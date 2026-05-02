Alexander Albon eredetileg a 14. helyet szerezte meg a pénteki sprintkvalifikáción, ám a leggyorsabb körén elhagyta a pályát, ezért a sportfelügyelők utólag törölték az idejét. A Miami Nagydíj sprintfutamának rajtsorrendje ennek következtében módosult: a Williams thaiföldi pilótája az eredetileg megszerzett pozíció helyett csak a 19. helyről kezdheti meg a rövid távú viadalt.

Alexander Albon, a Williams thaiföldi versenyzője a Miami International Autodrome-on, ahol utólagos büntetése miatt hátrébb sorolták a Miami Nagydíj sprintfutamának rajtrácsán.

A Racing Bulls jelzése után vizsgálták ki az esetet, majd a döntés nyomán Albon folytatást érő eredményét, valamint a második szakaszban elért idejét is törölték.

A büntetés természetesen nemcsak a Williams versenyzőjét érintette: a Miami Nagydíj sprintjének mezőnyében a mögötte végző pilóták is előrébb léptek a rajtrácson.

A szombati sprintfutamot Lando Norris kezdheti meg az első rajtkockából, mellőle Andrea Kimi Antonelli vághat neki a valamivel több mint 100 kilométeres versenynek. A második sorba Oscar Piastri és Charles Leclerc állhat fel, míg Max Verstappen az ötödik, George Russell pedig a hatodik helyről indul.

A mezőny elején több élcsapat pilótája is jó helyzetből várhatja a rajtot: a McLaren két versenyzője az első háromban, a Mercedes két pilótája pedig az első hatban kapott helyet. A Ferrari Charles Leclerc révén a második sorból, Lewis Hamiltonnal pedig a negyedik sorból támadhat.

Este már a vasárnapi futam időmérője következik

A sprintfutamon az első nyolc helyezett szerez pontot. A győztes nyolc pontot kap, majd sorrendben hét, hat, öt, négy, három, kettő és egy pont jár a további pontszerzőknek.

A Miami Nagydíj szombati sprintfutamát magyar idő szerint 18 órakor rendezik. A program ezután sem ér véget, ugyanis 22 órától már a vasárnapi futam rajtsorrendjéről döntő időmérő edzés következik Miamiben.