Korábban az Origón is beszámoltunk arról, hogy mintegy öthetes szünet után visszatért az F1, méghozzá Miamiba, ahol szombaton már a szezon második sprintfutamát rendezték. A Forma-1-es Miami Nagydíj szombat esti sprintfutamát a címvédő Lando Norris nyerte. A második helyet csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri szerezte meg, míg Charles Leclerc jött be harmadiknak a Ferrarival. Meglepetésre az idei Forma-1-es szezonban domináló Mercedes először zárt versenyt dobogós helyezés nélkül. Ezek után magyar idő szerint szombaton 22.00-kor kezdődött Miamiban az időmérő a vasárnapi futamra, mondhatni, hogy elég melegben, kint 33 fok várta a pilótákat és az 52 fokos aszfalt (nemsokkal az időmérő rajtja után mindkét hőmérséklet egy-egy fokkal feljebb kúszott, nem kímélve embert és gépet sem).

Érdekes egy időmérő volt a Miami Nagydíjon

Fotó: REBECCA BLACKWELL / POOL

Kigyulladt egy autó a Miami Nagydíj időmérőjén

A Q1 felénél járva Verstappen állt az élen, 1.29.099-es idővel, mögötte Antonelli és Norris volt, míg a 4-5. helyeken a két Ferrari volt Leclerc és Hamilton sorrendben. Aztán 90 másodperccel az első etap vége előtt Antonelli az élre ugrott Verstappen és Norris elé, mögöttük meg megérkezett Bearman, aki megelőzte ezzel Leclerct és Hamiltont, de mire ezt leírtam Hadjar lett a negyedik és Leclerc a második. A Q2 előtt elbúcsúztunk többek között Alonsótól és Bottastól is, valamint Bortoleto autóját konkrétan el kellett oltani, kigyulladt az autó hátulja (túlságosan felhevült a bal hátsó fék).

A Q2-ben felpörögtek az események, a Ferrari felpörgette a tempót, Hamilton vette át tíz perccel az etap vége előtt a vezetést, mögötte Leclerc és Verstappen állt. Nem könnyítette meg a versenyzők életét, hogy a pálya egyes szakaszain, pl. a 11-es kanyarnál 25 km/h-ás széllökésekkel is meg kellett küzdeniük. A Q2 végére módosult a sorrend, Verstappen ismét átvette a vezetést Antonelli és Leclerc előtt (mögöttük Piastri a negyedik helyen, Hamilton az 5.). Egyébként ugyanaz a tíz versenyző jutott be a Q3-ba, mint a sprintidőmérőn.

A Q3-ban aztán tényleg nem győztük kapkodni a fejünket, Antonelli állt az élen 1.27.798-as idővel az utolsó három perc előtt, mögötte Leclerc és Verstappen (4-5. helyeken pedig Norris és Russell).