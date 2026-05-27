A Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégéje nem csak Andrea Kimi Antonelli és George Russell látványos csatájáról szólt. A Mercedes vezetőségének gyorsan kellett kezelnie a két pilóta között kialakuló feszültséget. A montreali hétvége során a csapat egyértelművé tette: a világbajnoki címért ugyan mindketten harcolhatnak, de kizárólag bizonyos keretek között.

A konfliktus gyökerei a sprintfutamra nyúltak vissza, ahol Russell és Antonelli kemény csatát vívott az első helyért. Az egyik incidens után az olasz versenyző a rádión keresztül sérelmezte csapattársa manőverét, a helyzet pedig annyira elmérgesedett, hogy Toto Wolff csapatfőnöknek személyesen kellett közbelépnie. A Mercedes vezetője világosan jelezte, hogy a rádión keresztüli panaszkodás helyett a versenyzésre kell koncentrálni, az ügyet pedig házon belül rendezik.

A Mercedes versenyzői, George Russell és Andrea Kimi Antonelli folyamatosan támadták egymást
Fotó: Rudy Carezzevoli/Getty Images via AFP

A Mercedes figyelmeztette a pilótáit

A Kanadai Nagydíj vasárnapi futamán aztán újabb szintre emelkedett a párharc. Russell és Antonelli az élmezőnyben, kerék a kerék ellen harcoltak a vezető pozícióért, többször is helyet cserélve egymással. A Mercedes bokszfaláról ekkor érkezett az a határozott üzenet, amely jól mutatta a csapat hozzáállását: a pilóták versenyezhetnek egymással, de csak tisztán. A rádióüzenetek lényege az volt, hogy ha a küzdelem átlépi a sportszerűség határát, a csapat kész akár utasításokkal is véget vetni a belső harcnak.

„Szóval mindkét autónak kockázat nélkül kell versenyeznie George, ez most túl közeli így. Csak hogy tudd, ha nem tudjuk ezt tisztábbá tenni, akkor be kell fejeznünk. Szólok majd a bokszkiállásról” – mondta egy ízben Russell mérnöke, Marcus Dudley, de Antonelli is megkapta a maga figyelmeztetését. „Oké Kimi, szóval le kell tisztáznunk a versenyzést. 

Tisztán akarjuk ezt. Ha nem tudjuk így csinálni, akkor véget kell vetnünk a versenyzéseteknek. 

Ezt az üzenetet mindkét autó megkapta” – fogalmazott az olasz pilóta mérnöke, Peter Bonnington.

MONTREAL, QUEBEC - MAY 24: Race winner Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team and Third placed Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing congratulate each other in parc ferme during the F1 Grand Prix of Canada at Circuit Gilles-Villeneuve on May 24, 2026 in Montreal, Quebec. Mark Thompson/Getty Images/AFP (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Antonelli nyerte a vasárnapi futamot
Fotó: MARK THOMPSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A történet végül különös fordulatot vett: a nagy csata Russell számára műszaki hibával ért véget, így Antonelli megszerezte sorozatban negyedik futamgyőzelmét 

és jelentősen növelte előnyét a bajnokságban. A montreali hétvége azonban megmutatta, hogy a Mercedesnek nemcsak a rivális csapatokkal, hanem saját versenyzőinek ambícióival is meg kell küzdenie. A rádión elhangzott figyelmeztetés pedig valószínűleg még sokáig emlékezetes marad: a harc engedélyezett, de csak addig, amíg tiszta marad.

