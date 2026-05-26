Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Hallotta?

Donald Trump kórházba került

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Kanadai Nagydíj után a Red Bull odaszúrt a riválisának és kigúnyolta George Russellt a közösségi médiában. A Mercedes Forma-1-es csapatának brit pilótája drámai módon esett ki Montrealban, a reakcióján pedig azonnal élcelődni kezdtek a Red Bullnál.

George Russell számára rémálomszerűen ért véget a Forma-1-es Kanadai Nagydíj. A Mercedes pole-pozícióból indult brit pilótája a csapattársával, Andrea Kimi Antonellivel vívott kiélezett csatát az élen, amikor a harmincadik körben az autója motorhiba miatt megadta magát.

A Mercedes brit versenyzője, George Russell a futamgyőzelemre is esélyes volt Montrealban
A Mercedes brit versenyzője, George Russell a futamgyőzelemre is esélyes volt Montrealban
Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

A drámai kiesése után a Red Bull odaszúrt a Mercedes pilótájának

A kanadai sprintfutamot megnyerő Russell érthetően nagyon csalódott volt, hogy fel kellett adnia a versenyt, ráadásul dühében még a nyakvédőjét is kidobta az autóból. A jelenet pillanatok alatt bejárta az internetet, sőt a Red Bull közösségi médiás csapata is lecsapott a kínálkozó alkalomra és odaszúrt a riválisnak. A Milton Keynes-i csapat egy gúnyos bejegyzéssel figurázta ki a Mercedes pilótáját. Az egyik szurkolói bejegyzés alá ugyanis azt írta: „Borderline something something”, vagyis magyarul nagyjából „határesetet súroló valami”.

A beszólás nem véletlen, ugyanis Russell még a tavalyi Katari nagydíj időmérője után azzal vádolta Max Verstappent, hogy szándékosan haladt előtte lassan. A négyszeres világbajnok egy rajthelyes büntetést kapott, de a két pilóta között pattanásig feszültek az indulatok, ugyanis a holland azzal vádolta ellenfelét, hogy szándékosan próbálta kiprovokálni a szankciót. Majd Russell a nyilvánosság előtt már arról beszélt, hogy Verstappen szándékosan akart ütközni. A brit a „borderline violence” kifejezést használta, amit most a Red Bull kegyetlenül visszaforgatott ellene.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Russellnek a kiesés különösen fájó lehet, hiszen csapattársa, Andrea Kimi Antonelli sorozatban negyedik győzelmét aratta, amivel 43 pontra növelte előnyét.

Kapcsolódó cikkek:

Bizarr okból adta fel a Kanadai Nagydíjat Fernando Alonso
Antonelli és Russell csatája drámai véget ért a Forma-1-es Kanadai Nagydíjon
Hihetetlen büntetések Kanadában: az egyik F1-es pilóta túl gyors, a másik túl lassú volt
Hamilton aggódik, káoszba fulladhat a Forma-1-es Kanadai Nagydíj

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!