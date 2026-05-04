Kimi Antonelli miatt Olaszország extázisban van: nem csoda, sorozatban a harmadik sikerével a világbajnoki elsőség komoly várományosa lett a Forma–1-ben.
Kimi Antonelli világbajnok lehet?
Egyesült Államok:
Miami Herald:
„Újabb mérföldkő a 19 éves Kimi Antonelli pályafutásában: a Mercedes pilótája az első a Forma-1 történetében, aki első három pole pozícióját győzelemre váltotta."
USA Today:
„Kimi Antonelli sorozatban a harmadik sikerét aratta és a South Beachen is a dobogó legmagasabb fokára állhatott."
Olaszország:
Gazzetta dello Sport:
„Kimi Antonelli legyőzte Norrist és Piastrit is Miamiban!
A bolognai srác immár nem hagy kétséget afelől, hogy a 2026-os világbajnoki cím egyik esélyese."
Tuttosport:
„Antonelli sorozatban a harmadik győzelmét aratta és ismét bebizonyította, hogy az idegei rendben vannak. Szép kis előnyt szerzett magának a világbajnoki pontversenyben. A gyenge rajt ellenére nyugodt maradt és nagyszerű előzéseket mutatott be."
Corriere della Sera:
„Kimi ismét mestermunkát végzett!
A harmadik győzelem sorozatban, egy diadal Verstappen-módra. A lendület és a mentális erő remekműve, Olaszország extázisban!"
La Stampa:
„Antonelli csúcsformában, a harmadik diadal sorozatban!" - írja az MTI.
Nagy-Britannia:
The Guardian:
„Kimi Antonelli nyerte a Miami Nagydíjat meggyőző teljesítménnyel. Az olaszt harmadszor intették le elsőként sorozatban, miközben Lando Norris megszerezte a második helyet a McLarennel."
Daily Mail:
„Kimi Antonelli lendületben, ami komoly fejtörést jelent mercedeses csapattársa, a világbajnoki címre hajtó George Russell számára."
Telegraph:
„Kimi Antonelli a kaotikus Miami Nagydíjon elért sikerével növelte előnyét az összetettben George Russell előtt, miközben Lando Norris azon kesereghetett, mi mindent csinálhatott volna másképp."
Spanyolország:
Marca:
„Kimi Antonellit nem lehet megállítani: sorozatban három győzelem! A rossz rajt ellenére legyőzte Lando Norrist a Mercedes jobb stratégiájának köszönhetően."
Mundo Deportivo:
„A Forma-1 csodagyereke Miamiban is nyert. Kimi Antonelli még csak 19 éves és ez a második szezonja a világbajnokságban, de egyértelműen bejelentkezett a vb-címért."
Franciaország:
L'Équipe:
„Kimi Antonelli már nemcsak az idény meglepetése, hanem a világbajnoki elsőség komoly várományosa."
Ouest-France:
„Kimi Antonelli mesterhármasa! Ugyan megint megszerezte az első rajthelyet, de a startot elrontotta, viszont utána megmutatta különleges képességeit."
Svájc:
Blick:
„A szezon negyedik futamán is a Mercedes győzött. Kimi Antonelli pedig harmadszor bizonyult gyorsabbnak George Russellnél."
Ausztria:
Kronen-Zeitung:
„Antonellit nem zavarta meg, hogy a várható vihar miatt három órával előrébb hozták a rajtot: egymás után harmadszor nyert és már meggyőző az előnye a pontversenyben George Russell előtt."