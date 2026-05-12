A kampány egy elegáns reptéri váróban játszódik, ahol a hatalmas üvegfalakon keresztül a kifutópályára nyílik kilátás: a minimalista környezetben Rosé és Lewis Hamilton egymással szemben ülve beszélgetnek, miközben a márka ikonikus alumínium bőröndjei is hangsúlyosan jelennek meg a háttérben.

Nem először szolgáltat beszédtémát Lewis Hamilton öltözködése

Hogy utazik Lewis Hamilton?

A videó középpontjában egy könnyed, természetes hangulatú kérdezz-felelek áll. A két világsztár különböző témákat húz kártyákról, majd az állandó utazásról, a kipakolási szokásaikról és a folyamatos mozgás életformájáról beszélgetnek - írja a Motorsport.

Rosé bevallja, hogy utazás után nem igazán szeret kipakolni, mert úgy érzi, ezzel megtörné a lendületet az életében. Játékosan azt is megjegyzi, hogy legszívesebben „táncolva” haladna végig az életén.

Hamilton eközben arról beszél, számára mennyire fontos, hogy a megérkezés után is megőrizze a ritmust és a fókuszt, miközben a folyamatos utazás szerinte alapjaiban formálja az ember gondolkodását.

A brit pilóta saját életstílusát „nagy sebességűként” jellemzi, ami jól illeszkedik a Forma–1 világához és a róla kialakult képhez is. A beszélgetés során az is szóba kerül, hogy ki mennyire kedveli a csendet vagy éppen a háttérzajt a pihenés során.

Enter The Lounge, where ROSÉ and @LewisHamilton, #RIMOWA’s Global Brand Ambassadors, unpack travel rituals and anecdotes between flights.



— RIMOWA (@RIMOWA) May 10, 2026



A kampányvideó egyik legnagyobb erőssége, hogy nem hagyományos reklámként működik. Sokkal inkább egy bensőséges, emberközeli beszélgetésnek hat, amelyben két, folyamatosan úton lévő világsztár osztja meg saját élményeit és gondolatait.

A rajongók ezt különösen pozitívan fogadták: többen úgy fogalmaztak, hogy „ez az a duó, amiről nem is tudtuk, hogy szükségünk van rá”, míg mások Rosé megjelenését és Hamilton nyugodt stílusát dicsérték.

A videó néhány nap alatt már több tízezer megtekintést gyűjtött össze, és rengeteg hozzászólást kapott.