Kimi Räikkönent, aki rögtön futamgyőzelemmel indított új állomáshelyén, de az addigra már kétszeres világbajnok Fernando Alonso is két serleget tehetett be a vitrinbe. Ekkor robbant be Felipe Massa és Lewis Hamilton is, aki éppen a Kanadai Nagydíjon szerezte meg élete első F1-es győzelmét.

Robert Kubica egyetlen győzelmét a Kanadai Nagydíjon ünnepelhette

Minden autósport kedvelő elnémult a Kanadai Nagydíjon

A 2007-es montreali megmérettetés a verseny huszonhatodik körében vett hatalmas fordulatot, amikor a BMW tehetséges pilótája, a lengyel Robert Kubica súlyos balesetet szenvedett. Ő legalább akkora reménységnek számított, mint Hamilton, a karrierje mégsem tudott akkora magasságokba emelkedni.

Kubica mintegy 300 kilométer/órás sebességgel csapódott a falba, majd a BMW a pálya másik oldalában kötött ki, felborulva.

Amennyire sokkoló volt a baleset, annyira meglepőnek számított, hogy a lengyel „mindössze” agyrázkódást és bokaficamot szenvedett. Csodával határos módon nem ért véget Kubica karrierje, sőt csak egyetlen versenyt hagyott ki, de akkor az egész világ megismerhetett egy bizonyos Sebastian Vettelt. A visszatérése pedig különösen jól sült el, hiszen rögtön negyedik lett Franciaországban, majd egy évvel később megnyerte a 2008-as Kanadai Nagydíjat.

Sikeréhez persze a boxutcai káosz is kellett, amely során Hamilton és Räikkönen is kiesett, de ez a legkevésbé sem csökkenti az akkori világbajnokság élére álló Kubica érdemeit. Sajnálatos módon ez volt a lengyel utolsó F1-es győzelme, 2011-ben pedig egy újabb baleset derékba törte a karrierjét. A műtétekkel együtt egy potenciális Ferrari-szerződés is elúszott, legközelebb pedig 2019-ben láthattuk a száguldó cirkuszban.

Azonban a versenyzést így sem hagyta abba, 2025-ben pedig pályafutása egyik legnagyobb eredményét érte el azzal, hogy a Le Mans-i 24 órás versenyen felállhatott a dobogó legfelső fokára.

A Forma-1 ezen a hétvégén visszatér Kanadába, ahol a szakértők a Mercedes és a McLaren párharcára számítanak.