George Russell kiesett a Kanadai Nagydíjon, miután kemény csatát folytatot csapattársával, a 19 éves Kimi Antonellivel. A Mercedes pilótája keserűen nyilatkozott a futamot követően, szavai alapján úgy tűnik, már nem lát esélyt saját vb-győzelmére, holott még csak öt verseny ment le a szezonból.

A Mercedes pilótája, George Russell nincs jó passzban

A Mercedes pilótája máris összeomlott?

„Kimi jelenleg akkora előnyben van, hogy ezt a bajnokságot már csak ő veszítheti el.

Szinte úgy tűnik, mintha az égiek sem akarnák, hogy ott legyek ebben a harcban.

Részemről viszont megszűnt a nyomás. Innentől kezdve egyszerűen csak élvezni akarom a futamokat, és megpróbálom megnyerni az összeset, hiszen nincs mit vesztenem” – nyilatkozta a brit versenyző a kanadai kiesése után.

A Mercedes főnöke nem aggódik

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azonban a jelentős hátrány – 43 pont – ellenére egyáltalán nem aggódik versenyzője miatt.

„A gokartos évei és a kisebb kategóriák óta számtalan alkalommal kellett már leküzdenie a nehézségeket, vagyis ő egyáltalán nem az a típus, aki egykönnyen feladja. A legjobbak nem azért kerülnek a királykategóriába, mert egyszerűen csak mázlijuk volt néhány győzelemmel. Ezt a szintet a belső stabilitásuknak köszönhetően érik el.

Karakter nélkül lehetetlen bajnokságokat nyerni az alsóbb szériákban, mindannyiuknak voltak már komoly mélypontjai

a pályafutásuk során” – vélekedett az osztrák szakember, aki szerint az a legfontosabb, hogy Russell maga mögött hagyja a történteket, majd kipihenten és feltöltődve készüljön a folytatásra.

Toto Wolff nem aggódik George Russell miatt

Az idényből még tizenhét forduló van hátra, így Russell számára bőven akad lehetőség a felzárkózásra. Az F1 2026-os szezonja június 5-7. között folytatódik a Monacói Nagydíjjal.