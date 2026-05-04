Mint ismert, a Forma-1-es Miami Nagydíjat Andrea Kimi Antonelli nyerte, aki ebben a szezonban már a harmadik futamgyőzelmét aratta, s ezzel magabiztos előnyt épített ki a világbajnoki pontversenyben. A tengerentúli helyszín természetesen nemcsak a száguldó versenyautókról maradt emlékezetes, hanem arról is, hogy valódi fesztiválhangulatot teremtettek a szervezők.

Kaviáros hot dog a Miami Nagydíjon

A fényűző eseményen természetesen a vadabbnál vadabb gasztronómiai termékek is hódítottak, így tett a Golden Glizzy névre halgató hot dog is, amelynek különlegessége az volt, hogy kaviárral szolgálták fel, valamint a meghökkentő árcédulája. A The Athletic újságírója 100 dollárt fizetett a kaviáros hot dogért, s miután megkóstolta úgy fogalmazott, hogy nem érzi magát gazdagabbnak, ellenben tényleg finom volt a termék.

Bármennyire is szeretem a hot dogot, ez volt az utolsó alkalom, hogy száz dollárt fizettem érte”

− tette hozzá.

A szezon május 22-24-én Kanadában folytatódik.