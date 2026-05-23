Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos milliókba kerülhet a szeretet, ha elmarad a papírmunka: ennyi az örökösödési illeték 2026-ban

Tudomány

A rák kialakulása ehhez a 2 hétköznapi szokáshoz kapcsolódhat – milliók csinálják nap mint nap

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Mercedes brit pilótája, George Russell nyerte a Forma-1-es Kanadai Nagydíj sprintfutamát, így két ponttal csökkentette hátrányát csapattársával szemben, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonellivel szemben. A verseny egy pontján a Mercedes pilótái egymással csatáztak az első helyért, végül a fiatal olasz jött ki ebből rosszabbul. A Mercedes csapatfőnöke nem is hagyta szó nélkül az összecsapást.

A Mercedes két pilótája az első sorból vágott neki a szombati sprintfutamnak, a verseny elején pedig George Russell és Andrea Kimi Antonelli kemény csatát vívtak egymással. A 19 éves olasz versenyző többször is megpróbálta megelőzni csapattársát, aki azonban állta a sarat, majd az 1-es kanyarban újra támadást indított, de a bukótérben kötött ki.

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint hasznos volt Russell és Antonelli összecsapása a kanadai sprintfutamon
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint hasznos volt Russell és Antonelli összecsapása a kanadai sprintfutamon
Fotó: CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A versenybírók nem vizsgálták az incidenst, a 2026-os Forma-1-es bajnokság harmadik sprintfutamát pedig így Russell viszonylag simán megnyerte Lando Norris előtt, aki a rosszul sikerült manőver után megtudta előzni Antonellit.

A Mercedes csapatfőnöke élvezte a házicsatát, de figyelmeztette Russelléket

Antonelli úgy érezte, kiszorította őt a brit, ezért hevesen reklamált a csapatrádión, és büntetést követelt Russellek. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke ezután többször is nyugtatta versenyzőjét, majd a futam után reagált a versenyzői kemény összecsapására. Az osztrák szakember a Sky Sportsnak nyilatkozva elmondta, élvezettel nézte a pályán zajló eseményeket.

„Nagyszerű mozi volt. Kemény csata, nemcsak a két versenyzőnk között, hanem Landóval és a többiekkel is. Élveztem nézni” – mondta a Mercedes csapatfőnöke, aki elismerte, hogy a belső csata túl sokba kerülhetett az istállónak.

Abszolút. Látható, milyen gyorsan változik minden. Két autóval előnyt építesz ki, aztán elkezdesz harcolni, és elúszhat az egész. Ha nincs ekkora szerencsénk, Norris akár nyerhetett is volna

Egyszer megüzenni a dolgot rendben van, még azt is el tudom fogadni, hogy másodszor… De ha már harmadszor meg negyedszer is jön az üzenet, az nem jó.”

Wolff szerint a történteket nem szabad túlreagálni, még akkor sem, ha Antonelli a csapatrádióban rendkívül dühösen reagált. Az osztrák szakember ugyanakkor hangsúlyozta, nem akarja, hogy „Star Wars-szintű háborúvá” fajuljon a helyzet a pilótái között.

„Én szeretem ezeket a helyzeteket, mert tanulhatunk belőlük, és feltehetjük a kérdést: hogyan kezeljük ezt most és a jövőben? Nem akarunk futamot veszíteni, nem akarjuk, hogy egymásnak ütközzenek az autók, és néha kell egy pillanat, hogy emlékeztessük magunkat a céljainkra.”

„Ez nem egyik vagy másik versenyző ellen szól, de vannak bizonyos szabályok, amelyeket szeretnénk lefektetni. Inkább történjen meg most, egy sprintfutamon, ahol kevesebb pont forog kockán, mint a főversenyen. Nem akarjuk, hogy már az ötödik futam után Csillagok Háborúja címmel legyünk a címlapokon, vagy hogy a helyzet elfajult, mert erről szó sincs. Ez az érzelmekről szól, ő még fiatal versenyző, és szerintem George is ugyanígy reagált volna. Most az a fontos, hogyan kezeljük ezt.”

A vasárnapi F1-es futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzést - magyar idő szerint - 22 órától rendezik.

  • Kapcsolódó cikkek:
Eddig kellett várni Antonelli és Russell legkeményebb csatázására
Maszkos fegyveresek törtek rá a Forma-1 legendájára svájci otthonában
A sportbírók a saját hibájuk után is büntettek a Forma-1-ben
Mindenkit agyonvert a Mercedes a Forma-1-es sprintidőmérőn
Mormotatámadás okozott nagy balesetet a Forma-1-es szabadedzésen
Szenzációs visszatérésre készül Christian Horner

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!