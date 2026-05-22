Gyászol a motorsport világa. Mindössze 41 éves korában elhunyt a NASCAR egyik legsikeresebb versenyzője, Kyle Busch.

Sokkoló hír taglózta le az amerikai autósport-társadalmat. Csütörtökön váratlanul elhunyt a kétszeres NASCAR-bajnok Kyle Busch. Halálhírét családja, csapata és a NASCAR közösen jelentette be, néhány órával azután, hogy kiderült: súlyos betegséggel kórházba került.

A NASCAR-legenda Kyle Busch mindössze 41 éves volt
Fotó: JIM WATSON

Elhunyt a NASCAR-legenda Kyle Busch

Kyle Busch több mint két évtizeden át volt a tengerentúli autóversenyzés egyik legnagyobb sztárja. Pályafutása során 234 győzelmet szerzett a NASCAR három országos szériájában, ezzel minden idők legeredményesebb versenyzőjének számított ebben a tekintetben. A Cup Seriesben 63 futamgyőzelmet aratott, és 2015-ben, valamint 2019-ben bajnoki címet ünnepelhetett.

Mély szomorúsággal és fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt Kyle Busch, a kétszeres Cup Series-bajnok, sportágunk egyik legnagyobb és legharciasabb versenyzője. 

41 éves volt. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a Busch családnak, a Richard Childress Racingnek és az egész motorsport-közösségnek” – írta megemlékezésében a NASCAR a közösségi médiában.

Busch megosztó személyiség volt, de tehetségét még legnagyobb kritikusai sem vitatták. 

A motorsport közösségi oldalait percek alatt ellepték a részvétnyilvánítások, sokan generációja egyik legnagyobb versenyzőjeként emlékeztek rá. A rajongók és a szakértők szerint Busch olyan hatást gyakorolt a NASCAR-ra, amely még évtizedek múlva is érezhető lesz.

Busch néhány nappal a halála előtt még a pályán volt, ám egészségi állapota gyorsan romlott. Halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A legendás pilóta feleségét, Samanthát és két gyermekét hagyta hátra, távozásával nemcsak egy bajnok, hanem a modern NASCAR egyik ikonja is eltűnt a sportágból.

