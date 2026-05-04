Max Verstappen számára eddig a Forma-1 mostani idénye egyáltalán nem úgy alakul, ahogyan azt eltervezte, bár a Miami Nagydíjon hosszú idő után az élmezőnyben láthattuk a négyszeres világbajnokot. A holland klasszis a szombati időmérőn az első sorba kvalifikált, viszont a vasárnap borzasztóan indult számára, hiszen már a rajtnál megpördült az autója.

Max Verstappen a Miami Nagydíj után

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Max Verstappen végül az ötödik lett

A holland a rajtot követően kis híján a legjobb tízből is kicsúszott, de aztán a csapattársa és Pierre Gasly balesete után biztonsági autós fázis következett, így nagyobb veszteségek nélkül jöhetett ki kereket cserélni. Verstappen ezt követően szépen lassan előzött meg mindenkit, sőt volt pillanat, amikor a futamot is vezette, de végül az elhasznált gumik megbosszulták magukat.

Természetesen az első körben bemutatott megpördüléséről kérdezték az újságírók, akik különös választ kaptak a hollandtól.

Elég hektikus volt a rajt, a kettes kanyarban elvesztettem a hátsó kerekeket. Azt hittem, hogy balesetet fogok okozni, ezért padlógázt adtam, és sikerült irányba fordulnom. Ha nem jön össze a Forma-1, akkor elmegyek ralizni”

− mondta a holland, aki annak fényében, hogy több mint egy hónapja a visszavonulását pedzegette, ez mindenképpen különös kijelentés.

„Ezt követően a tempó nem volt túl rossz a közepes gumikon, de amint áttértem a kemény keverékre, sokkal nehezebb lett, és most, a verseny után természetesen könnyű ezt mondani, de szerintem az utolsó etap kicsit túl hosszúra sikeredett” − tette hozzá Verstappen, akinek a vasárnapi ötödik hely volt a mostani idény legjobb eredménye.

Charles Leclerc magát hibáztatta

A Ferrari monacói sztárja szintén „meleg” helyzetbe került Miamiban, amikor az utolsó körökben kis híján a falban kötött ki Oscar Piastri üldözése közben. Leclerc végül eltalálta a falat, de be tudta hozni a versenyautóját, csak közben további két pozíciót elveszített.

„Nagyot csalódtam magamban, minden az én hibám volt” − kezdte az értékelést a monacói. „Jelentős volt a sérülés. Nem vagyok biztos benne, hogy pontosan mi történt az autóval, de úgy vélem, hogy defektem volt, mivel jobbra szinte alig tudtam kanyarodni.

Mindig van kérdőjel, de hiába az energia, ez nem lehet kifogás, ez csak is kizárólag az én hibám volt.”