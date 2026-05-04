Nem fukarkodnak a jelzőkkel. A nemzetközi sajtó egyöntetűen a 19 éves Kimi Antonellit dicsőíti a Miami Nagydíj után: az olasz pilóta pályafutása első három pole pozícióját győzelemre váltotta, ami még senkinek sem sikerült a Forma–1 történetében.

Kimi Antonelli miatt Olaszország extázisban van: nem csoda, sorozatban a harmadik sikerével a világbajnoki elsőség komoly várományosa lett a Forma–1-ben. 

Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Kimi Antonelli világbajnok lehet? 

Egyesült Államok:
Miami Herald:
„Újabb mérföldkő a 19 éves Kimi Antonelli pályafutásában: a Mercedes pilótája az első a Forma-1 történetében, aki első három pole pozícióját győzelemre váltotta."

USA Today:
„Kimi Antonelli sorozatban a harmadik sikerét aratta és a South Beachen is a dobogó legmagasabb fokára állhatott."

Olaszország:
Gazzetta dello Sport:
„Kimi Antonelli legyőzte Norrist és Piastrit is Miamiban!

 A bolognai srác immár nem hagy kétséget afelől, hogy a 2026-os világbajnoki cím egyik esélyese."

Tuttosport:
„Antonelli sorozatban a harmadik győzelmét aratta és ismét bebizonyította, hogy az idegei rendben vannak. Szép kis előnyt szerzett magának a világbajnoki pontversenyben. A gyenge rajt ellenére nyugodt maradt és nagyszerű előzéseket mutatott be."

Corriere della Sera:
„Kimi ismét mestermunkát végzett! 

A harmadik győzelem sorozatban, egy diadal Verstappen-módra. A lendület és a mentális erő remekműve, Olaszország extázisban!"

La Stampa:
„Antonelli csúcsformában, a harmadik diadal sorozatban!" - írja az MTI.

Nagy-Britannia:
The Guardian:

„Kimi Antonelli nyerte a Miami Nagydíjat meggyőző teljesítménnyel. Az olaszt harmadszor intették le elsőként sorozatban, miközben Lando Norris megszerezte a második helyet a McLarennel."

Daily Mail:
„Kimi Antonelli lendületben, ami komoly fejtörést jelent mercedeses csapattársa, a világbajnoki címre hajtó George Russell számára."

Telegraph:
„Kimi Antonelli a kaotikus Miami Nagydíjon elért sikerével növelte előnyét az összetettben George Russell előtt, miközben Lando Norris azon kesereghetett, mi mindent csinálhatott volna másképp."

Spanyolország:
Marca:
„Kimi Antonellit nem lehet megállítani: sorozatban három győzelem! A rossz rajt ellenére legyőzte Lando Norrist a Mercedes jobb stratégiájának köszönhetően."

Mundo Deportivo:
„A Forma-1 csodagyereke Miamiban is nyert. Kimi Antonelli még csak 19 éves és ez a második szezonja a világbajnokságban, de egyértelműen bejelentkezett a vb-címért."

Franciaország:
L'Équipe:
 

„Kimi Antonelli már nemcsak az idény meglepetése, hanem a világbajnoki elsőség komoly várományosa."

Ouest-France:
„Kimi Antonelli mesterhármasa! Ugyan megint megszerezte az első rajthelyet, de a startot elrontotta, viszont utána megmutatta különleges képességeit."

Svájc:
Blick:
„A szezon negyedik futamán is a Mercedes győzött. Kimi Antonelli pedig harmadszor bizonyult gyorsabbnak George Russellnél."

Ausztria:
Kronen-Zeitung:
„Antonellit nem zavarta meg, hogy a várható vihar miatt három órával előrébb hozták a rajtot: egymás után harmadszor nyert és már meggyőző az előnye a pontversenyben George Russell előtt."

