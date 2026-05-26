George Russell számára rémálomszerűen ért véget a Forma-1-es Kanadai Nagydíj. A Mercedes pole-pozícióból indult brit pilótája a csapattársával, Andrea Kimi Antonellivel vívott kiélezett csatát az élen, amikor a harmincadik körben az autója motorhiba miatt megadta magát.

A Mercedes brit versenyzője, George Russell a futamgyőzelemre is esélyes volt Montrealban

A drámai kiesése után a Red Bull odaszúrt a Mercedes pilótájának

A kanadai sprintfutamot megnyerő Russell érthetően nagyon csalódott volt, hogy fel kellett adnia a versenyt, ráadásul dühében még a nyakvédőjét is kidobta az autóból. A jelenet pillanatok alatt bejárta az internetet, sőt a Red Bull közösségi médiás csapata is lecsapott a kínálkozó alkalomra és odaszúrt a riválisnak. A Milton Keynes-i csapat egy gúnyos bejegyzéssel figurázta ki a Mercedes pilótáját. Az egyik szurkolói bejegyzés alá ugyanis azt írta: „Borderline something something”, vagyis magyarul nagyjából „határesetet súroló valami”.

A beszólás nem véletlen, ugyanis Russell még a tavalyi Katari nagydíj időmérője után azzal vádolta Max Verstappent, hogy szándékosan haladt előtte lassan. A négyszeres világbajnok egy rajthelyes büntetést kapott, de a két pilóta között pattanásig feszültek az indulatok, ugyanis a holland azzal vádolta ellenfelét, hogy szándékosan próbálta kiprovokálni a szankciót. Majd Russell a nyilvánosság előtt már arról beszélt, hogy Verstappen szándékosan akart ütközni. A brit a „borderline violence” kifejezést használta, amit most a Red Bull kegyetlenül visszaforgatott ellene.

Russellnek a kiesés különösen fájó lehet, hiszen csapattársa, Andrea Kimi Antonelli sorozatban negyedik győzelmét aratta, amivel 43 pontra növelte előnyét.

