George Russell, a Mercedes pilótája remekül kezdte a 2026-os Forma-1-es szezont, ugyanis megnyerte a melbourne-i szezonnyitót. Az elmúlt hetekben viszont nehéz időszakon ment keresztül, több hiba és technikai probléma is hátráltatta, miközben csapattársa, a mindössze 19 éves Andrea Kimi Antonelli zsinórban három futamgyőzelemmel 20 pontosra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben.

A fiatal olasz pilóta egyértelműen a bajnoki cím egyik fő esélyesévé lépett elő, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff szerint pedig ebben semmi véletlen nincs.

Kínában műszaki hibák hátráltatták Russellt, Japánban egy rossz beállítás döntötte romba a hétvégéjét, Miamiban pedig saját bevallása szerint is rengeteget szenvedett az autó egyensúlyával és a túlmelegedő gumikkal.

„Amit szeretünk ebben a sportban, az az, hogy a stopper soha nem hazudik a verseny végén, és az óra azt mutatja, Kimi megérdemelten nyerte meg az elmúlt három nagydíjat” — mondta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke.

Wolff azonban továbbra is teljes mértékben bízik Russellben. Az osztrák szakember szerint a közelgő Kanadai Nagydíjon egészen más arcát mutathatja a brit pilóta és ismét olyan formában fog versenyezni, mint a szezon elején.

„Russell nem teljesített túl fényesen, volt, hogy a csapat, Miamiban pedig a saját hibája miatt, de a szerencsével is hadilábon állt. Viszont tudjuk, milyen értéket képvisel, és tudjuk, hogy vissza fog térni, Kanadától kezdve nagyon versenyképes lesz, és készen áll majd arra, hogy pokolian megnehezítse az ellenfelei életét” – nyilatkozta az osztrák szakember az olasz La Gazzetta dello Sportnak.

A Mercedes eddig abszolút dominálja a 2026-os F1-es szezont, négyből négy futamot nyerve.

A világbajnokság jövő hétvégén Montreálban, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.