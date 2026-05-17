A Nürburgring éjszakájában nemcsak a motorok dübörögtek, hanem felcsendült a Forma–1 egyik legismertebb rigmusa is. Ez pedig nem más, mint a „Tu tu du du Max Verstappen”. A különös jelenet akkor történt, amikor Max Verstappen a 24 órás futamon utolérte és megelőzte a BMW pilótáját, Jens Klingmann a Nürburgring legendás Nordschleiféjén.

Jens Klingmann a fedélzeti rádión keresztül élő adásban kezdte énekelni a Max Verstappenről szóló szurkolói dalt, amely évek óta felhangzik a Forma–1-es hétvégéken és szinte minden olyan eseményen, ahol a holland világbajnok rajthoz áll.

Max Verstappen miatt fakadt dalra a riválisa
Fotó: SILAS STEIN / DPA

Tu tu du du Max Verstappen? Még szép!

A laza reakció gyorsan körbejárta a közösségi médiát, hiszen ritkán látni olyat, hogy valaki versenytempó mellett ennyire oldott pillanatot enged meg magának.

A német pilóta később nevetve beszélt az esetről, és elismerte, hogy az énektudása hagy némi kívánnivalót maga után. 

Igen, ez persze már klasszikus”

 – fogalmazott Klingmann, majd hozzátette: „Vicces volt Maxnak.” A

 BMW-versenyző azt is elárulta, hogy a felesége jól tudja, mennyire szeret énekelni, még ha az eredmény nem is mindig kellemes a fülnek.

A Motorsport szerint arra a kérdésre, hogy a jövőben is hallhatjuk-e tőle a Verstappen-dalt verseny közben, már óvatosabban válaszolt.

 Lehet, hogy inkább csak magamban éneklem”

 – mondta mosolyogva, majd hozzátette, talán akkor, amikor senki sem figyel.

A jelenet ráadásul nem akármilyen pillanatban történt, hiszen Verstappen éppen komoly felzárkózást mutatott be az éjszakai etap során. A holland több riválisát is maga mögé utasította a GT3-as mezőnyben, és a Verstappen Racing autóját közelebb vitte az élmezőnyhöz.

Klingmann szerint a Nordschleife különösen kegyetlen pálya, ahol a legkisebb hiba is komoly következményekkel járhat.

 A német pilóta kiemelte, hogy az állandó előzések és a sűrű forgalom folyamatos koncentrációt követelnek, miközben a hajnali órákhoz közeledve a fáradtság is egyre jobban próbára teszi a versenyzőket.

A BMW pilótája saját bőrén is megtapasztalta, mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a Nürburgring: egy visszajátszásból derült ki számára, hogy egy olajfolt miatt hajszálon múlt, hogy nem csúszott ki a pályáról. Elmondása szerint végül az mentette meg a helyzetet, hogy időben észrevette a sárga zászlót, ezért korábban elvette a gázt.

