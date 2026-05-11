A 33 éves MotoGP-sztár a Francia Nagydíj szombati sprintversenyének hajrájában hatalmasat bukott, aminek következtében eltört egy csont a lábfejében.
A MotoGP szupersztárját megműtötték
A Ducati spanyol versenyzőjét ezt követően Madridba szállították, ahol kés alá feküdt. Sajtóhírek szerint itt egy korábbi vállsérüléséből adódó problémát is orvosoltak – számolt be róla az MTI.
Az biztos, hogy hétszeres MotoGP-bajnok Marc Márquez kihagyja a sorozat következő versenyhétvégéjét Barcelonában, és kérdéses az Olasz Nagydíjon való szereplése is.
Márquez a közösségi oldalán adott hírt a sikeres műtétről, megköszönve az érte aggódó rajongók támogató üzeneteit, valamint az orvosok elképesztő munkáját.
A MotoGP küzdelmei azt követően, június első hétvégéjén a magyarországi viadallal folytatódnak Balatonfőkajáron.