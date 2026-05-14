Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Gyurcsány Ferenc visszatér – már az időpontot is bejelentették

Felháborító!

Ilyet még nem látott! Aki prosztó, az a Parlamentben is prosztó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétszeres világbajnok 2007-ben felállított rekordja 19 évet élt a száguldó cirkuszban. Lewis Hamilton Katalóniában történelmet írt azzal, hogy a Forma-1 történetének legfiatalabb éllovasa lett. Ezt döntötte most meg a Mercedes fiatal tehetsége, a 19 éves Andrea Kimi Antonelli.

A brit Lewis Hamilton 2007 májusában új fejezetet nyitott a Forma–1 történetében, amikor mindössze 22 évesen, 4 hónaposan és 6 naposan ő lett a világbajnoki összetett legfiatalabb éllovasa, miután a második helyen zárta a Spanyol Nagydíjat. 

A brit Lewis Hamilton csodagyerekként érkezett a Forma-1-be
Lewis Hamilton (középen) csodagyerekként érkezett a Forma-1-be
Fotó: Paul Gilham/Getty Images North America via AFP

A McLaren újonc pilótája a második helyen végzett a ferraris Felipe Massa mögött, ez pedig elegendő volt ahhoz, a világbajnok Fernando Alonsót az összetett élén.

Lewis Hamilton rekordja 19 évig fennmaradt

Hamilton ezzel 47 éves Forma-1-es rekordot döntött meg, melyet 1960-ben állított fel Bruce McLaren, aki 22 évesen, 5 hónaposan és 8 naposan lett az F1 történetének legfiatalabb éllovasa

Hamilton szenzációsan mutatkozott be a Forma-1-ben, az első négy futamán mind dobogós helyezést ért el. Melbourne-ben harmadik lett, majd Malajziában, Bahreinben és Spanyolországban is egyaránt a harmadik helyen végzett, így a lehetséges 40 pontból 30-at begyűjtött. 

A brit versenyző kiegyensúlyozottsága döntőnek bizonyult Alonso ellen, aki Barcelonában az első kanyarban hibázott, miközben Massával harcolt a vezető helyért. A kétszeres világbajnok Alonsót tapasztalatlan csapattársa ekkor két ponttal előzte meg az összetettben, kapcsolatuk pedig a szezon előrehaladtával egyre feszültebbé vált.

Hamilton korai bravúrja végül csak lábjegyzet lett egy olyan idényben, amelynek végén mindössze egyetlen ponttal maradt le a világbajnoki címről a finn Kimi Räikkönennel szemben. Mindez azonban egy korszakos tehetség felemelkedését jelezte előre, aki később hét világbajnoki címet szerzett, köztük az elsőt már a következő évben.

Race winner Mercedes' Italian driver Kimi Antonelli holds the trophy as he celebrates on the podium after the 2026 Miami Formula One Grand Prix at Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, on May 3, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)
Andrea Kimi Antonelli szenzációsan kezdte a Forma-1-es szezont
Fotó: Chandan Khanna/AFP

Lewis Hamilton rekordja 19 évig maradt fent, mígnem a Mercedes versenyzője, Andrea Kimi Antonelli 19 évesen, 7 hónaposan és 4 naposan átvette vezetést az összetettben 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj megnyerése után, csaknem három évvel tovább javítva a rekordot.

  • kapcsolódó cikkek:
Egyre vadabbak a pletykák Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolatáról
Lewis Hamilton úgy utazik, mint egy király – ez ám a luxus élet
Modell vagy versenyző? Lewis Hamilton már maga sem tudja
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!