Legutóbb Miamiban volt jelenése a száguldó cirkusz résztvevőinek. A világbajnoki pontversenyt Kimi Antonelli vezeti, majdnem pontosan feleannyi szerzett ponttal a negyedik a regnáló bajnok, Lando Norris. Most vele kapcsolatban jött ki egy aranyos videó
A Miami Nagydíj után sem csillapodtak az izgalmak a futammal kapcsolatban, az FIA végül később megváltoztatta a hivatalos eredményt (Antonelli győzött, Leclerc azonban kapott egy büntetést, ami miatt pozíciókat vesztett). A világbajnoki címvédő Lando Norris egyelőre még távol áll a címvédés lehetőségétől, konkrétan 49 pont választja el a fiatal Antonellitől. A brit pilóta kapcsán most a Forma-1 illetékesei tettek ki egy nem mindennapi felvételt.
Norris édesapja mérhetetlenül büszke a fiára
Ahogy az a lenti felvételen is látható, Norris édesapja mérhetetlenül büszke a fiára.
Érdemes megnézni ezt a pár másodpercet, azon az arcon ott van minden, nem is kellenek ide már a szavak.
A Forma-1 pilótái legközelebb Kanadában csapnak össze egymással, május végéhez közeledve.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!