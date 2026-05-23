A Mercedes két pilótája az első sorból vágott neki a szombati sprintfutamnak, a verseny elején pedig George Russell és Andrea Kimi Antonelli kemény csatát vívtak egymással. A 19 éves olasz versenyző többször is megpróbálta megelőzni csapattársát, aki azonban állta a sarat, majd az 1-es kanyarban újra támadást indított, de a bukótérben kötött ki.

A versenybírók nem vizsgálták az incidenst, a 2026-os Forma-1-es bajnokság harmadik sprintfutamát pedig így Russell viszonylag simán megnyerte Lando Norris előtt, aki a rosszul sikerült manőver után megtudta előzni Antonellit.

A Mercedes csapatfőnöke élvezte a házicsatát, de figyelmeztette Russelléket

Antonelli úgy érezte, kiszorította őt a brit, ezért hevesen reklamált a csapatrádión, és büntetést követelt Russellek. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke ezután többször is nyugtatta versenyzőjét, majd a futam után reagált a versenyzői kemény összecsapására. Az osztrák szakember a Sky Sportsnak nyilatkozva elmondta, élvezettel nézte a pályán zajló eseményeket.

„Nagyszerű mozi volt. Kemény csata, nemcsak a két versenyzőnk között, hanem Landóval és a többiekkel is. Élveztem nézni” – mondta a Mercedes csapatfőnöke, aki elismerte, hogy a belső csata túl sokba kerülhetett az istállónak.

Abszolút. Látható, milyen gyorsan változik minden. Két autóval előnyt építesz ki, aztán elkezdesz harcolni, és elúszhat az egész. Ha nincs ekkora szerencsénk, Norris akár nyerhetett is volna

Egyszer megüzenni a dolgot rendben van, még azt is el tudom fogadni, hogy másodszor… De ha már harmadszor meg negyedszer is jön az üzenet, az nem jó.”

Wolff szerint a történteket nem szabad túlreagálni, még akkor sem, ha Antonelli a csapatrádióban rendkívül dühösen reagált. Az osztrák szakember ugyanakkor hangsúlyozta, nem akarja, hogy „Star Wars-szintű háborúvá” fajuljon a helyzet a pilótái között.

„Én szeretem ezeket a helyzeteket, mert tanulhatunk belőlük, és feltehetjük a kérdést: hogyan kezeljük ezt most és a jövőben? Nem akarunk futamot veszíteni, nem akarjuk, hogy egymásnak ütközzenek az autók, és néha kell egy pillanat, hogy emlékeztessük magunkat a céljainkra.”