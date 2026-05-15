Alexander Hardt a Black Falcon 900-as rajtszámú Porsche 911 Cupját vezette, ám az autó motorhiba miatt megállt. A versenyautó enyhén lángra kapott, a német pilóta pedig a kavicságyban maradt, és a pályabíróknak integetett segítségért. Hardt azonban rendkívül óvatlan volt, ugyanis ahelyett, hogy az előírásoknak megfelelően azonnal biztonságos helyre húzódott volna, még vissza is lépett az autó felé, miközben a WS Racing 146-os rajtszámú Porschéját vezető Janina Schall óriási tempóval közeledett, és már nem is tudta elkerülni az ütközést.

Kigyulladt a Porsche, hajszálon múlott a tragédia

A két Porsche ütközése kis híján tragédiával ért véget

A helyzet azért nem végződött tragédiával, mert Schall nem rántotta balra a kormányt, így elkerülte, hogy a pályán tartózkodó Hardtot akár 180 km/órás tempóval elüsse. A saját magát veszélybe sodró versenyzőt a sportfelügyelők megbüntették, a német pilótára 300 eurós, azaz nagyjából 120 000 forintos bírságot szabtak ki. Az eset másik érintettje ellen is vizsgálat indult, mivel nagy sebességgel érkezett a baleset helyszínére, és már nem tudta elkerülni az ütközést.

A döntés indoklása szerint azonban Schall nem hibázott, mert egész egyszerűen nem maradt reális esélye az ütközés elkerülésére.

Az autója viszont nem állhat rajthoz, ugyanis a kasztnin olyan mértékű repedés keletkezett, amelyet a futamig nem lehet kijavítani – számolt be róla a Motorsport.

A nürburgringi 24 órás futamon a Forma-1 négyszeres világbajnoka, Max Verstappen is indul. A Red Bull sztárja a Q1-et a harmadik helyen zárta a Mercedes-AMG GT3 Evo volánja mögött. A holland pilóta ezen a hétvégén debütál a híres 24 órás endurance-versenyen, ráadásul egy Red Bull-festésű autóval áll rajthoz.