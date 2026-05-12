Mindenki erről beszél. A német luxusbőrönd-márka, a RIMOWA új kampányvideóval jelentkezett, amelyben a BLACKPINK sztárja, Rosé és a hétszeres Forma–1-es világbajnok Lewis Hamilton szerepel együtt. A „Gate Side Chat” című videó május 10-én debütált, és rövid idő alatt komoly figyelmet kapott a rajongóktól.

A kampány egy elegáns reptéri váróban játszódik, ahol a hatalmas üvegfalakon keresztül a kifutópályára nyílik kilátás: a minimalista környezetben Rosé és Lewis Hamilton egymással szemben ülve beszélgetnek, miközben a márka ikonikus alumínium bőröndjei is hangsúlyosan jelennek meg a háttérben.

Nem először szolgáltat beszédtémát Lewis Hamilton öltözködése
Hogy utazik Lewis Hamilton?

A videó középpontjában egy könnyed, természetes hangulatú kérdezz-felelek áll. A két világsztár különböző témákat húz kártyákról, majd az állandó utazásról, a kipakolási szokásaikról és a folyamatos mozgás életformájáról beszélgetnek - írja a Motorsport.

Rosé bevallja, hogy utazás után nem igazán szeret kipakolni, mert úgy érzi, ezzel megtörné a lendületet az életében. Játékosan azt is megjegyzi, hogy legszívesebben „táncolva” haladna végig az életén. 

Hamilton eközben arról beszél, számára mennyire fontos, hogy a megérkezés után is megőrizze a ritmust és a fókuszt, miközben a folyamatos utazás szerinte alapjaiban formálja az ember gondolkodását.

A brit pilóta saját életstílusát „nagy sebességűként” jellemzi, ami jól illeszkedik a Forma–1 világához és a róla kialakult képhez is. A beszélgetés során az is szóba kerül, hogy ki mennyire kedveli a csendet vagy éppen a háttérzajt a pihenés során.


A kampányvideó egyik legnagyobb erőssége, hogy nem hagyományos reklámként működik. Sokkal inkább egy bensőséges, emberközeli beszélgetésnek hat, amelyben két, folyamatosan úton lévő világsztár osztja meg saját élményeit és gondolatait. 

A rajongók ezt különösen pozitívan fogadták: többen úgy fogalmaztak, hogy „ez az a duó, amiről nem is tudtuk, hogy szükségünk van rá”, míg mások Rosé megjelenését és Hamilton nyugodt stílusát dicsérték.

A videó néhány nap alatt már több tízezer megtekintést gyűjtött össze, és rengeteg hozzászólást kapott.

