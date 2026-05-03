Nem elég, hogy egy vihar közbeszólt a futam kapcsán, most még történt valami. A Miami Nagydíj rajtsorrendje is megváltozott pár órával a start előtt.

Technikai szabálysértés miatt csak a boxutcából rajtolhat Isack Hadjar az esti Forma-1-es Miami Nagydíjon. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) tájékoztatása szerint a szombati időmérőn a Red Bull pilótájának autóján a padlólemez vastagága meghaladta a megengedett mértéket, ezért utólag kizárták az időmérőről. 

Hadjart büntették meg a Miami Nagydíj előtt
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Újabb változás a Miami Nagydíjon

Ezt azt jelenti, hogy a francia versenyző elvesztette a kilencedik rajthelyét, és csak a boxutcából vághat neki a viadalnak, amelyet viharveszély miatt magyar idő szerint 19 órára hoztak előre. A kilencedik rajtkocka így Pierre Gaslyra szállt át, a tizedik pozícióba pedig Nico Hülkenberg lépett előre.

 

