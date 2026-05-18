A vasárnapi MotoGP-futamot két piros zászló szakította meg, Johann Zarco és az óriásit bukó Álex Márquez is súlyosan megsérült.
Sokkoló balesetek, két MotoGP-sztár is kórházba került
A Katalán Nagydíj szombati sprintversenyén győztes spanyol Álex Márquez a főversenyen hátulról nekiment a technikai probléma miatt lelassító Pedro Acostának.
A brutális ütközést követően a futamot leállították a szétszóródott törmelék miatt,
Márquezt pedig a mentők vitték el.
Az újraindítást követően Johann Zarco, Francesco Bagnaia és Luca Marini ütközött, közülük a francia motorversenyző került kórházba, az első hírek szerint mindkét súlyos sérült öntudatánál volt, amikor elszállították őket.
Később kiderült, hogy Márquez nyakcsigolya- és kulcscsonttörést, Zarco pedig lábsérülést szenvedett,
de mindketten bejelentkeztek a kórházból.
Márquez kapcsán érdekesség, hogy nemrég a fivére, a hétszeres világbajnok Marc is súlyosan megsérült. A 33 éves sztár a MotoGP Francia Nagydíjának sprintversenyén bukott hatalmasat, melynek következtében eltört egy csont a lábfejében, és azonnal műteni kellett.
