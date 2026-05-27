A konfliktus gyökerei a sprintfutamra nyúltak vissza, ahol Russell és Antonelli kemény csatát vívott az első helyért. Az egyik incidens után az olasz versenyző a rádión keresztül sérelmezte csapattársa manőverét, a helyzet pedig annyira elmérgesedett, hogy Toto Wolff csapatfőnöknek személyesen kellett közbelépnie. A Mercedes vezetője világosan jelezte, hogy a rádión keresztüli panaszkodás helyett a versenyzésre kell koncentrálni, az ügyet pedig házon belül rendezik.

A Mercedes versenyzői, George Russell és Andrea Kimi Antonelli folyamatosan támadták egymást

Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

A Mercedes figyelmeztette a pilótáit

A Kanadai Nagydíj vasárnapi futamán aztán újabb szintre emelkedett a párharc. Russell és Antonelli az élmezőnyben, kerék a kerék ellen harcoltak a vezető pozícióért, többször is helyet cserélve egymással. A Mercedes bokszfaláról ekkor érkezett az a határozott üzenet, amely jól mutatta a csapat hozzáállását: a pilóták versenyezhetnek egymással, de csak tisztán. A rádióüzenetek lényege az volt, hogy ha a küzdelem átlépi a sportszerűség határát, a csapat kész akár utasításokkal is véget vetni a belső harcnak.

„Szóval mindkét autónak kockázat nélkül kell versenyeznie George, ez most túl közeli így. Csak hogy tudd, ha nem tudjuk ezt tisztábbá tenni, akkor be kell fejeznünk. Szólok majd a bokszkiállásról” – mondta egy ízben Russell mérnöke, Marcus Dudley, de Antonelli is megkapta a maga figyelmeztetését. „Oké Kimi, szóval le kell tisztáznunk a versenyzést.

Tisztán akarjuk ezt. Ha nem tudjuk így csinálni, akkor véget kell vetnünk a versenyzéseteknek.

Ezt az üzenetet mindkét autó megkapta” – fogalmazott az olasz pilóta mérnöke, Peter Bonnington.

Antonelli nyerte a vasárnapi futamot

Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A történet végül különös fordulatot vett: a nagy csata Russell számára műszaki hibával ért véget, így Antonelli megszerezte sorozatban negyedik futamgyőzelmét

és jelentősen növelte előnyét a bajnokságban. A montreali hétvége azonban megmutatta, hogy a Mercedesnek nemcsak a rivális csapatokkal, hanem saját versenyzőinek ambícióival is meg kell küzdenie. A rádión elhangzott figyelmeztetés pedig valószínűleg még sokáig emlékezetes marad: a harc engedélyezett, de csak addig, amíg tiszta marad.