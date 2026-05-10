A 19 éves Andrea Kimi Antonelli zsinórban három futamgyőzelemnél tart az idei Forma-1-es bajnokságban. A Mercedes pilótája legutóbb Miamiban ért célba elsőként, így 20 pontos előnyre tett szert csapattársával, az összetettben második helyen álló George Russellel szemben.
Antonelli legnagyobb problémájára hívta fel a figyelmet a Mercedes csapatfőnöke
Antonelli már eddig is elképesztő rekordokat döntött, ugyanis ő lett a sportág legfiatalabb pole-pozíciót szerző pilóta, a legfiatalabb futamgyőztes, valamint a legfiatalabb versenyző, aki valaha is vezette a világbajnoki pontversenyt. Sőt, Miamiban ő lett az első pilóta, aki sorozatban győzelemre váltotta az első három pole pozícióját.
Miközben Antonelli a figyelem középpontjába került, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint a „legnagyobb problémát” az olasz közvélemény jelenti és a fiatal pilótának még sokat árthat a kerülötte lévő nagy felhajtás. Az osztrák szakember már többször is nyíltan beszélt erről a témáról ebben a szezonban.
„A könnyebb része az egésznek az, hogy a csapaton belül két lábbal a földön tartsuk őt. Ebben a szüleinek is nagy szerepük van” – mondta a Mercedes csapatfőnöke, aki szerint az egyre növekvő nyomás leginkább az olasz sportélet jelenlegi helyzetéből fakad.
Az olasz labdarúgó-válogatott ugyanis nem jutott ki a 2026-os világbajnokságra, ami óriási csalódást jelent az olasz embereknek. A négyszeres világbajnok ráadásul legutóbb 2006-ban nyert vb-t – mindössze egy hónappal Antonelli születése előtt.
Az olaszoknak az elmúlt években új nemzeti hősökre lett szükségük, ennek is tudható be, hogy a világelső és többszörös Grand Slam-győztes teniszező, Jannik Sinner lett az Olaszország első számú sztárportolója, ám most hasonló utat járhat be Antonelli is, miután berobbant a Forma-1-ben.
A nagyobb problémát az olasz közvélemény jelenti. Most, hogy nem jutottak ki a futball-világbajnokságra, minden csak Sinnerről és Antonelliről szól. Most ők ketten lettek az igazi szupersztárok Olaszországban. Ezt azonban valahogy kordában kell tartanunk
– jelentette ki Wolff.
Miközben Antonelli népszerűsége az utóbbi hetekben szárnyalni kezdett, Wolff hangsúlyozta, hogy a Mercedesnek meg kell védenie a fiatal pilótát a túlzott médiafelhajtástól, hogy csökkentsék a rá nehezedő nyomást. A csapatfőnök szerint ugyanis pontosan ez okozta Antonelli vesztét a tavalyi Emilia-romagnai Nagydíjon is, amikor mentálisan elfáradt a ránehezedő figyelem miatt.
„Folyamatosan érkeznek miatta megkeresések a sajtótól, szponzoroktól, rajtunk múlik, hogy ezt féken tudjuk-e tartani” – mondta Wolff.
Az F1-es világbajnokság két hét múlva Montreálban, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.
