A kampány egy elegáns reptéri váróban játszódik, ahol a hatalmas üvegfalakon keresztül a kifutópályára nyílik kilátás: a minimalista környezetben Rosé és Lewis Hamilton egymással szemben ülve beszélgetnek, miközben a márka ikonikus alumínium bőröndjei is hangsúlyosan jelennek meg a háttérben.
Hogy utazik Lewis Hamilton?
A videó középpontjában egy könnyed, természetes hangulatú kérdezz-felelek áll. A két világsztár különböző témákat húz kártyákról, majd az állandó utazásról, a kipakolási szokásaikról és a folyamatos mozgás életformájáról beszélgetnek - írja a Motorsport.
Rosé bevallja, hogy utazás után nem igazán szeret kipakolni, mert úgy érzi, ezzel megtörné a lendületet az életében. Játékosan azt is megjegyzi, hogy legszívesebben „táncolva” haladna végig az életén.
Hamilton eközben arról beszél, számára mennyire fontos, hogy a megérkezés után is megőrizze a ritmust és a fókuszt, miközben a folyamatos utazás szerinte alapjaiban formálja az ember gondolkodását.
A brit pilóta saját életstílusát „nagy sebességűként” jellemzi, ami jól illeszkedik a Forma–1 világához és a róla kialakult képhez is. A beszélgetés során az is szóba kerül, hogy ki mennyire kedveli a csendet vagy éppen a háttérzajt a pihenés során.
A kampányvideó egyik legnagyobb erőssége, hogy nem hagyományos reklámként működik. Sokkal inkább egy bensőséges, emberközeli beszélgetésnek hat, amelyben két, folyamatosan úton lévő világsztár osztja meg saját élményeit és gondolatait.
A rajongók ezt különösen pozitívan fogadták: többen úgy fogalmaztak, hogy „ez az a duó, amiről nem is tudtuk, hogy szükségünk van rá”, míg mások Rosé megjelenését és Hamilton nyugodt stílusát dicsérték.
A videó néhány nap alatt már több tízezer megtekintést gyűjtött össze, és rengeteg hozzászólást kapott.