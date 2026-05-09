A spanyol versenyző a bukás után hosszasan csúszott az aszfalton, ami komoly aggodalmat keltett. Szerencsére Marc Márquez saját lábán tudta elhagyni a pályát az orvosi személyzet segítségével, majd további vizsgálatokra vitték. A helyszíni röntgen kimutatta, hogy eltört az ötödik lábközépcsontja a jobb lábában. A Ducati hivatalos közleményben erősítette meg a sérülést, és azt, hogy Madridban műtik meg a spanyolt, aki a Le Mans-i és a Katalán Nagydíjat is kihagyja.

Hatalmasat esett Marc Márquez

Marc Márquez kihagy pár futamot

A kezdeti vizsgálatok után Márquezt sántítva lehetett látni a paddockban, és feltűnő volt, hogy egyáltalán nem terhelte a jobb lábát. Márquez korábban a Hondával nyert világbajnoki címet 2013-ban, 2014-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben.

A Ducati színeiben tavaly tudott ismét világbajnok lenni, lezárva egy hatéves sikertelen időszakot. Ennek ellenére az idei világbajnoki összetettben jelenleg csak az ötödik helyen áll.

A MotoGP sprintversenyét Jorge Martín nyerte meg, míg Márquez csapattársa, Francesco Bagnaia második lett.