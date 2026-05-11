Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egy osztrák lap sem hagyta szó nélkül Magyar Péter botrányos kijelentését

Olvasta?

Hoppá! Ennyit kérnek egy kakaós palacsintáért – a 2026-os árak sokakat meglephetnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Túl van a műtéten Marc Márquez, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájának címvédője. A MotoGP szupersztárja a Francia Nagydíjon szenvedett horrorbalesetet.

A 33 éves MotoGP-sztár a Francia Nagydíj szombati sprintversenyének hajrájában hatalmasat bukott, aminek következtében eltört egy csont a lábfejében.

A MotoGP hétszeres bajnoka, Marc Márquez hatalmasat bukott
A MotoGP hétszeres bajnoka, Marc Márquez hatalmasat bukott
Fotó: SERGE TENANI / Hans Lucas

A MotoGP szupersztárját megműtötték

A Ducati spanyol versenyzőjét ezt követően Madridba szállították, ahol kés alá feküdt. Sajtóhírek szerint itt egy korábbi vállsérüléséből adódó problémát is orvosoltak – számolt be róla az MTI.

Az biztos, hogy hétszeres MotoGP-bajnok Marc Márquez kihagyja a sorozat következő versenyhétvégéjét Barcelonában, és kérdéses az Olasz Nagydíjon való szereplése is. 

Márquez a közösségi oldalán adott hírt a sikeres műtétről, megköszönve az érte aggódó rajongók támogató üzeneteit, valamint az orvosok elképesztő munkáját.

A MotoGP küzdelmei azt követően, június első hétvégéjén a magyarországi viadallal folytatódnak Balatonfőkajáron.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!