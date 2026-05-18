A regnáló Forma-1-es világbajnok, Lando Norris az Andretti csapat meghívására érkezett Monacóba, ahol jó barátjával, Jake Dennis-szel is találkozott. A brit versenyző szemlátomást élvezte a Forma-E hangulatát, és nem is titkolta, hogy nagyra tartja az elektromos szériát, mivel szerinte látványosak és kiszámíthatatlanok a versenyek.

A címvédő Lando Norris idén még nem nyert futamot a Forma-1-ben

Fotó: GONGORA / NurPhoto

Lando Norris már másik sorozat felé kacsingat?

„Izgatott vagyok, mert ez az első Forma-E-s verseny, amin részt veszek. Itt mindig történik valami, káosz és őrület van a pályán. A Forma-E-ben elképesztően magas a színvonal, a világ legjobb versenyzői közül sokan itt versenyeznek” – fogalmazott Norris, hozzátéve, hogy rengeteg olyan versenyző van a sorozatban, akikkel együtt nőtt fel a gokartos évei alatt.

A McLaren versenyzője hangsúlyozta, hogy egyelőre nem készül elhagyni a Forma-1-et, ugyanakkor komoly érdeklődést mutat az elektromos bajnokság iránt. A 26 éves pilóta azt is elárulta, hogy szerette volna tesztelni a következő generációs Forma-E-s autót, mert szerinte bizonyos területeken még az F1-es pilóták is tanulhatnak az energiatakarékos sorozattól, ám a zsúfolt programja végül közbeszólt.

„Terveztem, hogy vezetek egy Forma-E-s autót. Beszéltem is Jake-kel és néhány másik pilótával. Nem minden hasonlítható össze az F1-gyel, de mindig lehet tanulni más topkategóriás versenyzőktől” – fogalmazott Norris.

A monacói hétvégén egyébként több Forma-1-es versenyző is feltűnt, többek között Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto és Nico Hülkenberg is, miközben a paddockban hatalmas figyelmet kapott a Forma-E új generációs autója, a Gen4-es modell.

Az idény második futamát végül Oliver Rowland nyerte, aki ezzel újra harcba szállt a világbajnoki címért.

