Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„Ez túl pontos ahhoz, hogy véletlen legyen” – új piramiselmélet tartja lázban a netet

Érdekes!

Belefúrtak az Antarktisz jegébe, eldobták az agyukat attól, amit találtak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz Fabio Di Giannantonio nyerte meg vasárnap a gyorsaságimotoros-világbajnokság Katalán Nagydíját. A spanyolországi MotoGP-versenyen több nagy bukás is történt, Álex Márquez és Johann Zarco is kórházba került.

A vasárnapi MotoGP-futamot két piros zászló szakította meg, Johann Zarco és az óriásit bukó Álex Márquez is súlyosan megsérült.

Rémisztő baleseteket láthattak a nézők a MotoGP Katalán Nagydíján
Rémisztő baleseteket láthattak a nézők a MotoGP Katalán Nagydíján
Fotó: DANIEL BALLARIN / AFP

Sokkoló balesetek, két MotoGP-sztár is kórházba került

A Katalán Nagydíj szombati sprintversenyén győztes spanyol Álex Márquez a főversenyen hátulról nekiment a technikai probléma miatt lelassító Pedro Acostának. 

A brutális ütközést követően a futamot leállították a szétszóródott törmelék miatt, 

Márquezt pedig a mentők vitték el. 

Az újraindítást követően Johann Zarco, Francesco Bagnaia és Luca Marini ütközött, közülük a francia motorversenyző került kórházba, az első hírek szerint mindkét súlyos sérült öntudatánál volt, amikor elszállították őket.

Később kiderült, hogy Márquez nyakcsigolya- és kulcscsonttörést, Zarco pedig lábsérülést szenvedett, 

de mindketten bejelentkeztek a kórházból.

Márquez kapcsán érdekesség, hogy nemrég a fivére, a hétszeres világbajnok Marc is súlyosan megsérült. A 33 éves sztár a MotoGP Francia Nagydíjának sprintversenyén bukott hatalmasat, melynek következtében eltört egy csont a lábfejében, és azonnal műteni kellett.

  • Kapcsolódó cikkek
Luxus, nők, fesztiválok, versenyek – így használták ki a kényszerszünetet az Forma-1-es pilóták
Az év legbizarabb balesetében tört el a sztárversenyző keze – videó
Ijesztő pillanatok: óriásit bukott a világbajnok sztárversenyző – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!