Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Eltűnt Vlagyimir Putyin – itt az európai hírszerzés leleplezése

Durva

Kiadták a riasztást: Putyin bármelyik pillanatban megtámadhatja a NATO-t

Link másolása
Vágólapra másolva!
Emlékezetes Forma-1-es futamot szolgáltatott nekünk az Egyesült Államok, ahol a száguldó versenyautók mellett a vendéglátóipar is brillírozott a mögöttünk hagyott hétvégén. A The Athletic egyik újságírója helyszíni riportot készített a Miami Nagydíjról, a fókuszában pedig egy méregdrága kaviáros hot dog is szerepelt.

Mint ismert, a Forma-1-es Miami Nagydíjat Andrea Kimi Antonelli nyerte, aki ebben a szezonban már a harmadik futamgyőzelmét aratta, s ezzel magabiztos előnyt épített ki a világbajnoki pontversenyben. A tengerentúli helyszín természetesen nemcsak a száguldó versenyautókról maradt emlékezetes, hanem arról is, hogy valódi fesztiválhangulatot teremtettek a szervezők.

Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Miami Nagydíj
Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult a Miami Nagydíj
Fotó: STEFANO FACCHIN / NurPhoto

Kaviáros hot dog a Miami Nagydíjon

A fényűző eseményen természetesen a vadabbnál vadabb gasztronómiai termékek is hódítottak, így tett a Golden Glizzy névre halgató hot dog is, amelynek különlegessége az volt, hogy kaviárral szolgálták fel, valamint a meghökkentő árcédulája. A The Athletic újságírója 100 dollárt fizetett a kaviáros hot dogért, s miután megkóstolta úgy fogalmazott, hogy nem érzi magát gazdagabbnak, ellenben tényleg finom volt a termék.

Bármennyire is szeretem a hot dogot, ez volt az utolsó alkalom, hogy száz dollárt fizettem érte”

− tette hozzá.

A szezon május 22-24-én Kanadában folytatódik.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!