George Russell lemondóan nyilatkozott a Forma-1-es Kanadai Nagydíj után. A Mercedes pilótája szerint jelentős hátrányba került a vb-pontversenyt vezető csapattársával szemben, Toto Wolff azonban nem aggódik a brit versenyző miatt.

George Russell kiesett a Kanadai Nagydíjon, miután kemény csatát folytatot csapattársával, a 19 éves Kimi Antonellivel. A Mercedes pilótája keserűen nyilatkozott a futamot követően, szavai alapján úgy tűnik, már nem lát esélyt saját vb-győzelmére, holott még csak öt verseny ment le a szezonból.

Mercedes' British driver George Russell reacts after the qualifying session ahead of the Formula One Japanese Grand Prix at the Suzuka circuit in Suzuka, Mie prefecture on March 28, 2026. (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)
A Mercedes pilótája, George Russell nincs jó passzban
Fotó: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

A Mercedes pilótája máris összeomlott?

„Kimi jelenleg akkora előnyben van, hogy ezt a bajnokságot már csak ő veszítheti el. 

Szinte úgy tűnik, mintha az égiek sem akarnák, hogy ott legyek ebben a harcban. 

Részemről viszont megszűnt a nyomás. Innentől kezdve egyszerűen csak élvezni akarom a futamokat, és megpróbálom megnyerni az összeset, hiszen nincs mit vesztenem” – nyilatkozta a brit versenyző a kanadai kiesése után. 

A Mercedes főnöke nem aggódik

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban a jelentős hátrány – 43 pont – ellenére egyáltalán nem aggódik versenyzője miatt. 

„A gokartos évei és a kisebb kategóriák óta számtalan alkalommal kellett már leküzdenie a nehézségeket, vagyis ő egyáltalán nem az a típus, aki egykönnyen feladja. A legjobbak nem azért kerülnek a királykategóriába, mert egyszerűen csak mázlijuk volt néhány győzelemmel. Ezt a szintet a belső stabilitásuknak köszönhetően érik el. 

Karakter nélkül lehetetlen bajnokságokat nyerni az alsóbb szériákban, mindannyiuknak voltak már komoly mélypontjai 

a pályafutásuk során” – vélekedett az osztrák szakember, aki szerint az a legfontosabb, hogy Russell maga mögött hagyja a történteket, majd kipihenten és feltöltődve készüljön a folytatásra.

SHANGHAI, CHINA - MARCH 15: Toto Wolff, Team Principal and CEO of Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, congratulates George Russell after he finished second in the 2026 Chinese Grand Prix, at the Shanghai International Circuit, in Shanghai, China, on March 15, 2026. (Photo by Artur Widak/NurPhoto)
Toto Wolff nem aggódik George Russell miatt
Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Az idényből még tizenhét forduló van hátra, így Russell számára bőven akad lehetőség a felzárkózásra. Az F1 2026-os szezonja június 5-7. között folytatódik a Monacói Nagydíjjal.

