A legendás Michael Schumacher testvére, Ralf 1997 és 2007 között szerepelt a Forma-1-ben, ahol karrierje során 181 nagydíjon állt rajthoz. Fivérével ellentétben ő nem lett világbajnok, hat futamgyőzelmet viszont összeszedett, mielőtt a Toyota istállójától véglegesen visszavonult.

Ralf és Michael Schumacher együtt állhattak fel a dobogóra

Fotó: MARCOS TOWNSEND / AFP

Milyen lehetett Michael Schumacher testvéreként versenyezni?

Az 50 éves egykori versenyzőnek nem lehetett könnyű a dolga, hiszen egy olyan korszakban szerepelt az F1-ben, amelyet kétségtelenül ledominált a testvére. Michael Schumacher 2004-ben szerezte meg utolsó világbajnoki címét, gyakorlatilag folyamatosan a sportág csúcsán járt, ezt értelemszerűen olykor nehezen viselte az öccse.

Nem hiszem, hogy erre bárkit is fel lehetett volna készíteni. Az ember folyamatosan kint van a komfortzónájából, a magánéleted gyakorlatilag rögtön megszűnik. Bárhol, bármit csinálsz, úgy érzed, hogy figyelnek téged”

− nyilatkozta a profik életéről Ralf, akinek a testvére sikere is extra nyomást helyezett a vállára.

On this day 24 years ago... Michael & Ralf Schumacher become the first and only brothers to stand on an F1 podium together, with a 1-2 in Canada 🫂



They would go on to achieve the feat FIVE times in total 🖐️#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/lEwUsEgJod — Formula 1 (@F1) June 10, 2025

„Az én esetem természetesen egy kicsit nehezebb volt, mert a bátyám rendkívül sikeresen versenyzett − folytatta a hatszoros futamgyőztes. − Én mindig nyugalmat akartam. Nem mondhatod azt, hogy ma nem szeretnéd ezt, még akkor sem, amikor egy étteremben ülsz a barátaiddal.

Majd rögtön mondják neked, hogy arrogáns vagy, amiért nem álltál le egy közös fotóra.”

A testvérpáros a 2001-es Kanadai Nagydíjon történelmet írt azzal, hogy együtt állhatott fel a dobogóra: Ralf Schumacher a Williams volánja mögött lett első, a második testvére lett, míg a harmadik Mika Häkkinen.