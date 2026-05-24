Folytatódott a Mercedes-dominancia a Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégéjén is, ám ezúttal nem Andre Kimi Antonelli, hanem George Russell várhatja kedvezőbb helyzetből a vasárnapi futamot. A német istálló mindenkinél jobban kapta el ezt az évet, ugyanez már nem mondható el a négyszeres világbajnok Max Verstappenről, aki a hatodik helyről indulhat majd Montrealban.

Max Verstappen nagy kritikusa az új szabályoknak

Max Verstappen visszavonulása a téma

Azok után, hogy a négyszeres vb-győztes a tavalyi szezonban egészen az utolsó futamig esélyes volt a bajnoki címre, a mostani évadot váratlanul gyengén indította, amely részben a Red Bull gyengébb autójának is köszönhető. Az új szabályrendszerre még nem találták meg a megoldást a Bikások, így több istállóval szemben is jelentős lemaradást szedtek össze, Max Verstappen pedig ezt egyáltalán nem élvezi.

A holland klasszis valószínűleg akkor is kritizálná az új Forma-1-et, ha az első helyen autózna, mivel leginkább a versenyzéssel van a baja, vagyis annak teljes hiányával. Korábban tett már utalást egy esetleges visszavonulásra is, most pedig, a Kanadai Nagydíj időmérő edzése után ismét felmerült a közkedvelt téma.

Nos, én azt mondanám, hogy hosszú éveknek nézünk elébe, amit én nem szeretné. Ha minden így marad, akkor meglátjuk”

− fogalmazott sejtelmesen a holland, a válaszára pedig többen is rákérdeztek.

„Mentálisan egyszerűen kivitelezhetetlen, hogy maradjak. Kár érte. De maradjunk pozitívak, továbbra is azon dolgozik mindenki, hogy változtassunk a szabályrendszeren. Természetesen vannak olyanok, akik most előnyt élveznek, és nem szeretnének változtatni, de keményen kellene fellépni az ügyben” − tette hozzá Verstappen.

Ami szurkolók és a sportág részéről is aggodalomra adhat okot, hogy Verstappent nem különösen érintené meg, ha távozna, mivel más kategóriákban is szívesen kipróbálja magát. Legutóbb például egy Mercedesben ülve kis híján megnyerte csapatával a nürburgringi 24 órás viadalt.

A Forma-1-es Kanadai Nagydíj magyar idő szerint 22:00-kor startol Montrealban.