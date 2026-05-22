Sokkoló hír taglózta le az amerikai autósport-társadalmat. Csütörtökön váratlanul elhunyt a kétszeres NASCAR-bajnok Kyle Busch. Halálhírét családja, csapata és a NASCAR közösen jelentette be, néhány órával azután, hogy kiderült: súlyos betegséggel kórházba került.

A NASCAR-legenda Kyle Busch mindössze 41 éves volt

Kyle Busch több mint két évtizeden át volt a tengerentúli autóversenyzés egyik legnagyobb sztárja. Pályafutása során 234 győzelmet szerzett a NASCAR három országos szériájában, ezzel minden idők legeredményesebb versenyzőjének számított ebben a tekintetben. A Cup Seriesben 63 futamgyőzelmet aratott, és 2015-ben, valamint 2019-ben bajnoki címet ünnepelhetett.

Mély szomorúsággal és fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Kyle Busch, a kétszeres Cup Series-bajnok, sportágunk egyik legnagyobb és legharciasabb versenyzője.

41 éves volt. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a Busch családnak, a Richard Childress Racingnek és az egész motorsport-közösségnek” – írta megemlékezésében a NASCAR a közösségi médiában.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Busch megosztó személyiség volt, de tehetségét még legnagyobb kritikusai sem vitatták.

A motorsport közösségi oldalait percek alatt ellepték a részvétnyilvánítások, sokan generációja egyik legnagyobb versenyzőjeként emlékeztek rá. A rajongók és a szakértők szerint Busch olyan hatást gyakorolt a NASCAR-ra, amely még évtizedek múlva is érezhető lesz.

Busch néhány nappal a halála előtt még a pályán volt, ám egészségi állapota gyorsan romlott. Halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A legendás pilóta feleségét, Samanthát és két gyermekét hagyta hátra, távozásával nemcsak egy bajnok, hanem a modern NASCAR egyik ikonja is eltűnt a sportágból.