Lewis Hamilton negyvenegy évesen vágott neki a 2026-os szezonnak, és a mezőnyben már csak Fernando Alonso idősebb nála.

Tényleg visszavonul Lewis Hamilton?

Bár egyik klasszis sem beszélt nyíltan a búcsúról, a sportágban ebben a korban természetes módon kerül elő újra és újra a visszavonulás kérdése. A Ferrari gyenge formája azonban most új szintre emelte a találgatásokat. A maranellói istálló az idény előtt még sokak szerint bajnokesélyes lehetett, ehhez képest jelenleg inkább a Mercedes és a McLaren diktálja a tempót - írja a Motorsport.

A NOS-F1 podcastban Louis Dekker holland szakíró kemény kritikát fogalmazott meg az olasz csapat kapcsán. „A Ferrari csalódást okoz. A jó rajtokon kívül nem képesek győzelmekért harcolni, miközben úgy tűnt, ők lesznek a mérce, most mégis a McLaren jár elöl” – mondta.

Dekker még tovább ment, amikor Hamilton jövőjéről beszélt.

Akár fogadnék is rá, hogy Hamilton Silverstone-ban bejelenti a visszavonulását az idény végén.”

A felvetést Jeroen Bleekemolen sem tartja elképzelhetetlennek.

A holland versenyző szerint Hamiltonnak előbb-utóbb döntenie kell a folytatásról, és az sem kizárt, hogy fejben már meghozta az elhatározást. „Előbb-utóbb mindenképp döntenie kell, és lehet, hogy már meg is hozta ezt a döntést” – fogalmazott.

Hamilton számára különösen fájó lehet a jelenlegi helyzet, hiszen ferraris szerződésének egyik legfontosabb célja az volt, hogy megszerezze pályafutása nyolcadik világbajnoki címét. Ezzel egyedüliként állhatna az örökranglista élén, megelőzve minden korábbi legendát.

Egyelőre azonban ez az álom távolibbnak tűnik, mint valaha. Hamilton a Ferrari színeiben még nem tudott futamot nyerni, legutóbbi sikerét még a Mercedes pilótájaként, a 2024-es Belga Nagydíjon aratta. Az idei szezonban jelenleg csak az ötödik helyen áll az egyéni vb-pontversenyben, ami messze elmarad a bajnoki ambícióktól.

A nagy kérdés most már nem csupán az, meddig marad még a Forma–1-ben, hanem az is, hogy Hamilton lát-e reális esélyt arra, hogy a Ferrari rövid időn belül ismét világbajnoki szintre emelkedjen. Ha nem, könnyen lehet, hogy a sportág egyik legsikeresebb karrierje hamarosan a végéhez ér.