A brit Lewis Hamilton 2007 májusában új fejezetet nyitott a Forma–1 történetében, amikor mindössze 22 évesen, 4 hónaposan és 6 naposan ő lett a világbajnoki összetett legfiatalabb éllovasa, miután a második helyen zárta a Spanyol Nagydíjat.

Lewis Hamilton (középen) csodagyerekként érkezett a Forma-1-be

A McLaren újonc pilótája a második helyen végzett a ferraris Felipe Massa mögött, ez pedig elegendő volt ahhoz, a világbajnok Fernando Alonsót az összetett élén.

Lewis Hamilton rekordja 19 évig fennmaradt

Hamilton ezzel 47 éves Forma-1-es rekordot döntött meg, melyet 1960-ben állított fel Bruce McLaren, aki 22 évesen, 5 hónaposan és 8 naposan lett az F1 történetének legfiatalabb éllovasa.

Hamilton szenzációsan mutatkozott be a Forma-1-ben, az első négy futamán mind dobogós helyezést ért el. Melbourne-ben harmadik lett, majd Malajziában, Bahreinben és Spanyolországban is egyaránt a harmadik helyen végzett, így a lehetséges 40 pontból 30-at begyűjtött.

A brit versenyző kiegyensúlyozottsága döntőnek bizonyult Alonso ellen, aki Barcelonában az első kanyarban hibázott, miközben Massával harcolt a vezető helyért. A kétszeres világbajnok Alonsót tapasztalatlan csapattársa ekkor két ponttal előzte meg az összetettben, kapcsolatuk pedig a szezon előrehaladtával egyre feszültebbé vált.

Hamilton korai bravúrja végül csak lábjegyzet lett egy olyan idényben, amelynek végén mindössze egyetlen ponttal maradt le a világbajnoki címről a finn Kimi Räikkönennel szemben. Mindez azonban egy korszakos tehetség felemelkedését jelezte előre, aki később hét világbajnoki címet szerzett, köztük az elsőt már a következő évben.

Andrea Kimi Antonelli szenzációsan kezdte a Forma-1-es szezont

Lewis Hamilton rekordja 19 évig maradt fent, mígnem a Mercedes versenyzője, Andrea Kimi Antonelli 19 évesen, 7 hónaposan és 4 naposan átvette vezetést az összetettben 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj megnyerése után, csaknem három évvel tovább javítva a rekordot.